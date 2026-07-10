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કટોસણ-બેચરાજી-ચાણસ્મા-રણુજ રેલવે સેક્શન પર ટૂંક સમયમાં દોડશે પેસેન્જર ટ્રેન, 1000 કરોડના પ્રોજેક્ટનું CRS ઇન્સ્પેક્શન શરૂ

આ સમગ્ર રૂટ પર કુલ 14 રેલવે સ્ટેશનો આવેલા છે. જેમાં કટોસણથી લાઇન શરૂ થાય છે, બેચરાજી અને ચાણસ્મા મુખ્ય ક્રોસિંગ સ્ટેશનો તરીકે વિકસાવાયા છે.

કટોસણ-બેચરાજી-ચાણસ્મા-રણુજ રેલવે સેક્શન પર ટૂંક સમયમાં દોડશે પેસેન્જર ટ્રેન,
કટોસણ-બેચરાજી-ચાણસ્મા-રણુજ રેલવે સેક્શન પર ટૂંક સમયમાં દોડશે પેસેન્જર ટ્રેન, (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 10, 2026 at 12:30 PM IST

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મહેસાણા: ઉત્તર ગુજરાતના મુસાફરો અને ખાસ કરીને યાત્રાધામ બેચરાજી આવતા લાખો શ્રદ્ધાળુઓ માટે એક લાંબા સમયની રાહનો અંત આવવા જઈ રહ્યો છે. કટોસણ, બેચરાજી, ચાણસ્મા અને રણુજ વચ્ચેના આશરે 63 કિલોમીટર લાંબા રેલવે સેક્શન પર પેસેન્જર ટ્રેન સેવા શરૂ કરવા માટે રેલવે સુરક્ષા કમિશનર (CRS - Commissioner of Railway Safety) દ્વારા સત્તાવાર નિરીક્ષણ (ઇન્સ્પેક્શન)ની કામગીરીનો પ્રારંભ કરી દેવામાં આવ્યો છે. આ પ્રોજેક્ટ પૂર્ણ થતાં સ્થાનિક લોકોની વર્ષો જૂની માગણી સંતોષાવવા જઈ રહી છે, જે આ પંથકના સામાજિક અને ઔદ્યોગિક વિકાસને નવી ગતિ આપશે.

વર્ષો જૂની લોકમાગણી થઈ પૂર્ણ

આ રેલવે લાઇન પર પેસેન્જર ટ્રેન શરૂ કરવા માટે સ્થાનિક જનતા, ધારાસભ્ય તેમજ સાંસદ સભ્ય દ્વારા રેલવે મંત્રાલયમાં લાંબા સમયથી સતત રજૂઆતો કરવામાં આવી રહી હતી. કેન્દ્રીય રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવ અને ઉડ્ડયન મંત્રાલયના મંત્રી સમક્ષ કટોસણ-બેચરાજી-ચાણસ્મા-રણુજ સર્ક્યુલર રૂટને વહેલી તકે કાર્યરત કરવા માટે કમિટીમાં પણ ગંભીરતાપૂર્વક ચર્ચાઓ કરવામાં આવી હતી. આ સેક્શન આસપાસના ગ્રામ્ય અને શહેરી વિસ્તારોના જોડાણ માટે અત્યન્ટ મહત્વનો હોવાથી લોકો આતુરતાપૂર્વક ટ્રેનની પ્રતીક્ષા કરી રહ્યા હતા.

કટોસણ-બેચરાજી-ચાણસ્મા-રણુજ રેલવે સેક્શન પર ટૂંક સમયમાં દોડશે પેસેન્જર ટ્રેન (ETV Bharat Gujarat)

રૂપિયા 1000 કરોડનો ભવ્ય પ્રોજેક્ટ

આ રેલવે લાઇન અગાઉ મીટર ગેજ તરીકે કાર્યરત હતી, જેને આધુનિક બ્રોડ ગેજમાં રૂપાંતરિત (Gauge Conversion) કરવામાં આવી છે. આશરે ૬૩ કિલોમીટર લાંબા આ રેલવે સેક્શનનો કુલ પ્રોજેક્ટ ખર્ચ આશરે 1000 કરોડ રૂપિયા જેટલો થવા જાય છે. આ લાઇનનું નિર્માણ 'જી-રાઇડ' (G-RIDE - Gujarat Rail Infrastructure Development Company), ભારતીય રેલવે, મારૂતિ સુઝુકી અને ગુજરાત સરકારના સંયુક્ત સાહસ (Joint Venture) દ્વારા વિશેષ ભાગીદારી હેઠળ કરવામાં આવ્યું છે, જે ઔદ્યોગિક હબને જોડવામાં પણ મદદરૂપ બનશે.

આ પ્રોજેક્ટ ટેકનિકલ દ્રષ્ટિએ ખૂબ જ પડકારજનક રહ્યો છે. આ સમગ્ર રૂટ પર કુલ 14 રેલવે સ્ટેશનો આવેલા છે. જેમાં કટોસણથી લાઇન શરૂ થાય છે, ત્યારબાદ બેચરાજી અને ચાણસ્મા મુખ્ય ક્રોસિંગ સ્ટેશનો તરીકે વિકસાવાયા છે અને અંતે આ લાઇન ભારતીય રેલવેના રણુજ સ્ટેશન સાથે જોડાય છે. આ સિવાય વચ્ચે અન્ય 10 નાના સ્ટેશનોનો સમાવેશ થાય છે. ટેકનિકલ માળખાની વાત કરીએ તો, આ રેલવે ટ્રેક પર કુલ 10 તીવ્ર વળાંકો (Curves) છે અને 20 જેટલા મોટા બ્રિજ (મોટા પુલ) નું મજબૂત નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે. આ ઉપરાંત મુસાફરો તેમજ સ્થાનિક વાહનચાલકોની સલામતી માટે જૂના રેલવે ફાટકોને હટાવીને 47 જેટલા રેલવે ઓવરબ્રિજ/અંડરબ્રિજ (ROB) તૈયાર કરાયા છે.

ત્રણ દિવસીય CRS ઇન્સ્પેક્શનનો એક્શન પ્લાન

કોઈપણ નવી રેલવે લાઇન પર પેસેન્જર ટ્રેન દોડાવતા પહેલા નાગરિકોની સુરક્ષા માટે સિવિલ એવિએશન (નાગરિક ઉડ્ડયન) મંત્રાલય હેઠળ આવતા કમિશનર ઓફ રેલવે સેફ્ટી (CRS) ની મંજૂરી મેળવવી અનિવાર્ય હોય છે. ત્રણ દિવસ ચાલનારા આ મહત્વપૂર્ણ ઇન્સ્પેક્શનના પ્રથમ દિવસે કટોસણથી શરૂ કરીને બેચરાજી સુધીના અંદાજે ૨૫ કિલોમીટરના ટ્રેક સેક્શનનું બારીકાઈથી પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું. બીજા દિવસે નિરીક્ષણ ટીમ બેચરાજી ખાતે માં બહુચરાજીના દર્શન કરી પૂજા-અર્ચના કર્યા બાદ આગળ ચાણસ્મા સુધી અને ત્રીજા દિવસે ચાણસ્માથી રણુજ સુધીની રેલવે લાઇનનું સઘન ચેકિંગ હાથ ધરશે.

આ ત્રણ દિવસીય નિરીક્ષણ દરમિયાન સીઆરએસની ટીમ દ્વારા રેલવે ટ્રેકની સ્પીડ કેપેસિટી, બ્રિજની લોડ ક્ષમતા, અત્યાધુનિક સિગ્નલિંગ સિસ્ટમ અને સ્ટેશનો પર મુસાફરો માટે પીવાના પાણીની વ્યવસ્થા, પ્લેટફોર્મની લંબાઈ, શેડ તેમજ અન્ય પાયાની પેસેન્જર સુવિધાઓનું ઝીણવટભર્યું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવી રહ્યું છે.

ખામીઓ સુધારી ટૂંક સમયમાં થશે ટ્રેનનો પ્રારંભ

રેલવે સુરક્ષા કમિશનર દ્વારા ત્રણેય દિવસનું ઇન્સ્પેક્શન પૂર્ણ કર્યા બાદ એક સત્તાવાર રિપોર્ટ તૈયાર કરવામાં આવશે. જો આ ટ્રેક અથવા સ્ટેશનો પર કોઈ પણ પ્રકારની ટેકનિકલ ખામી કે સુધારા જણાશે, તો રેલવે વિભાગ દ્વારા યુદ્ધના ધોરણે તે ખામીઓને દૂર કરવામાં આવશે. સલામતીનું ગ્રીન સિગ્નલ મળતાની સાથે જ આગામી સમયમાં કેન્દ્રીય મંત્રીઓ, રેલવેના ઉચ્ચ અધિકારીઓ અને સ્થાનિક પદાધિકારીઓની ગરિમામય ઉપસ્થિતિમાં આ રૂટ પર વિધિવત રીતે પેસેન્જર ટ્રેન સેવાનો શુભારંભ કરાશે. આ નવી ટ્રેન સેવા શરૂ થવાથી સમગ્ર ઉત્તર ગુજરાતના પરિવહન અને પ્રવાસન ક્ષેત્રે એક નવો સુવર્ણ અધ્યાય લખાશે.

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