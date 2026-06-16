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ગીર ગઢડાના પાંડેરીમાં શિક્ષણ મુદ્દે વાલીઓનો હલ્લાબોલ, આચાર્યની બદલીની માંગ સાથે શાળાનો બહિષ્કાર

વાલીઓએ સામૂહિક બહિષ્કાર કરતા 82 વિદ્યાર્થીઓમાંથી એકપણ શાળાએ ન પહોંચ્યો, આચાર્યની બદલીની માંગ સાથે શાળાનો સામૂહિક બહિષ્કાર કર્યો.

શિક્ષણ મુદ્દે વાલીઓનો હલ્લાબોલ
શિક્ષણ મુદ્દે વાલીઓનો હલ્લાબોલ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 16, 2026 at 2:49 PM IST

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ગીર સોમનાથ : ગીર ગઢડા તાલુકાના સમરસ પાંડેરી ગામની સરકારી પ્રાથમિક શાળામાં આચાર્યની કામગીરી સામે વાલીઓમાં ભારે રોષ જોવા મળ્યો છે. સોમવારે ગામના તમામ વાલીઓએ સામૂહિક રીતે શાળાનો બહિષ્કાર કરતા 82 વિદ્યાર્થીઓમાંથી એકપણ વિદ્યાર્થી અભ્યાસ માટે શાળાએ પહોંચ્યો નહોતો. આચાર્યની કથિત મનમાની, નબળી કામગીરી અને કથળતા શિક્ષણ સ્તરને લઈને ગ્રામજનોએ શાળા બહાર વિરોધ નોંધાવી તેમની તાત્કાલિક બદલી કરવાની માંગ ઉઠાવી છે.

આશરે 1100ની વસતી ધરાવતા પાંડેરી ગામમાં શાળાના પ્રશ્ને સમગ્ર ગામ એકમત થઈ વિરોધના મેદાનમાં ઉતર્યું છે. ગ્રામજનોના જણાવ્યા મુજબ, વર્ષ 2025-26 દરમિયાન શાળામાં 109 વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરતા હતા, જ્યારે ચાલુ વર્ષે વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા ઘટીને માત્ર 82 રહી છે. વાલીઓનો આક્ષેપ છે કે આચાર્ય દ્વારા નિયમિત અને ગુણવત્તાસભર શિક્ષણ આપવામાં આવતું નથી તેમજ સ્કૂલ મેનેજમેન્ટ કમિટીની બેઠક પણ નિયમ મુજબ બોલાવવામાં આવતી નથી.

વાલીઓની માંગણી (Etv Bharat Gujarat)

ગામના સરપંચ મનોજભાઈએ જણાવ્યું કે, "જ્યાં સુધી હાલના આચાર્યની બદલી નહીં થાય અને શાળાની કામગીરીમાં સુધારો નહીં થાય ત્યાં સુધી કોઈપણ વાલી પોતાના બાળકોને શાળાએ મોકલશે નહીં." સાથે જ આગામી પ્રવેશોત્સવનો બહિષ્કાર કરવાની અને જરૂર પડશે તો તમામ વિદ્યાર્થીઓના સામૂહિક લિવિંગ સર્ટિફિકેટ કઢાવવાની પણ ચીમકી ઉચ્ચારવામાં આવી છે.

પાંડેરી શાળાના આચાર્યનું નિવેદન (Etv Bharat Gujarat)

બીજી તરફ, આચાર્ય માનસિંહભાઈ બારડે પોતાના પર લાગેલા આક્ષેપોને નકારી કાઢતાં જણાવ્યું કે તેઓ નિયમ મુજબ ફરજ બજાવી રહ્યા છે અને વાલીઓના વિરોધને કારણે વિદ્યાર્થીઓ શાળાએ આવ્યા નથી.

તાલુકા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીનું નિવેદન (Etv Bharat Gujarat)

આ સમગ્ર મામલે ગીર ગઢડા તાલુકા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી પારસ હીરપરાએ જણાવ્યું કે, "છેલ્લા 15 દિવસથી ગ્રામજનો દ્વારા આચાર્યની બદલીની માંગ કરવામાં આવી રહી છે. હાલ ગ્રામજનોના નિવેદનો લેવામાં આવ્યા છે અને સમગ્ર અહેવાલ જિલ્લા કક્ષાએ મોકલવામાં આવશે.

પાંડેરી પ્રાથમિક શાળામાં વાલીઓનો આચાર્ય સામે વિરોધ (Etv Bharat Gujarat)

જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી અહેવાલના આધારે આગળની કાર્યવાહી અને નિર્ણય લેશે. આચાર્ય સામે મનમાની અથવા અન્ય કોઈ બેદરકારીના આક્ષેપો તપાસમાં સાચા ઠરશે તો નિયમ મુજબ યોગ્ય કાર્યવાહી પણ કરવામાં આવશે."

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