બનાસકાંઠા રેન્જના પ્રથમ આઈજી તરીકે પરીક્ષિતા રાઠોડે કાર્યભાર સંભાળ્યો: સરહદી વિસ્તારમાં કાયદો-વ્યવસ્થા મજબૂત કરવા પર ભાર
પ્રથમ દિવસે જ આઈજીએ ત્રણેય જિલ્લાના એસપી સાથે સમીક્ષા બેઠક યોજી કાયદા-વ્યવસ્થાની પરિસ્થિતિ અંગે વિસ્તૃત ચર્ચા કરી હતી.
Published : March 14, 2026 at 7:46 AM IST
બનાસકાંઠા: બનાસકાંઠા જિલ્લાના વહીવટી વિભાજન બાદ નવી રચાયેલી બનાસકાંઠા રેન્જના પ્રથમ રેન્જ આઈજી (ઇન્સ્પેક્ટર જનરલ ઓફ પોલીસ) તરીકે પરીક્ષિતા રાઠોડે આજથી કાર્યભાર સંભાળી લીધો છે. બનાસકાંઠા જિલ્લાના વિભાજન પછી આ પ્રથમ વખત છે કે બનાસકાંઠા રેન્જ અસ્તિત્વમાં આવી છે અને તેના પ્રથમ રેન્જ આઈજી તરીકે પરીક્ષિતા રાઠોડની નિમણૂક કરવામાં આવી છે.
કાર્યભાર સંભાળતા પહેલાં પરીક્ષિતા રાઠોડ અંબાજી પહોંચી માતાજીના દર્શન કર્યા હતા. ત્યારબાદ તેઓ પાલનપુરમાં પોતાની કચેરી ખાતે પહોંચ્યા, જ્યાં પાટણ, વાવ-થરાદ અને બનાસકાંઠા જિલ્લાના એસપી સહિત તમામ પોલીસ મથકોના પીઆઈઓએ તેમનું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કર્યું હતું.
પ્રથમ દિવસે જ આઈજીએ ત્રણેય જિલ્લાના એસપી સાથે સમીક્ષા બેઠક યોજી કાયદા-વ્યવસ્થાની પરિસ્થિતિ અંગે વિસ્તૃત ચર્ચા કરી હતી. ચાર્જ સંભાળતા પ્રથમ દિવસે જ રેન્જ આઈજી પરીક્ષિતા રાઠોડે જણાવ્યું હતું કે, બનાસકાંઠા સહિત ત્રણેય જિલ્લામાં સરહદી કાયદો-વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે તે અત્યંત મહત્વનું છે. સાથે જ દારૂ, નશીલા પદાર્થો તેમજ અન્ય ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ પર કડક અંકુશ મૂકવા માટે પગલાં લેવાશે. ઉપરાંત જનતાની ફરિયાદો સાંભળી તેનો ઝડપથી ઉકેલ લાવવા માટે અસરકારક વ્યવસ્થા ઊભી કરવામાં આવશે.
બનાસકાંઠા એક મોટો જિલ્લો હતો, જેના વિભાજન બાદ હવે તેના બે ભાગ પડ્યા છે. આ નવી રેન્જની રચનાથી જનતા માટે સુરક્ષા વધુ મજબૂત બનશે અને પોલીસ વિભાગની કાર્યવાહી વધુ અસરકારક રહેશે. રેન્જ આઈજી જિલ્લામાં જ ઉપલબ્ધ રહેવાથી વહીવટી દોડધામ નોંધપાત્ર રીતે ઘટશે.
મીડિયા સાથે વાતચીતમાં રેન્જ આઈજીએ કહ્યું, "બનાસકાંઠા એક સરહદી જિલ્લો છે, જ્યાં કામ કરવાનો મોકો મળ્યો છે. અગાઉ મેં પાટણ તેમજ કચ્છમાં એસપી તરીકે કાર્ય કર્યું છે, તેથી સરહદી વિસ્તારોમાં કાયદો-વ્યવસ્થા કેવી રીતે જાળવવી અને પ્રજાની સુખાકારી માટે પ્રયત્નો કરવા તેની મને સારી રીતે સમજ છે. પાટણથી બનાસકાંઠા માત્ર 86 કિલોમીટર દૂર છે અને ત્યાં પણ આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદ છે. તેથી પ્રશ્નો તો રહેશે જ, પરંતુ વધુ સલામતી રાખીને પ્રજાની સુખાકારી જળવાઈ રહે અને કોઈ પ્રશ્ન ઉભો ન થાય તે માટે ત્રણેય જિલ્લાના એસપી સાથે સતત ચર્ચા કરીશ. બોર્ડર રેન્જને લગતો કોઈ પણ પ્રશ્ન ઉભો ન થાય તે મારો સતત પ્રયત્ન રહેશે."
વધુમાં તેમણે ઉમેર્યું કે, પોલીસનું મુખ્ય કાર્ય કાયદો-વ્યવસ્થા જાળવવી અને પ્રજાના જાન-માલનું રક્ષણ કરવું છે. ફરિયાદીને પોલીસ કામગીરીથી સંતોષ મળે અને તેમના દરેક પ્રશ્નોનો ઉકેલ આવે તેવા પ્રયત્નો રહેશે. ખાસ કરીને હાલની પરિસ્થિતિમાં સાયબર ફ્રોડ, નાર્કોટિક્સ અને પ્રોહિબિશનને લગતા દુષણોને દૂર કરવા માટે સતત કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
નવી રેન્જ સુરક્ષાની દૃષ્ટિએ મહત્વપૂર્ણ
બનાસકાંઠા જિલ્લાના વહીવટી વિભાજન બાદ પોલીસ તંત્રને વધુ મજબૂત બનાવવા માટે રાજ્ય સરકારે મહત્વનો નિર્ણય લઈ બનાસકાંઠા રેન્જની રચના કરી છે. આ નવી રેન્જ હેઠળ બનાસકાંઠા, પાટણ અને વાવ-થરાદ જિલ્લાઓનો સમાવેશ થાય છે. અગાઉ આ જિલ્લાઓ ભુજ રેન્જ હેઠળ આવતા હતા, જ્યાં વિસ્તાર મોટો હોવાથી નિર્ણય લેવામાં વધુ સમય લાગતો હતો. હવે નવી રેન્જથી કાયદો-વ્યવસ્થાની કામગીરી વધુ ઝડપી, સરળ અને અસરકારક બનશે. રેન્જ આઈજી સીધા જિલ્લા પોલીસ વડાઓ સાથે સંકલન કરી મહત્વના મુદ્દાઓ પર ઝડપથી નિર્ણય લઈ શકશે.
બનાસકાંઠા એક સરહદી જિલ્લો હોવાથી સ્મગલિંગ, ગુનાખોરી અને અન્ય ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ પર વધુ કડક નજર રાખવા માટે આ નવી રેન્જ અત્યંત મહત્વપૂર્ણ સાબિત થશે. આ રચનાથી ત્રણેય જિલ્લાઓમાં વહીવટી કાર્યક્ષમતા વધશે અને પોલીસ તંત્ર વધુ મજબૂત બનશે.
