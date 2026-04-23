AAP MLA ચૈતર વસાવાને આંશિક રાહત, ગુજરાત હાઇકોર્ટે 30 એપ્રિલ સુધી ડેડીયાપાડામાં પ્રવેશની આપી મંજૂરી
હાઈકોર્ટએ બંને પક્ષોની દલીલો અને કેસની ગંભીરતા ધ્યાનમાં રાખીને આંશિક રાહત આપી છે, સાથે જ સ્પષ્ટ સંદેશ આપ્યો છે કે કાયદા ઉપર કોઈ નથી.
Published : April 23, 2026 at 8:18 PM IST
અમદાવાદ: નર્મદા જિલ્લાના ડેડીયાપાડા રાજકારણમાં ચર્ચાનો વિષય બનેલા આમ આદમી પાર્ટીના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાને લઈને મહત્વપૂર્ણ કાનૂની વળાંક આવ્યો છે. ગુજરાત હાઇકોર્ટે તેમની અરજી પર નિર્ણય આપતા 30 એપ્રિલ સુધી ડેડીયાપાડા તાલુકામાં પ્રવેશ કરવાની મંજૂરી આપી છે, પરંતુ સાથે જ સ્પષ્ટ શરત મૂકી છે કે તેઓ ફરિયાદીનો કોઈ પણ પ્રકારનો સંપર્ક કરી શકશે નહીં.
આ કેસની શરૂઆત ત્યારે થઈ હતી જ્યારે ડેડીયાપાડા તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ સંજય વસાવાએ ચૈતર વસાવા સામે અપશબ્દો બોલવા, મારપીટ અને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપવા જેવા ગંભીર આરોપો સાથે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી હતી. આ ફરિયાદના આધારે પોલીસે ચૈતર વસાવાની ધરપકડ કરી હતી.
પછી ચાર્જશીટ ફાઈલ થયા બાદ ચૈતર વસાવાએ સેશન્સ કોર્ટમાં જામીન અરજી કરી હતી, પરંતુ તે નામંજૂર થતા તેમણે ગુજરાત હાઇકોર્ટનો દરવાજો ખટખટાવ્યો હતો. હાઇકોર્ટે સપ્ટેમ્બર 2025માં 10 હજાર રૂપિયાના બોન્ડ પર શરતી જામીન મંજૂર કર્યા હતા. આ જામીનમાં એક મહત્વપૂર્ણ શરત હતી કે તેઓ એક વર્ષ સુધી ડેડીયાપાડા તાલુકામાં પ્રવેશ નહીં કરે.
જોકે, તેઓ પોતાના મતવિસ્તારના ધારાસભ્ય હોવાના કારણે અને આગામી ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને પ્રચાર માટે વિસ્તારમા જવું જરૂરી હોવાનું કહી આ શરતમાં રાહત માગી હતી. અરજદારના વકીલ ઝુબીન ભરડાએ દલીલ કરી હતી કે રાજકીય વિરોધીઓ ઇચ્છે છે કે ચૈતર વસાવા પોતાના મતવિસ્તારથી દૂર રહે, જેથી તેઓ ચૂંટણીમાં સક્રિય રહી ન શકે.
હાઇકોર્ટે દલીલો સાંભળ્યા બાદ આંશિક રાહત આપતા 30 એપ્રિલ સુધી પ્રવેશની મંજૂરી આપી, પરંતુ પહેલા આપેલી ચેતવણી પણ યાદ અપાવી કે ધારાસભ્યએ પોતાનું વર્તન સુધારવું જરૂરી છે.
કેસની વિગત પ્રમાણે, ડેડીયાપાડા પ્રાંત ઓફિસમાં યોજાયેલી એટીવીટી બેઠક દરમિયાન વિવાદ સર્જાયો હતો. આરોપ મુજબ ચૈતર વસાવાએ કમિટીમાં તેમના સમર્થકોનો સમાવેશ ન થતાં ગુસ્સે થઈ ગાળો આપી અને તોડફોડ કરી હતી. સાથે જ સંજય વસાવાને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપવાનો પણ આરોપ છે.
બીજી તરફ, ચૈતર વસાવા તરફથી વકીલ ઝુબિન ભરડા દ્વારા રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે તેઓ વિરોધ પક્ષના ધારાસભ્ય હોવાના કારણે રાજકીય સડયંત્રનો ભોગ બની રહ્યા છે. તેમના સામે નોંધાયેલા મોટાભાગના કેસો રાજકીય અદાવતથી પ્રેરિત હોવાનું પણ જણાવાયું હતું.
સરકારી વકીલે કોર્ટમાં દલીલ કરી હતી કે ચૈતર વસાવા સામે અગાઉથી જ 18 જેટલા ગુનાઓ નોંધાયેલા છે અને તેઓ વારંવાર કાયદાનો ભંગ કરતા રહ્યા છે. ધારાસભ્ય હોવા છતાં તેઓ કાયદાનું પાલન કરતા નથી, જે ગંભીર બાબત છે.
