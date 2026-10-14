પાર્કિંગ માથાના દુખાવા સમાન ત્યારે મહાનગરપાલિકાની નોટીસ : પાર્કિંગના નિયમો અને શું બિલ્ડીંગોને આપવામાં આવી નોટીસ જાણો
પાર્કિંગ માટે 2017 પહેલાના ડીસીઆર અને 2017 પછીના ડીસીઆર નામ અલગ અલગ છે પણ નિયમનું પાલન થવું જોઈએ.
Published : October 14, 2026 at 7:14 PM IST
ચિરાગ ત્રિવેદી, ભાવનગર: ભાવનગર મહાનગરપાલિકાએ બિલ્ડીંગોમાં પાર્કિંગને લઈને નોટીસો ફટકારી છે. દંડની કાર્યવાહી ઉંચકક્ષાએ સીમિત રાખી છે. કેટલી બિલ્ડીંગોને નોટીસ આપવામાં આવી છે ત્યારે પાર્કિંગ માટેના નિયમો શુ હોય છે. જ્યારે સ્થાનિકો શુ જણાવી રહ્યા છે જાણો...
ભારતમાં કોઈ પણ શહેરમાં જાવ એટલે પાર્કિંગની સમસ્યા સતાવે છે ભાવનગર શહેરની વાત કરીએ તો મહાનગરપાલિકાએ પાર્કિંગને લઈને બિલ્ડીંગોને નોટિસો ફટકારી છે. શહેરના કેટલાક એવા વિસ્તારો છે જ્યાં આજે પણ પાર્કિંગ કરવું માથાના દુખાવા સમાન છે. Etv ભારતે પાર્કિંગ સમસ્યા વાળા સ્થળોની મુલાકાત લીધી હતી. ત્યારે મહાનગરપાલિકાએ નોટીસો પણ આપી છે. જો કે પાર્કિંગના નિયમો શું છે. સ્થાનિકો શુ કહે છે. બધું જ ચાલો વિગતથી જાણીએ
મુખ્ય બજારમાં Etv ભારતની સ્થાનિકોની સાથે વાત
પાર્કિંગની સમસ્યા અને લઈને Etv ભારત દ્વારા ઘોઘાગેટ ચોકમાં બિઝનેસ સેન્ટર પાસે સ્થાનિકો સાથે વાતચીત કરી હતી. શહેરના મુખ્ય બજારના આ વિસ્તારમાં ટ્રાફિકની સમસ્યા રહેતી હોય છે. ત્યારે પાર્કિંગને લઈને સ્થાનિક ઘનશ્યામભાઈએ જણાવ્યું હતું કે પાર્કિંગની તકલીફ તો મોટામાં મોટી છે. રોડ ઉપર મૂકીએ તો ટોઈંગવાળા લઈ જાય છે. બિલ્ડીંગમાં પહેલા પાર્કિંગ બનાવવાની જરૂરિયાત છે. નહીંતર રોડ ઉપર મુકો એટલે ગાડી વઇ જાય. જ્યારે જાવેદભાઈએ જણાવ્યું હતું કે પાર્કિંગની સમસ્યા તો ઠીક ઠીક છે. બહુ હેરાન ગતિ કરે છે. પાર્કિંગને બરોબર કરવાની ભાવનગરમાં જરૂર છે.
પાર્કિંગને લઈને નોટિસ ભટ્ટ કરતી મહાનગરપાલિકા
ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના ટાઉન પ્લાનિંગ વિભાગ દ્વારા કેટલાક બિલ્ડીંગોને નોટીસ આપવામાં આવી છે. ટાઉન પ્લાનિંગ ડિપાર્ટમેન્ટના અધિકારી ઉમેશભાઈ ડોડીયાએ જણાવ્યું હતું કે હાલમાં જે પાર્કિંગના પ્રશ્નો છે પાર્કિંગની જગ્યાએ પાર્કિંગ થતા નથી અથવા તો પાર્કિંગની જગ્યામાં દબાણ હોય તો ટીપી વિભાગ દ્વારા સર્વે કરવામાં આવે છે અને વાયોલન્સ હોય તો દંડ કરવામાં આવે છે. અત્યાર સુધીમાં અમે 88 સર્વેમાં બિલ્ડીંગોને નોટિસ આપી કાર્યવાહી કરી છે.
પાર્કિંગ માટેના નિયમો શું
ટાઉન પ્લાનિંગ વિભાગના અધિકારી ઉમેશ ડોડીયા જણાવ્યું હતું કે પાર્કિંગ માટે 2017 પહેલાના ડીસીઆર અને 2017 પછીના ડીસીઆર નામ અલગ અલગ છે પણ નિયમનું પાલન થવું જોઈએ. પાર્કિંગનું પ્રોવિઝન પ્રમાણે પાર્કિંગ હોવું જોઈએ. દંડ ઉચ્ચ કક્ષાએથી નિર્ણય થયા બાદ કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે. પાર્કિંગના નિયમોમાં સાઈન બોર્ડ મૂકવાના હોય છે. સિક્યુરિટી ગાર્ડ રાખવાના હોય છે અને હવા ઉજાસવાળા વિસ્તારમાં પાર્કિંગ હોવું જોઈએ.
શહેરના ટ્રાફિક સમસ્યાવાળા વિસ્તારમાં પાર્કિંગની સ્થિતિ
ભાવનગર શહેરની વાત કરીએ તો મુખ્ય બજારમાં આવેલા બિલ્ડીંગોની બહાર પાર્કિંગની વ્યવસ્થા હોય છે. જો આડુઅવળું પાર્કિંગ કરીને કોઈ જતો રહે તો ટ્રાફિક વિભાગ દ્વારા વાહન ડિટેઇન કરી લેવામાં આવે છે. જ્યારે કેટલાક લોકો દ્વારા આડેધડ પાર્કિંગ કરાતા અહીંયા ટ્રાફિકની સમસ્યા સર્જાય છે. ત્યારે શહેરના કાળાનાળા વિસ્તારમાં મોટા પાયે હોસ્પિટલો હોવાથી ત્યાં પણ પાર્કિંગની સમસ્યા અને ટ્રાફિકની સમસ્યા ઊભી થાય છે. ત્યારે એસટી પાસે પણ આ પ્રકારની સમસ્યાઓ ઊભી થતી હોય છે. જોવાનું એ રહેશે કે મહાનગરપાલિકાએ નોટીસ આપી તો છે. પરંતુ પાર્કિંગની સમસ્યામાં કેટલો ફર્ક આવશે તે આગામી સમય કહેશે.