યુદ્ધના ભય વચ્ચે દુબઈથી 170 યાત્રીઓ લઈને ફ્લાઈટ અમદાવાદ પહોંચી, હેમખેમ સ્વદેશ પરત ફરતા મુસાફરોને હાશકારો

દુબઈથી એક ફ્લાઇટે સવારે 4:40 વાગ્યે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ પર ઉતરાણ કર્યું, જેમાં 170 થી વધુ મુસાફરોને પરત લાવવામાં આવ્યા.

સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ એરપોર્ટ પર ઉતરેલા પેસેન્જર
સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ એરપોર્ટ પર ઉતરેલા પેસેન્જર (ANI)
By ANI

Published : March 5, 2026 at 10:49 AM IST

અમદાવાદ: છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી યુએસ-ઇઝરાયલ અને ઈરાન વચ્ચેના સંઘર્ષને કારણે ચાલી રહેલી ફ્લાઇટ વિક્ષેપો વચ્ચે ગુરુવારે દુબઈથી ભારતીય મુસાફરો અમદાવાદના સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ આંતરરાષ્ટ્રીય (SVPI) એરપોર્ટ પર ઉતર્યા હતા.

એરપોર્ટ અધિકારીઓ અને એરલાઇન અધિકારીઓ વચ્ચેના સંકલનથી ફસાયેલા મુસાફરોને રાહત મળી રહી છે, જેઓ છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં ફ્લાઈટ કેન્સલેશન અને વિલંબને કારણે અનિશ્ચિતતાનો સામનો કરી રહ્યા હતા.

આ દરમિયાન, દુબઈથી ખાસ ફ્લાઇટ્સ બુધવારે ભારતીય એરપોર્ટ પર સુરક્ષિત રીતે પહોંચી હતી, જેમાં ઇન્દિરા ગાંધી આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ (IGI), ચેન્નાઈ આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ અને અન્યનો સમાવેશ થાય છે. પશ્ચિમ એશિયાઈ સંઘર્ષને કારણે વધતા વિક્ષેપોને કારણે અટકી ગયેલી ફ્લાઇટ કામગીરી હવે ધીમે ધીમે ફરી શરૂ થઈ રહી છે.

દુબઈથી એક ફ્લાઇટે સવારે 4:40 વાગ્યે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ પર ઉતરાણ કર્યું, જેમાં 170 થી વધુ મુસાફરોને પરત લાવવામાં આવ્યા. ફ્લાઇટ FZ 8437 તરીકે કાર્યરત આ ફ્લાઈટમાં બધા મુસાફરો સુરક્ષિત રીતે અમદાવાદ પહોંચ્યા હતા. યુદ્ધની પરિસ્થિતિમાંથી હેમખેમ સ્વદેશ પરત ફર્યા બાદ મુસાફરોને હાશકારો થયો હતો.

એક મુસાફર વિનોદ તોલાણીએ જણાવ્યું કે, "ગઈ રાતથી દુબઈમાં પરિસ્થિતિ સૂચવે છે કે આગામી ત્રણથી ચાર દિવસ સુધી કોઈ ફ્લાઇટ્સ નહીં આવે. ઓછામાં ઓછી 9 તારીખ સુધી, મોટાભાગની ફ્લાઇટ્સ રદ કરવામાં આવી હતી. મંદિરોમાં જવાની પણ મનાઈ કરવામાં આવી હતી. ત્યાં બધું હજુ પણ બંધ છે..."

ANI સાથે વાત કરતા, ચેન્નાઈમાં ઉતરેલા એક મુસાફર સંતોષ કુમારે કહ્યું, "હું કોઈ કામ માટે દુબઈ ગયો હતો ત્યારે આ દુર્ભાગ્યપૂર્ણ ઘટના બની. અમે ત્યાં ફસાઈ ગયા હતા, પરંતુ અમને ઘણી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડ્યો નહીં. દુબઈ સરકાર ખૂબ મદદરૂપ છે. લોકો ખૂબ મદદરૂપ છે. તેમણે અમારી સલામતી અને સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરી. મારું રોકાણ થોડા દિવસો માટે લંબાયું તો બધું ખૂબ જ સારી રીતે સંચાલિત કરવામાં આવ્યું હતું."

કુવૈતમાં ભારતીય દૂતાવાસે X પર એક પોસ્ટમાં જણાવ્યું હતું કે, તે વિક્ષેપથી પ્રભાવિત ભારતીય નાગરિકોને મદદ કરવામાં "સંપૂર્ણપણે કાર્યરત" છે. "એમ્બેસી @indembkwt હવાઈ ક્ષેત્રના કામચલાઉ બંધ થવાને કારણે કુવૈતમાં ફસાયેલા ભારતીય મુસાફરોને મદદ કરવામાં સંપૂર્ણપણે રોકાયેલું છે. દૂતાવાસે જણાવ્યું હતું કે, દૂતાવાસે ફસાયેલા મુસાફરો સાથે નિયમિત સંપર્કમાં છે અને કુવૈતી અધિકારીઓ, સંબંધિત હોટલોના મેનેજમેન્ટ અને એરલાઇન્સ સાથે સંપર્કમાં છે."

