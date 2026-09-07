ગીરના ગાઢ જંગલમાં બિરાજમાન છે પાતાળેશ્વર મહાદેવ જેના દ્વારના વર્ષમાં માત્ર બે વખત જ ખુલે છે, જાણો મંદિરની રસપ્રદ કહાની
લોક-વાયકા મુજબ સ્વયંભૂ શિવલિંગ પાતાળમાંથી પ્રગટ થયું હોવાથી પાતાળેશ્વર નામ પડ્યું છે, જેનો ઉલ્લેખ ગરુડ પુરાણમાં પણ છે તેમજ પાંડવોના વનવાસ સાથે તેનો સંબંધ છે.
Published : September 7, 2026 at 2:52 PM IST
ગીર સોમનાથ: ગીરનું નામ આવે એટલે આંખ સામે સિંહ, ગાઢ જંગલ અને કુદરતી સૌંદર્યની તસવીર ઊભી થાય છે. પરંતુ ગીરના આ જંગલની ગહનતા વચ્ચે અનેક પૌરાણિક અને ધાર્મિક સ્થળો પણ આવેલા છે. આવું જ એક આસ્થાનું કેન્દ્ર છે બાબરિયા ગીર વિસ્તારમાં આવેલું પાતાળેશ્વર મહાદેવ મંદિર. ગીરના પ્રતિબંધિત જંગલ વિસ્તારમાં આવેલા આ મંદિરના દ્વાર સામાન્ય રીતે વર્ષ દરમિયાન માત્ર મહાશિવરાત્રી અને શ્રાવણ માસ દરમિયાન ભક્તો માટે ખોલવામાં આવે છે.
પાતાળેશ્વર મહાદેવ મંદિર સાથે અનેક પૌરાણિક માન્યતાઓ જોડાયેલી છે. મંદિરના શિવલિંગને સ્વયંભૂ માનવામાં આવે છે. સ્થાનિક માન્યતા મુજબ આ શિવલિંગ પાતાળમાંથી પ્રગટ થયું હોવાથી તેનું નામ પાતાળેશ્વર મહાદેવ પડ્યું છે. પાતાળેશ્વર મંદિરનો ઉલ્લેખ ગરુડ પુરાણમાં પણ જોવા મળતો હોવાનો સ્થાનિક દાવો છે.
પાંડવો સાથે જોડાયેલી છે પૌરાણિક કથા
દંતકથા મુજબ હજારો વર્ષ પહેલાં પાંડવોએ પોતાના વનવાસ દરમિયાન ગીરના જંગલમાં લાંબો સમય પસાર કર્યો હતો. ભીમને ભગવાન શિવની ભક્તિ સાથે જોડાયેલું વ્રત હતું અને શિવજીના દર્શન તથા પૂજા કર્યા વિના અન્ન ગ્રહણ કરતા નહીં. તેથી પાંડવો ગીરના જંગલમાં પ્રાચીન શિવાલયોની શોધ કરતા હોવાનું સ્થાનિકોમાં માનવામાં આવે છે.
આ વિસ્તારમાં રુધિરેશ્વર, બાણગંગેશ્વર, ભીમચાસ, કશેશ્વર અને બથેશ્વર સહિતના પ્રાચીન ધાર્મિક સ્થળો સાથે પાંડવોની કથાઓ જોડાયેલી છે. આ જ શ્રેણીમાં પાતાળેશ્વર મહાદેવને પણ પાંડવોની આસ્થા સાથે જોડવામાં આવે છે.
સંતની તપસ્યાથી પાતાળેશ્વરનું સ્થાન ઉજાગર થયું
ગીરના જંગલમાં આવેલા આ ધાર્મિક સ્થળને બ્રહ્મલીન સંત મથુરાદાસ બાપુએ વર્ષો સુધી તપસ્યા કરીને ઉજાગર કર્યું હોવાની સ્થાનિક માન્યતા છે. તેમના ગુરુ અર્જુનદાસ બાપુનું નામ પણ આ સ્થળ સાથે જોડાય છે. આજે પાતાળેશ્વર મહાદેવ મંદિરની જાળવણી અને વ્યવસ્થા મંદિરના મહંત તથા વન વિભાગના સહયોગથી કરવામાં આવે છે.
બાબરિયા વન વિભાગની ચેકપોસ્ટથી અંદાજે 7 કિલોમીટર જંગલ વિસ્તારમાં આ મંદિર આવેલું છે. અહીં પહોંચવાનો માર્ગ ગીરના ગાઢ જંગલમાંથી પસાર થતો હોવાથી સામાન્ય દિવસોમાં લોકોની અવરજવર પર નિયંત્રણ રહે છે.
બાબરિયા ચેકપોસ્ટથી આગળ જવા વન વિભાગની પરમિશન જરૂરી
પાતાળેશ્વર મહાદેવ મંદિર ગીરના પ્રતિબંધિત જંગલ વિસ્તારમાં આવેલું હોવાથી દર્શન કરવા જતા શ્રદ્ધાળુઓએ બાબરિયા ચેકપોસ્ટ ખાતે વન વિભાગની પરમિશન લેવી પડે છે. ચેકપોસ્ટ પર વન વિભાગ દ્વારા દર્શનાર્થે જતા વાહનની વિગતો નોંધવામાં આવે છે. વાહનમાં સવાર લોકોની સંખ્યા તેમજ વાહન નંબરની માહિતી આપ્યા બાદ જ આગળ જવા માટે મંજૂરી આપવામાં આવે છે.
પરમિશનની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા બાદ દર્શનાર્થીઓને વન વિભાગ તરફથી પહોંચ (પરવાનગી પત્ર) આપવામાં આવે છે. પાતાળેશ્વર મહાદેવના દર્શન કર્યા બાદ પરત ફરતી વખતે આ પહોંચ ફરી બાબરિયા ચેકપોસ્ટ ખાતે વન વિભાગને જમા કરાવવાની રહે છે.
આ વ્યવસ્થાથી જંગલમાં પ્રવેશતા અને બહાર આવતા વાહનો તથા લોકોની નોંધ વન વિભાગ પાસે રહે છે. ગીરના સંવેદનશીલ જંગલ અને વન્ય જીવોની સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને આ પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે.
વર્ષમાં બે જ વખત કેમ ખુલે છે મંદિર?
પાતાળેશ્વર મહાદેવનું મંદિર ગીરના જંગલના પ્રતિબંધિત વિસ્તારમાં આવેલું છે. આ વિસ્તારમાં સિંહ સહિત અનેક વન્યપ્રાણીઓની અવરજવર રહે છે. જંગલની સુરક્ષા, વન્ય જીવોનું સંરક્ષણ અને માનવ-વન્યજીવ સંઘર્ષ ટાળવા માટે સામાન્ય દિવસોમાં ભક્તોની અવરજવર નિયંત્રિત રાખવામાં આવે છે.
ધાર્મિક પર્વ દરમિયાન વન વિભાગની મંજૂરી અને જરૂરી સુરક્ષા વ્યવસ્થા સાથે ભક્તોને દર્શન માટે પ્રવેશ આપવામાં આવે છે. આ કારણે વર્ષ દરમિયાન મુખ્યત્વે મહાશિવરાત્રી અને શ્રાવણ માસ દરમિયાન જ મોટી સંખ્યામાં ભક્તોને દર્શનની તક મળે છે.
આ વખતે વરસાદ ઓછો રહેતાં મોટી સંખ્યામાં ભક્તો ઉમટ્યા
આ વખતે શ્રાવણ માસ દરમિયાન વરસાદનું પ્રમાણ ઓછું રહેતાં પાતાળેશ્વર મહાદેવના દર્શન માટે મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ ઉમટી પડ્યા હતા. દૂર-દૂરથી આવેલા શિવભક્તોએ ગીરના ગાઢ જંગલમાંથી પસાર થઈ પાતાળેશ્વર મહાદેવના દર્શન કર્યા હતા.
શ્રાવણના સોમવાર સહિતના દિવસોમાં મંદિર પરિસરમાં ભક્તિનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. ભક્તોએ હર હર મહાદેવના જયઘોષ સાથે સ્વયંભૂ શિવલિંગના દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવી હતી.
ચોમાસામાં પાતાળેશ્વર પહોંચવું મુશ્કેલ
પાતાળેશ્વર મહાદેવ મંદિર સુધી પહોંચવાનો રસ્તો ચોમાસાની ઋતુમાં ભક્તો માટે પડકારરૂપ બની જાય છે. ખાસ કરીને વરસાદ પડે ત્યારે બાબરિયા ચેકપોસ્ટથી મંદિર તરફ જતા રસ્તા પરની માટી એકદમ ચીકણી બની જાય છે.
આ સ્થિતિમાં ખાસ કરીને બાઇક ચાલકોને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડે છે. ચીકણી માટીના કારણે વાહનના ટાયર લપસી જવાનો ભય રહે છે. વરસાદ વધુ પડે ત્યારે રસ્તાની સ્થિતિ વધુ કઠિન બની જાય છે. જોકે, આ જ કુદરતી મુશ્કેલીઓ વચ્ચે જંગલની વચ્ચેથી પસાર થઈને મહાદેવના દર્શન કરવાનો અનુભવ ભક્તો માટે અનોખો બની રહે છે.
મંદિર આસપાસ સિંહોની પણ અવરજવર
પાતાળેશ્વર મંદિરની આસપાસનો વિસ્તાર ગાઢ જંગલથી ઘેરાયેલો છે. સ્થાનિક લોકોના જણાવ્યા મુજબ ગરમીના સમયમાં સિંહો સહિત વન્યપ્રાણીઓની મંદિર આસપાસ અવરજવર જોવા મળે છે. કુદરતના સાનિધ્યમાં આવેલા આ સ્થળે ભક્તોને એક તરફ મહાદેવના દર્શનનો આધ્યાત્મિક અનુભવ થાય છે તો બીજી તરફ ગીરના જંગલની પ્રાકૃતિક સુંદરતાનો પણ લ્હાવો મળે છે.
ભક્તો માટે ચા-પાણી અને મહાપ્રસાદની વ્યવસ્થા
શ્રાવણ અને શિવરાત્રી દરમિયાન અહીં દર્શન માટે આવતા ભક્તો માટે મંદિર તરફથી ચા-પાણી તથા મહાપ્રસાદની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે. સ્થાનિક માલધારી સમુદાયની પણ પાતાળેશ્વર મહાદેવ પ્રત્યે ઊંડી આસ્થા હોવાનું કહેવાય છે. અનેક શ્રદ્ધાળુઓ માનતા રાખીને અહીં દર્શન કરવા પહોંચે છે.
વન્યપ્રાણીઓની અવરજવર ધરાવતા વિસ્તારમાં ભક્તોની સુરક્ષા માટે વન વિભાગ દ્વારા પેટ્રોલિંગ સહિતની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે. સાથે જ પર્યાવરણના જતન માટે મંદિર વ્યવસ્થાપન અને વન વિભાગ દ્વારા ભાવિકોને પ્લાસ્ટિકની થેલીઓ ન લાવવા તથા જંગલમાં કચરો ન ફેંકવા અપીલ કરવામાં આવે છે.
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