ધર્મસદભાવનાનું અનોખું પ્રતીક: સુરતમાં પારસી પરિવારે સાચવી સ્વામિનારાયણ ભગવાને ધારણ કરેલી 202 વર્ષ જૂની પાઘડી!

ભાઈબીજના પાવન પર્વે વાડિયા પરિવારના નિવાસસ્થાને થાય છે દિવ્ય પાઘના દર્શન, દેશ-વિદેશના હજારો ભક્તો ઉમટે છે.

સુરતમાં ભગવાન સ્વામિનાયરણે પહેરેલી પાઘડી
સુરતમાં ભગવાન સ્વામિનાયરણે પહેરેલી પાઘડી (ETV Bharat Gujarat)
સુરત: પ્રકાશના પર્વ દિવાળી બાદ આવતો પાવન પર્વ ભાઈબીજ સુરત શહેર માટે એક અલૌકિક ધાર્મિક પ્રસંગ લઈને આવે છે. આ દિવસે સુરતના સૈયદપુરા વિસ્તારમાં વસતા એક પારસી પરિવારના નિવાસસ્થાને હિન્દુ અને પારસી ધર્મ વચ્ચેના અખંડ પ્રેમનો પુરાવો જોવા મળે છે. અહીં વાત છે, આજથી 202 વર્ષ પૂર્વે સાક્ષાત શ્રીજી સ્વામિનારાયણ ભગવાને ધારણ કરેલી પાઘડીની, જેની સેવા-પૂજા સુરતના વાડિયા પરિવાર દ્વારા આજે પણ પોતાના જીવ કરતાં પણ વધારે જતનથી કરવામાં આવે છે.

શ્રીજીના મસ્તકની સેવા: પાઘડી નહીં, સાક્ષાત ભગવાનનું મસ્તક!
વાડિયા પરિવાર માટે આ માત્ર એક જૂની પાઘડી નથી, પરંતુ સદીઓ પહેલા શ્રીજી સ્વામિનારાયણ ભગવાને સ્વયં ધારણ કરેલી પવિત્ર વસ્તુ છે. આસ્થાવાન વાડિયા પરિવારના સભ્યો આ પાઘડીને માત્ર ભેટ નહીં, પરંતુ સાક્ષાત ભગવાનનું માથું માને છે અને છેલ્લા 202 વર્ષથી તેની અખંડ સેવા-પૂજા કરી રહ્યા છે. પારસી પરિવારના મોભી કેરશાસ્પજી વાડિયા સ્પષ્ટપણે જણાવે છે કે, અનેક લોકોએ આ અમૂલ્ય ધર્મદ્રવ્યને મોટી કિંમતે ખરીદવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી છે, પરંતુ ભગવાનની આ ભેટનું કોઈ આર્થિક મૂલ્યાંકન ન થઈ શકે. તેમના માટે આ પાઘડી સર્વસ્વ છે.

સુરતમાં ભગવાન સ્વામિનાયરણે પહેરેલી પાઘડી (ETV Bharat Gujarat)

સંવત 1881ની અલૌકિક ઘટના
આ પાઘડી મળવાનો ઇતિહાસ સંવત 1881 (ઈ.સ. આસપાસ 1824) સાથે જોડાયેલો છે. જ્યારે સ્વામિનારાયણ ભગવાન સુરત ભ્રમણ માટે પધાર્યા હતા, ત્યારે શહેરના વડા અધિકારી (તે સમયના કમિશનર સમકક્ષ) અરદેશર કોટવાળ ભગવાનના પરમ ભક્ત હતા. તેમની ભક્તિથી પ્રસન્ન થઈને, જ્યારે ભગવાન સુરતથી પરત જઈ રહ્યા હતા, તેના એક રાત પહેલા તેમણે અરદેશર કોટવાળને સ્વપ્નમાં આશીર્વાદ આપ્યા હતા. ભક્તની સ્મૃતિચિહ્ન મેળવવાની ભાવના જાણીને, સંવત 1881ના માગશર સુદ ત્રીજના શુભ દિવસે, ભગવાને તેમને પોતે ધારણ કરેલી પાઘડી અને એક શ્રીફળ ભેટ સ્વરૂપે આપ્યા હતા.

ધર્મ સદભાવનાનો જીવંત પુરાવો
આ પાઘડીની સેવા સૌ પ્રથમ અરદેશર કોટવાળ અને ત્યારબાદ તેમના સુપુત્ર જહાંગીરશાહ દ્વારા કરવામાં આવી. સંતાન ન હોવાથી, જહાંગીરશાહના પત્ની ડોશીબાઈ કોટવાળે આ ધર્મદ્રવ્યની સેવા પોતાના મોસાળ પક્ષ, એટલે કે સોરાબજી એડલજી વાડિયા પરિવારને સોંપી. આજની તારીખે પણ વાડિયા પરિવારની સાતમી પેઢી આ પાઘડીની અખંડ સેવા કરી રહી છે. મૂળ પારસી હોવા છતાં, આ પરિવારે પોતાના ધર્મની સાથે સ્વામિનારાયણ ધર્મને પણ અપનાવ્યો છે. તેઓ ભગવાનની કંઠી અને પારસી ધર્મની જનોઈ પણ એકસાથે ધારણ કરે છે, જે ધાર્મિક સદભાવનાનું ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડે છે. આ પાઘડીને નુકસાન ન પહોંચે તે માટે વાડિયા પરિવારે પોતાના નિવાસસ્થાને એક અલાયદો રૂમ બનાવ્યો છે, જ્યાં લાકડાની પેટીમાં તેની અત્યંત સંભાળપૂર્વક જાળવણી કરવામાં આવે છે.

દર્શન માટે દર ભાઈબીજે ભક્તોનું ઘોડાપૂર
છેલ્લા 104 વર્ષથી આ પાઘડી અને શ્રીફળના દર્શન દર વર્ષે માત્ર ભાઈબીજના દિવસે જ સામાન્ય જનતા માટે ખુલ્લા મૂકવામાં આવે છે. વર્ષમાં એક જ વખત મળતા આ દુર્લભ દર્શન માટે દેશ-વિદેશના સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના હજારો ભક્તો સુરત દોડી આવે છે. ભક્તો આ પાઘના દર્શન કરીને ધન્યતા અનુભવે છે, કારણ કે આ માત્ર એક વસ્ત્ર નહીં, પરંતુ ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણના સાક્ષાત આશીર્વાદ અને પ્રેમને દર્શાવતી અમૂલ્ય ભેટ છે, જેની સુરતનો વાડિયા પરિવાર 202 વર્ષથી ભક્તિભાવ સાથે જાળવણી કરી રહ્યો છે.

