રાજ્યસભા ચૂંટણી: પરિમલ નથવાણીની ઉમેદવારી આખરે માન્ય ગણાઈ, રિટર્નિંગ ઓફિસરના નિર્ણય પર રાજકીય ગરમાવો
ઝારખંડ રાજ્યસભા ચૂંટણી માટેના રિટર્નિંગ ઓફિસરે અપક્ષ ઉમેદવાર પરિમલ નથવાણીની ઉમેદવારી માન્ય ગણી છે.
Published : June 10, 2026 at 8:58 PM IST
રાંચી: ચૂંટણી પંચે રાજ્યસભા ચૂંટણી માટે અપક્ષ ઉમેદવાર તરીકે પોતાની ઉમેદવારી નોંધાવનારા પરિમલ નથવાણીની ઉમેદવારી માન્ય રાખી છે. કોંગ્રેસના ઉમેદવાર પ્રણવ ઝાના પ્રસ્તાવક નમન વિક્સલ કોંગડીએ પરિમલ નથવાણીની ઉમેદવારી સામે વાંધો ઉઠાવ્યો હતો. આ મામલાની સુનાવણી થઈ અને સંપૂર્ણ સુનાવણી બાદ, રિટર્નિંગ ઓફિસર રણજીત કુમારે ઉમેદવારને માન્ય જાહેર કર્યા. તેમણે આ અંગેનો આદેશ બહાર પાડીને તેને સાર્વજનિક કર્યો છે.
બુધવારે સાંજે લગભગ 6 વાગ્યે રિટર્નિંગ ઓફિસરના નિર્ણયની નકલ અરજદારો નમન વિક્સલ કોંગડી અને પ્રણવ ઝાને આપવામાં આવી હતી. દરમિયાન, કોંગ્રેસ પાર્ટીએ આ નિર્ણયની સખત નિંદા કરી છે અને તેનો વિરોધ કર્યો છે. ભૂતપૂર્વ પ્રદેશ પ્રમુખ રાજેશ ઠાકુરે આ નિર્ણયની ટીકા કરતા કહ્યું કે ચૂંટણી પંચનો નિર્ણય ગેરબંધારણીય છે. પાર્ટી ટૂંક સમયમાં આ બાબતે વધુ નિર્ણય લેશે.
તેમણે જણાવ્યું હતું કે, ચૂંટાયેલા અધિકારી દ્વારા આ નિર્ણય સામે ચૂંટણી પંચ અને કોર્ટનો સંપર્ક કરી શકાય છે. અરજદાર નમન વિકાસ કોંગડીએ જણાવ્યું હતું કે, આ નિર્ણય અન્યાયી છે. પરિમલ નથવાણીના નામાંકનમાં અનેક વિસંગતતાઓ હતી, અને જ્યારે વાંધો ઉઠાવવામાં આવ્યો ત્યારે ચૂંટણી પંચે તેને રદ કરવાને બદલે તેમને સુધારવાની તક આપી. નિર્ણય લેવામાં 24 કલાકથી વધુ સમય વીતી ગયો. પરિણામે, રિટર્નિંગ ઓફિસર દ્વારા લેવામાં આવેલા નિર્ણય પર પણ પ્રશ્નો ઉભા થવા જોઈએ.
બીજી તરફ ભાજપે પરિમલ નથવાણીની ઉમેદવારીને માન્યતા આપવાના નિર્ણયનું સ્વાગત કર્યું છે. વિપક્ષના નેતા બાબુલાલ મરાંડીએ જણાવ્યું હતું કે ઉમેદવાર પોતાનું ઉમેદવારી પત્ર દાખલ કરે તે દિવસે નામાંકન માન્ય થઈ જાય છે. તે પછી, જો ચકાસણી દરમિયાન કોઈ ખામીઓ જોવા મળે છે, તો તેમને તેને સુધારવાની તક આપવામાં આવે છે. જો ઉમેદવાર રિટર્નિંગ ઓફિસર દ્વારા વિનંતી કરાયેલ ખામીઓને દૂર નહીં કરે, તો તેમનું નામાંકન રદ કરવામાં આવે છે. આવી સ્થિતિમાં, કોંગ્રેસ માને છે કે 18 જૂનની ચૂંટણીમાં તેની હાર નિશ્ચિત છે. તેથી, તે બહાનું બનાવવા માટે આવા પગલાં લઈ રહી છે. તેમણે કહ્યું કે કોંગ્રેસના નેતાઓ અને ધારાસભ્યો ચૂંટણી પંચ પાસે જાય કે અન્યત્ર, ચૂંટણીમાં રિટર્નિંગ ઓફિસરનો નિર્ણય સર્વોપરી હોય છે.
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