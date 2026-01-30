વલસાડમાં ચાલુ ફિલ્મ દરમિયાન થિયેટરનો છતનો ભાગ તૂટ્યો, મોટી જાનહાનિ ટળી
વલસાડના રાજહંસ સિનેમામાં ચાલુ મૂવી શો દરમિયાન સિનેમાની સિલિંગનો એક મોટો ભાગ તૂટી પડ્યો હતો.
Published : January 30, 2026 at 3:28 PM IST
વલસાડ: વલસાડના રાજહંસ સિનેમામાં ચાલુ મૂવી શો દરમિયાન સિનેમાની સિલિંગનો એક મોટો ભાગ તૂટી પડ્યો હતો. અચાનક બનલી આ ઘટનાને કારણે હોલમાં બેઠેલા પ્રેક્ષકોમાં ગભરાટ ફેલાતા અફરા તફરીનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. બનાવની જાણ થતા જ સિનેમા સ્ટાફ દ્વારા તાત્કાલિક સુરક્ષાના પગલા લેવામાં આવ્યા હતા અને પ્રેક્ષકોને સલામત રીતે હોલની બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા. બીજી તરફ કોઇ દુર્ઘટના ન બને તે માટે પોલીસને જાણ કરવામાં આવતા પોલીસ પણ ઘટનાસ્થળે દોડી આવી હતી.
ચાલુ ફિલ્મ દરમિયાન સિનેમાની સિલિંગનો ભાગ તૂટ્યો
મળતી માહિતી મુજબ, જ્યારે ફિલ્મ ચાલતી હતી, આ દરમિયાન અચાનક સિલિંગમાંથી અવાજ સાથે એક મોટો ભાગ નીચે પડ્યો હતો. અવાજ સાંભળતા જ પ્રેક્ષકોમાં ભય ફેલાયો હતો અને ઘણા લોકો પોતાની સીટ છોડીને બહાર નીકળવા માટે દોડ્યા હતા. કેટલાક સમય માટે થિયેટરની અંદર ગૂંચવણભરી સ્થિતિ સર્જાઇ હતી પરંતુ સિનેમાના કર્મચારીઓએ તાત્કાલિક સંયમ દાખવી લોકોને શાંતિથી બહાર નીકળવા માર્ગદર્શન આપ્યું હતું.
તાત્કાલિક હોલ ખાલી કરાયો
ઘટનાની ગંભીરતા ધ્યાનમાં રાખીને સિનેમા મેનેજમેન્ટ દ્વારા તરત જ હોલ ખાલી કરાવવામાં આવ્યો હતો. પ્રેક્ષકોને એક પછી એક સલામત રીતે બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા. સિનેમા સંચાલકોએ તમામ પ્રવેશદ્વાર ખોલી દેતા બહાર નીકળવાની પ્રક્રિયા ઝડપી બની હતી. આ બનાવમાં સૌથી રાહતની વાત એ રહી કે સિલિંગનો ભાગ તૂટી પડ્યા છતાં કોઈપણ પ્રેક્ષકને ઈજા પહોંચી નહોતી. સિનેમા મેનેજમેન્ટ તેમજ સ્થાનિક લોકોએ આ બાબતે રાહતનો શ્વાસ લીધો હતો.
પોલીસ અને વહીવટી તંત્ર પહોંચ્યું સ્થળ પર
ઘટનાની જાણ થતાં જ રૂરલ પોલીસની ટીમ તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી હતી અને સમગ્ર મામલે તપાસ હાથ ધરી હતી. પોલીસ અધિકારીઓએ થિયેટરના સ્ટાફ તેમજ મેનેજમેન્ટ સાથે પ્રાથમિક પૂછપરછ કરી હતી અને સિલિંગ તૂટી પડવાનું કારણ જાણવા પ્રયત્નો શરૂ કર્યા હતા. સ્થાનિક વહીવટી તંત્ર પણ ઘટનાની ગંભીરતા ધ્યાનમાં રાખીને સક્રિય બન્યું હતું અને જરૂરી દસ્તાવેજો તેમજ સુરક્ષા માપદંડોની તપાસ કરવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી હતી.
રાજહંસ સિનેમાના મેનેજર રાજવીર સિંહે સમગ્ર ઘટનાને લઈને જણાવ્યું હતું કે, “ઘટના બનતાની સાથે જ અમે તાત્કાલિક એક્શન લીઘી છે અને પ્રેક્ષકોને સલામત રીતે હોલમાંથી બહાર કાઢ્યા હતા. સદભાગ્યે કોઈને ઈજા થઈ નથી. હાલ અમે ટેકનિકલ ટીમની મદદથી સિલિંગ તૂટી પડવાનું ચોક્કસ કારણ જાણવા પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ. આગળથી આવી ઘટના ન બને તે માટે જરૂરી તમામ સુરક્ષા પગલાં લેવામાં આવશે.”
ઘટનાને પગલે સિનેમા મેનેજમેન્ટ દ્વારા આજના બાકીના તમામ શો રદ કરવાની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. પ્રેક્ષકોની સુરક્ષા સર્વોપરી હોવાનું જણાવતાં મેનેજમેન્ટે કહ્યું હતું કે, સમગ્ર હોલની ટેકનિકલ તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ જ ફરીથી શો શરૂ કરવામાં આવશે. ટિકિટ બુક કરાવનાર પ્રેક્ષકોને રિફંડ અથવા રિ-શેડ્યૂલિંગની સુવિધા આપવામાં આવશે તેવી પણ જાણકારી આપવામાં આવી હતી.
