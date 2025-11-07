મોંઘા પાર્ટી પ્લોટ કરતા લોકો વળી રહ્યા છે કોર્પોરેશનના કોમ્યુનિટી હોલ અને પાર્ટી પ્લોટ તરફ, જાણો કેમ ?
અમદાવાદમાં કોર્પોરેશન દ્વારા બનાવાયેલા કોમ્યુનિટી હોલ અને પાર્ટી પ્લોટ ગરીબ અને મધ્યમવર્ગીય પરિવાર માટે મોટી રાહત સમાન બન્યાં છે. જાણો વિસ્તારથી...
Published : November 7, 2025 at 12:48 PM IST
અમદાવાદ: આગામી લગ્નસરાની મોસમનો ધમધમાટ અત્યારથી જ શરૂ થઈ ગયો છે, આ સમયગાળા દરમિયાન લોકોને પાર્ટી પ્લોટ્સ અને હોલ બુક કરાવવા માટે મસમોટો ખર્ચ કરવો પડે છે, અને ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના લોકો આવો મોટો ખર્ચ ઉઠાવી શકતા નથી. ત્યારે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા દરેક વોર્ડની અંદર કોમ્યુનિટી હોલ અને પાર્ટી પ્લોટ બનાવવામાં આવ્યા છે. આવા પાર્ટી પ્લોટથી લોકોને કેટલો ફાયદો થઈ રહ્યો છે ? અને કેમ લોકો કોર્પોરેશનના પાર્ટી પ્લોટમાં બુકિંગ કરાવવા માટે એક્સાઇટેડ હોય છે ? તેમજ આવા પાર્ટી પ્લોટ અને કોમ્યુનિટી હોલમાં કેવી સુવિધા અને ચાર્જ લેવામાં આવે છે તેના વિશે જાણીશું વિસ્તારથી.
આ અંગે મકતમપુરાના કાઉન્સિલર મિર્ઝા હાજી અસરાર બેગે જણાવ્યું હતું કે, મકતમપુરા વોર્ડમાં એક વર્ષ પહેલા અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા એક કોમ્યુનિટી હોલ બનાવવામાં આવ્યો છે. છેલ્લા ઘણાં સમયથી આ વિસ્તારમાં કોમ્યુનિટી હોલની માંગ હતી, અને વારંવાર રજૂઆત કરવા પછી, આ કોમ્યુનિટી હોલ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે.
કોમ્યુનિટી હોલના હોવાના કારણે લોકોને મોહલ્લાઓમાં અને મોંઘા મોંઘા પાર્ટી પ્લોટ્સમાં લગ્ન કરવાની ફરજ પડતી હતી, પરંતુ હવે ફલકનુમાની બાજુમાં અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન એપીજે અબ્દુલ કલામ હોલ બનાવવામાં આવ્યો છે, જે ખૂબ જ સુંદર અને તમામ સુવિધા વાળો છે. આ હોલથી આ વિસ્તારના ઘણા લોકોને રાહત મળી છે, પહેલા ગરીબ અને મધ્યમવર્ગીય પરિવારને લગ્ન પ્રસંગે મોટા ખર્ચ કરવા પડતા હતા, પરંતુ હવે લાખો રૂપિયા ખર્ચ કરવાના બદલે નજીવા દરે વિશાળ અને સુવિધાયુક્ત હોલ બુક કરી શકાશે.
આ હોલના નિર્માણથી મધ્યમ અને ગરીબ પરિવારોને ખુબ જ ફાયદો થશે. આ હોલ ગરીબ વર્ગ માટે બહુ જ રાહત ગણાશે. કારણ કે, આમાં 20,000, 25000 રૂપિયા બુકિંગ કરાવવા માટે લેવામાં આવે છે, અને આખો હોલ બુક કરાવવા માટે 40,000 રૂપિયાનું પેકેજ રહે છે. આ હોલમાં એસી પણ લગાવવામાં આવ્યા છે, એસી હોલના કારણે ગરમીમાં લોકો અહીંયા વધારે પોતાના પ્રસંગો અને કાર્યક્રમો કરવા માટે આવે છે.
લાભાર્થી ભાનુબેનના જણાવ્યા અનુસાર આ સરકારી હોલ બનાવવામાં આવ્યા છે એ બહુ જ સરસ છે અને ગરીબ મધ્યમ વર્ગ માટે આ હોલ બહુ જ ફાયદાકારક છે. લોકો સસ્તામાં પોતાના પરિવારના સંતાનોના લગ્ન કરાવી શકે છે, બહાર જઈએ તો લાખ રૂપિયાનો ખર્ચ થાય છે પરંતુ આ હોલમાં ઓછા ખર્ચે સારા પ્રસંગો થઈ જાય છે.
નાસીર ભાઈ મન્સૂરીએ જણાવ્યું હતું કે, હું સરખેજ બોર્ડમાં રહું છું અને હાલમાં જ આ હોલમાં અમારો એક પ્રોગ્રામ હતો અને આ હોલમાં અમને ખૂબ જ સારી સુવિધા આપવામાં આવી છે. અહીં પાર્કિંગની પણ સારી વ્યવસ્થા જોવા મળે છે, બીજી જગ્યા હોલ જૂના થઈ ગયા છે, અને ભાડું વધારે છે. અહીંયા ભાડું સસ્તું છે. ગરીબ પરિવારો માટે આ ખુબ સારી સુવિધા છે અને અહીં લગ્ન પ્રસંગ ખુબ ઓછા ખર્ચે થઈ જાય છે.
અહીં બુકિંગ કરાવવા આવેલા ઈમરાનભાઈ આડવાણીએ જણાવ્યું હતું કે, મારી ભત્રીજીના મેરેજ 1,1,2026ના દિવસે છે. તો અમે હોલ બુક કરાવવા માટે અહીંયા આવ્યા છીએ અને અમારૂ બુકિંગ થઈ ગયું છે, અને આજે આ હોલને જોવા માટે અમે આવ્યા હતા. હોલની સુવિધા બહુ સારી છે તેમજ મધ્યમ વર્ગના માણસોને પોસાય એવું છે, અને અહીંયાનું લોકેશન પણ ખૂબ જ સારું છે. બીજી જગ્યા 50 હજારથી 70 હજાર અને લાખ-બે લાખ રૂપિયા જેટલો ભાડા પેટે લેવામાં આવે છે, પરંતુ કોર્પોરેશન દ્વારા બનાવવામાં આવેલા આ તમામ પાર્ટી પ્લોટ અને કોમ્યુનિટી હોલના ભાડા ઓછા હોય છે.
જાવેદ મેમણે નામના એક વ્યક્તિએ જણાવ્યું હતું કે, મારી દિકરીના લગ્ન આવતા વર્ષે છે, તેના માટે આજે હોલ બુકિંગ કરવા માટે અમે આવ્યા હતાં. હોલની બુકિંગ પ્રોસેસ તો ઓનલાઇન થાય છે, પરંતુ આ હોલ કેવો છે, તેને જોવા માટે અમે આવ્યા અહીંયા આવ્યા, અહીં એસી વાળો હોલ ખુબ જ સારો છે, અને બીજું કે અમારૂ બુકિંગ થઈ ગયું છે. બીજા હોલ કરતા આવા કોર્પોરેશનના હોલમાં ખૂબ જ ફાયદો રહે છે ઓછા ખર્ચે બુકિંગ થઈ જાય છે.
પશ્ચિમ ઝોનમાં આવેલા ચાણક્ય કોમ્યુનિટી હોલ તથા પાર્ટી પ્લોટ પણ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા બનાવવામાં આવ્યા છે. જેમાં ગ્રાન્ટ ફ્લોરનું ભાડું ₹15,000, ફર્સ્ટ ફ્લોરનું ભાડું 25000 અને ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર પ્લસ ફર્સ્ટ ફ્લોરનું બંનેનું ભાડું છે. લગ્ન પ્રસંગનો સાથે સાથે ધાર્મિક સભા, NGO ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ સરકારી અને અર્ધસરકારી સંસ્થાઓ બિનધાકીય હેતુ માટે પ્રોગ્રામ કરવામાં આવે છે. તેની સાથે લગ્ન રિસેપ્શન, રાસ ગરબા, પ્રદર્શન, વેચાણ ખાનગી સંસ્થાઓ તેમજ અન્ય ધંધાકીય હેતુના ઉપયોગ માટે આ હોલ લેવામાં આવે છે. બેસણું પણ અહીંયા કરાવવામાં આવે છે.
વેજલપુર વોર્ડના પૂર્વ કાઉન્સિલર દેવાંગ મહેતાએ જણાવ્યું હતું કે, છેવાળાના માનવી સુધી ભારતીય જનતાએ કરેલો વિકાસ પહોંચી શકે અને લોકોને સરકારી યોજનાનો વધુમાં વધુ ફાયદો થાય તે માટે ભારતીય જનતા પાર્ટી કામ કરે છે. આના ભાગરૂપે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન એ દરેક વોર્ડમાં આવા સુંદર હોલ બનાવેલા છે. કોર્પોરેશનના હોલમાં નાનામાં નાના માણસને કોઈપણ જાતના ભેદભાવ વગર ખૂબ જ ઓછા ખર્ચમાં હોલ પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. જેમાં ચાણક્ય હોલની વાત કરીએ તો આ બહુ જ નોમિનલ ભાડામાં હોલ મળે છે, અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને હાલમાં જ એક ઠરાવ કર્યો છે કે આ હોલનું જે ભાડું હોય છે એના 25%માં બેસણા માટે પણ આવા હોલ આપવામાં આવશે.
આ હોલનો ઉપયોગ કરેલા લાભાર્થી અને ભાજપના માયનોરીટી સેલના વાઈસ પ્રેસિડેન્ટ ઈમ્તિયાઝ લાંગાએ જણાવ્યું હતું કે, દ્વારા જે પાર્ટી પ્લોટ્સ અને હોલ બનાવવામાં આવ્યા છે, ત્યારે પાર્ટી દ્વારા એવું લક્ષ્ય રાખવામાં આવ્યું છે કે, ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગને તમામ પ્રકારની સુવિધા મળે અને ફાયદા મળે. એવા કાર્યો કરવા જોઈએ કે, ગરીબ માણસ લાખ રૂપિયાના ખર્ચ કરીને હોલ બુક કરાવી ન શકે ત્યારે સરકારે વ્યવસ્થા કરી છે કે, ગરીબ માણસ માટે લગ્ન હોલ માત્ર 15,000 રૂપિયા મળી જાય.
ત્યારે અહીંયા તમામ ધર્મના લોકો આવીને પોતાના પ્રસંગો કરાવે છે, અમે પણ અહીંયા જ નાના મોટા પ્રસંગો કરાવીએ. પાર્ટીના કેટલાક પ્રોગ્રામ પણ અહીંયા થાય છે. અને લોકોને સારી રીતે બુકિંગ થઈ જાય છે. ઓનલાઈન બુકિંગ કરવામાં આવે છે. છ મહિનાની અંદર જ બુકિંગ કરાવવાનું રહે છે, નહીં તો લકી ડ્રોમાં નંબર જતા રહે છે અને દરેક બોર્ડમાં ફટાફટ હોલ બુકિંગ થઈ જાય છે. આ હોલ દ્વારા લોકોને ઘણો બધો ફાયદો થાય છે.
કોર્પોરેશન દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે, અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા અમદાવાદના તમામ વોર્ડમાં લોકોની સુવિધા માટે 88 જેટલા કમ્યુનિટી હોલ અને પાર્ટી પ્લોટ્સ બનાવવામાં આવ્યા છે, અલગ-અલગ વિસ્તાર અને આધારે એનું ભાડું રાખવામાં આવ્યું છે. એના કારણે મધ્યમ વર્ગના લોકોને ઘણો ફાયદો થયો છે, તેમજ તમામ પ્રકારની સુવિધાઓ આપવામાં આવે છે.