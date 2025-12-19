ETV Bharat / state

નવસારી: પારસીઓના 500 વર્ષ જૂના સ્મશાનની જગ્યા કપાતમાં જતા વિરોધ, અધિકારીઓને જમીન આપવાની ચોખ્ખી 'ના'

નવસારીમાં વિરાવળ પાસે અંદાજે 500 વર્ષ કરતા પણ જૂની પારસીઓની સ્મશાનની ભૂમિની એકથી દોઢ ચોરસ મીટર જમીનનું સંપાદન થવાનું છે

Published : December 19, 2025 at 5:11 PM IST

Updated : December 19, 2025 at 5:43 PM IST

નવસારી: દાંડી હેરિટેજ માર્ગનું નવીનીકરણ કરવામાં આવતા તેની સંલગ્ન NH 64ને પહોળો કરવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવનાર છે. આ રોડની સંલગ્ન આવેલા પારસીઓના 500 વર્ષ જૂના સ્મશાનની એકથી દોઢ ચોરસ મીટર જેટલી જગ્યા સંપાદિત થવાની છે. સંપાદન અધિકારી સહિતની ટીમે સ્થળ મુલાકાત લેતા પારસીઓએ રોષ સાથે વિરોધ નોંધાવી જમીન ના છોડવાનો સૂર વ્યક્ત કર્યો છે. પારસીઓએ ભેગા થઇને ઐતિહાસિક ધરોહરને બચાવવા માટે રજૂઆત કરી હતી.

દાંડી હેરિટેજ માર્ગનું નવીનીકરણ થતા માર્ગ પહોળો થશે

ભારત સરકાર દ્વારા મહાત્મા ગાંધીએ વર્ષ 1930માં કરેલ દાંડીકૂચના માર્ગને હેરિટેજ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે.NH64 અંતર્ગત આ માર્ગને સરકાર દ્વારા અનેક ઠેકાણે પહોળો કરવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવનાર છે. નવસારી શહેરની જીવાદોરી સમાન પૂર્ણા નદી ઉપર પણ કરોડો રૂપિયાના ખર્ચે હયાત પુલની પશ્ચિમે નવો પુલ મંજૂર થયો છે. વિરાવળ પાસે અંદાજે 500 વર્ષ કરતા પણ જૂની પારસીઓની સ્મશાનભૂમિ આવેલી છે. ડુંગરવાડી તરીકે ઓળખાતી પારસીઓની આ જગ્યામાં પારસી પરંપરા અને ધાર્મિક વિધિ અનુસાર મૃતદેહોના અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં આવે છે.

સ્મશાન ભૂમિમાં 200 વર્ષ જૂના કૂવા છે, જેને દખ્મા અથવા 'ટાવર ઓફ સાયલન્સ' કહેવામાં આવે છે, જેની સામે જ આદરિયાન (નાની અગિયારી) છે. વર્ષોથી પારસીઓ માટે આ સામાજિક તેમજ ધાર્મિક આસ્થાનું કેન્દ્ર છે. દાંડી હેરિટેજ માર્ગના નવીનીકરણમાં પારસીઓની સ્મશાન ભૂમિની એકથી દોઢ ચોરસ મીટર જગ્યા કપાતમાં જવાની છે જેને લઇને જમીન સંપાદનની નોટિસ આપવામાં આવી છે.

પારસીઓની જમીન આપવાની ચોખ્ખી ના

નવસારી પ્રાંત અને સંપાદન અધિકારી ડૉ. જનમ ઠાકોર સાથે હાઇવે ઓથોરિટીના અધિકારીઓ તેમજ ટીમે સ્થળ મુલાકાત લીધી હતી. સ્મશાનભૂમિની જગ્યા સંપાદિત થવાની વાત પારસી સમાજને થતા મોટી સંખ્યામાં આગેવાનો ડુંગરવાડી પહોંચ્યા હતા અને જમીન આપવાની ચોખ્ખી ના પાડી દીધી હતી. પારસી અગ્રણીઓએ રજૂઆત કરી હતી કે 6 વર્ષ અગાઉ જ રસ્તો પહોળો થતા અંદાજે 28 હજાર ચોરસ ફૂટ જગ્યા છોડી હતી ત્યારબાદ 35 લાખ રૂપિયાના ખર્ચે નવી દિવાલ બનાવી હતી. જોકે, ફરી જમીન સંપાદનની વાતથી પારસીઓએ વિરોધ નોંધાવ્યો છે.નવસારી પ્રાંત અધિકારીએ પારસી આગેવાનોની રજૂઆતો સાંભળી, સંબંધિત વિભાગ અને કન્સલ્ટન્ટનું ધ્યાન દોરવાની ખાતરી આપી હતી.

