બહુચરાજીમાં 9 વર્ષ બાદ શરૂ થઈ પેસેન્જર ટ્રેન, હજારો મુસાફરો અને વેપારીઓને થશે મોટો ફાયદો
ઐતિહાસિક અને ધાર્મિક મહત્ત્વ ધરાવતા બહુચરાજી પંથક માટે આજનો દિવસ અત્યંત ઐતિહાસિક અને ખુશીઓથી ભરેલો સાબિત થયો છે.
Published : October 30, 2026 at 4:26 PM IST
મહેસાણા: જિલ્લાના ઐતિહાસિક અને ધાર્મિક મહત્ત્વ ધરાવતા બહુચરાજી પંથક માટે આજનો દિવસ અત્યંત ઐતિહાસિક અને ખુશીઓથી ભરેલો સાબિત થયો છે. લાંબા સમયથી બંધ રહેલી પેસેન્જર રેલવે સેવા ફરીથી શરૂ થવાના કારણે સ્થાનિક નાગરિકો, વેપારીઓ તેમજ બહુચરાજી માતાના દર્શનાર્થીઓમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. સાબરમતીથી બહુચરાજી અને મહેસાણા વચ્ચે પેસેન્જર ટ્રેન સેવા શરૂ થતા આ વિસ્તારના વિકાસને નવી ગતિ મળશે.
નવ વર્ષની પ્રતીક્ષાનો આવ્યો અંત
બહુચરાજી વિસ્તારમાં છેલ્લા નવ વર્ષથી રેલવે વ્યવહાર સંપૂર્ણપણે બંધ હતો, જેના કારણે લોકોને આવનજાવન માટે ભારે મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડતો હતો. ખાસ કરીને દર પૂનમે લાખોની સંખ્યામાં આવતા શ્રદ્ધાળુઓ અને વેપારીઓને ખાનગી વાહનો કે અન્ય મોંઘા સાધનોનો સહારો લેવો પડતો હતો. પરંતુ હવે રેલવે લાઇન શરૂ થવાથી આ મુશ્કેલીઓનો કાયમી ઉકેલ આવી ગયો છે અને મુસાફરો માત્ર 25 રૂપિયા જેટલા સામાન્ય ભાડામાં સાબરમતીથી બહુચરાજી સુધી સુરક્ષિત અને સરળ સફર કરી શકશે.
વિદ્યાર્થીઓ, કામદારો અને વેપારીઓને વિશેષ રાહત
આ ટ્રેન શરૂ થવાથી માત્ર શ્રદ્ધાળુઓ જ નહીં, પરંતુ રોજબરોજ અમદાવાદ, મહેસાણા, કડી, કલોલ અને સાબરમતી તરફ નોકરી કે ધંધાર્થે જતા દૈનિક મુસાફરો, કામદારો અને વિદ્યાર્થીઓને પણ ખૂબ મોટો ફાયદો થશે. ઓછા ખર્ચે અને સમયસર પોતાના ગંતવ્ય સ્થાને પહોંચી શકાશે, જેનાથી સ્થાનિક વેપાર અને રોજગારીની તકોમાં પણ મોટો વધારો થશે. સ્થાનિક આગેવાનો અને નાગરિકો દ્વારા આ રેલવે સેવા શરૂ કરવા માટે સરકાર અને જનપ્રતિનિધિઓનો આભાર વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો છે.
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