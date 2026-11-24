પાટણનું એવું મંદિર જ્યાં વર્ષમાં માત્ર એક જ દિવસ થાય છે ભગવાન કાર્તિકેયનાં દર્શન, કાર્તિક પૂર્ણિમાએ દર્શનાર્થીઓની ઉમટી ભીડ
પાટણના છત્રપતેશ્વર મહાદેવ મંદિરના દ્વાર કાર્તિક પૂર્ણિમાએ વર્ષમાં એક વખત ખૂલે છે. સાંજે ફરી સફેદ વસ્ત્રથી ઢાંકી દેવાશે અને બાર મહિના પછી ફરી દર્શન ખુલશે.
Published : November 24, 2026 at 5:15 PM IST
પાટણ: આજે કાર્તિક પૂર્ણિમા છે. હિન્દુ ધર્મમાં બાર પૂર્ણિમાઓમાં કાર્તિક પૂર્ણિમાનું વિશેષ ધાર્મિક મહત્ત્વ છે. ત્યારે આ પર્વ સાથે ભગવાન કાર્તિકેયની એક અનોખી પરંપરા પણ જોડાયેલી છે. ગુજરાતમાં ભગવાન કાર્તિકેયનાં મંદિરો જવલ્લે જ જોવા મળે છે, ત્યારે ઐતિહાસિક નગરી પાટણમાં આવેલું છત્રપતેશ્વર મહાદેવ મંદિર ખાસ આસ્થા ધરાવે છે. અહીં બિરાજમાન ભગવાન કાર્તિકેયનાં દર્શન વર્ષમાં માત્ર એક જ વખત, કાર્તિક પૂર્ણિમાના દિવસે ભક્તો માટે ખુલ્લાં મૂકવામાં આવે છે. અંદાજે 250 વર્ષ જૂના આ મંદિરની પરંપરા આજે પણ અકબંધ છે.
પાટણના છત્રપતેશ્વર મહાદેવ મંદિર ખાતે કાર્તિક પૂર્ણિમાના પાવન અવસરે વિશેષ ધાર્મિક કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. વહેલી સવારે ભગવાન કાર્તિકેયની પ્રતિમા પરથી સફેદ વસ્ત્ર હટાવી વિધિવત્ પૂજન-અર્ચન કરવામાં આવ્યું હતું. વર્ષમાં એક જ વખત દર્શન આપતા ભગવાન કાર્તિકેયનાં દર્શન કરવા માટે સવારથી જ મોટી સંખ્યામાં ભક્તો ઉમટી પડ્યા હતા. દિવસ દરમિયાન વિવિધ ધાર્મિક કાર્યક્રમો પણ યોજાયા હતા.
ભગવાન કાર્તિકેયનાં વર્ષમાં માત્ર એક જ વખત દર્શન થવા પાછળ એક પૌરાણિક કથા જોડાયેલી છે. પૌરાણિક માન્યતા અનુસાર, એક વખત ભગવાન શિવ અને માતા પાર્વતીએ પોતાના બંને પુત્રો ગણેશજી અને કાર્તિકેયને પૃથ્વીની પ્રદક્ષિણા કરવા જણાવ્યું હતું. ત્યારે ભગવાન કાર્તિકેય પોતાના મોર પર સવાર થઈ પૃથ્વીની પ્રદક્ષિણા કરવા નીકળી પડ્યા હતા. જ્યારે ગણેશજીએ માતા-પિતાની જ પ્રદક્ષિણા કરીને તેમને સમગ્ર સૃષ્ટિ સમાન ગણાવ્યા હતા. આથી પ્રસન્ન થઈ શિવ-પાર્વતીએ ગણેશજીના વખાણ કર્યા હતા. જોકે, આ વાતથી કાર્તિકેય નારાજ થયા હોવાની માન્યતા છે. તેમણે આજીવન બ્રહ્મચર્ય પાળવાનો અને સ્ત્રીઓને દર્શન નહીં આપવાનો સંકલ્પ કર્યો હતો. ત્યારબાદ ભગવાન શિવના સમજાવ્યા બાદ કાર્તિકેયે કાર્તિક પૂર્ણિમાના દિવસે સ્ત્રીઓને દર્શન આપવાની સંમતિ આપી હતી. આ જ માન્યતાને પગલે પાટણના આ મંદિરમાં વર્ષમાં માત્ર એક જ વખત કાર્તિક પૂર્ણિમાના દિવસે ભગવાન કાર્તિકેયનાં દર્શન ખુલ્લાં મૂકવામાં આવે છે.
પાટણ શહેરના દામાજીરાવ બાગ ખાતે આવેલા શ્રી છત્રપતેશ્વર મહાદેવ મંદિર ખાતે બિરાજમાન શ્રી કાર્તિકી સ્વામીનું મંદિર કારતક સુદ પૂનમના દિવસે ફક્ત એક દિવસ માટે દર્શનાર્થે ખુલ્લું મૂકવામાં આવ્યું હતું. કાર્તિકી પૂનમના રોજ સૌભાગ્યવતી સ્ત્રી દર્શન કરે તો તેને અખંડ સૌભાગ્યવતીનું સુખ પ્રાપ્ત થાય છે અને વિધવા સ્ત્રી દર્શન કરે તો તેને અખંડ ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. તેવી જ રીતે કાર્તિકી પૂનમના દિવસે વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા કાર્તિકેય સ્વામીની પૂજા-અર્ચના કરવામાં આવે તો તેને પૂર્ણ વિદ્યા પ્રાપ્ત થાય છે. વેપારીઓને ધંધા-રોજગારમાં બરકત મળે છે અને ધનની પ્રાપ્તિ થાય છે, તો રોગીને રોગમુક્ત અને દેવાદારને ઋણમુક્તનો ફળ પ્રાપ્ત થાય છે.
તેમજ ભગવાનના સાનિધ્યમાં ભાગ્યે જ જોવા મળે તેવા સ્કંધ યાગનું આયોજન પણ કરવામાં આવતું હોય છે. આ પ્રસંગે ભગવાનને સુંદર મજાની આંગી શણગાર અને પ્રસાદનો ભોગ પણ ધરાવવામાં આવે છે. તો પાટણ શહેરની ધર્મપ્રેમી જનતાને વર્ષમાં એક વખત દર્શન આપતા ભગવાન કાર્તિક સ્વામીના મંદિરે મેળો ભરાય છે. કાર્તિક પૂર્ણિમા હિન્દુ ધર્મની 12 પૂનમની પ્રથમ પૂનમ હોય છે.
પાટણના આ ઐતિહાસિક મંદિરની વિશેષતા માત્ર ભગવાન કાર્તિકેયનાં વર્ષમાં એક વખત થતાં દર્શન પૂરતી જ સીમિત નથી. પરંતુ અહીં ભગવાન શંકરનો સંપૂર્ણ પરિવાર એક જ મંદિર પરિસરમાં બિરાજમાન હોવાની પણ વિશેષ ધાર્મિક માન્યતા છે. કાર્તિક પૂર્ણિમાના દિવસે વહેલી સવારથી શરૂ થયેલા દર્શનનો લાભ મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓએ લીધો હતો. જોકે, સૂર્યાસ્ત સમયે ભગવાન કાર્તિકેયની પ્રતિમાને ફરી સફેદ વસ્ત્રથી ઢાંકી દેવામાં આવશે અને ત્યારબાદ મહિલાઓ માટે દર્શન બંધ કરી દેવામાં આવશે. આમ, અંદાજે અઢી સદી જૂની આ પરંપરા પાટણની ધાર્મિક અને ઐતિહાસિક વિરાસતને આજે પણ જીવંત રાખી રહી છે.
સૂર્યાસ્ત થયા પછી મૂર્તિને સફેદ વસ્ત્રથી ઢાંકી દેવામાં આવશે અને બાર મહિના પછી મૂર્તિને દર્શન માટે ખુલ્લી મૂકવામાં આવશે.
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