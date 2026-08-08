પાટણ કોંગ્રેસમાં આંતરિક ડખો! પૂર્વ જિલ્લા પ્રમુખનો ચૂંટણીમાં ભાજપને જીતાડવા નબળા ઉમેદવાર ઉતારવાનો આરોપ
ઉત્તર ગુજરાતના પ્રમુખ નેતાઓની દિલ્હીમાં મલ્લિકાર્જુન ખડગે સાથેની મુલાકાત બાદ પાટણ જિલ્લા કોંગ્રેસમાં વિખવાદ સપાટી પર આવ્યો છે.
Published : August 8, 2026 at 9:16 PM IST
પાટણ: પાટણ કોંગ્રેસમાં આંતરિક ગરમાવો ચરમસીમાએ પહોંચ્યો છે. ઉત્તર ગુજરાતના પ્રમુખ નેતાઓની દિલ્હીમાં મલ્લિકાર્જુન ખડગે સાથેની મુલાકાત બાદ પાટણ જિલ્લા કોંગ્રેસમાં વિખવાદ સપાટી પર આવ્યો છે. પ્રદેશ નેતા અમિત ચાવડાના સમર્થનમાં પાટણ જિલ્લા કોંગ્રેસના પૂર્વ પ્રમુખ બાબુજી ઠાકોર અને સનિષ્ઠ આગેવાનોએ પત્રકાર પરિષદ યોજીને સ્થાનિક નેતાગીરી પર આકરા પ્રહારો કર્યા છે.
પાટણ કોંગ્રેસમાં આંતરિક ગરમાવો ચરમસીમાએ પહોંચ્યો છે. ઉત્તર ગુજરાતના પ્રમુખ નેતાઓની દિલ્હીમાં મલ્લિકાર્જુન ખડગે સાથેની મુલાકાત બાદ પાટણ જિલ્લા કોંગ્રેસમાં વિખવાદ સપાટી પર આવ્યો છે. પ્રદેશ નેતા અમિત ચાવડાના સમર્થનમાં પાટણ જિલ્લા કોંગ્રેસના પૂર્વ પ્રમુખ બાબુજી ઠાકોર અને સનિષ્ઠ આગેવાનોએ પત્રકાર પરિષદ યોજીને સ્થાનિક નેતાગીરી પર આકરા પ્રહારો કર્યા છે.
પત્રકાર પરિષદને સંબોધતા પાટણના પૂર્વ કોંગ્રેસ પ્રમુખ બાબુજી ઠાકોરે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓમાં થયેલી ગડબડ અંગે સવાલ ઉઠાવ્યા હતા. તેમણે જણાવ્યું કે, ચૂંટણીમાં ઉમેદવારો પસંદ કરવાની અને ટિકિટ આપવાની જવાબદારી જિલ્લા પ્રમુખ વર્તમાન અને પૂર્વ ધારાસભ્યોને સોંપાઈ હતી. પરંતુ અંગત સ્વાર્થ ખાતર અને ભાજપને જીતાડવાના હેતુથી નબળા ઉમેદવારોની પસંદગી કરવામાં આવી હતી. પરિણામ ન મળતાં તેનો દોષ અમિત ચાવડા પર ઢોળવો બિલકુલ વ્યાજબી નથી.
બાબુજી ઠાકોરે જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ ગેમરભાઈ દેસાઈ અને ધારાસભ્ય કિરીટ પટેલની કાર્યશૈલી સામે પણ આકરા પ્રહારો કર્યા હતા. તેમણે ઉમેર્યું કે, જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખે સંગઠન મજબૂત કરવાના બદલે પોતાનો કિંમતી સમય ભુવાપણામાં વિતાવ્યો જેના કારણે પાર્ટીને માઠું પરિણામ ભોગવવું પડ્યું. પાટણ વિધાનસભામાં ઠાકોર સમાજના 80000 જેટલા મતો કોંગ્રેસને અપાવ્યા હતા. પરંતુ લોકસભા ચૂંટણીમાં ધારાસભ્ય કિરીટ પટેલ ઠાકોર ઉમેદવારને 20000 મત પણ અપાવી શક્યા નથી. ધારાસભ્ય કિરીટ પટેલ, ગેમરભાઈ દેસાઈ, રઘુભાઈ દેસાઈ અને ગેનીબેન ઠાકોર સહિતના ઉત્તર ગુજરાતના નેતાઓએ દિલ્હીમાં ખડગેજી સાથે મુલાકાત કર્યા બાદ પાટણનું સ્થાનિક રાજકારણ ગરમાયું છે. અમિત ચાવડાના સમર્થનમાં આવેલા આ આગેવાનોએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, તેઓ પણ ટૂંક સમયમાં દિલ્હી જઈને રાહુલ ગાંધી અને મલ્લિકાર્જુન ખડગેને મળીને સમગ્ર સત્યથી વાકેફ કરશે.
આગામી દિવસોમાં પાટણ કોંગ્રેસનો આ આંતરિક કલહ હાઈકમાન્ડ સમક્ષ પહોંચશે ત્યારે દિલ્હી દરબાર શું પગલાં લે છે તેના પર સૌની નજર રહેશે.
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