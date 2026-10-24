રાજકોટમાં ટામેટા સોસના નામે પપૈયાની પેસ્ટનું વેચાણ? RB ફૂડ પ્રોડક્ટના સોસના નમૂના સબસ્ટાન્ડર્ડ જાહેર
રાજકોટના માધાપર વિસ્તારમાં આવેલી RB ફૂડ પ્રોડક્ટમાંથી લેવામાં આવેલા સોસના નમૂના લેબોરેટરી તપાસમાં સબસ્ટાન્ડર્ડ જાહેર થતાં ખાદ્ય સુરક્ષાને લઇને સવાલો ઊભા થયા છે.
Published : October 24, 2026 at 5:14 PM IST
રાજકોટ: રાજકોટના માધાપર વિસ્તારમાં આવેલી RB ફૂડ પ્રોડક્ટમાંથી લેવામાં આવેલા સોસના નમૂના લેબોરેટરી તપાસમાં સબસ્ટાન્ડર્ડ જાહેર થતાં ખાદ્ય સુરક્ષાને લઇને સવાલો ઊભા થયા છે. ફૂડ વિભાગની તપાસમાં સોસમાં પપૈયાના પલ્પનો ઉપયોગ થતો હોવાનું સામે આવ્યું છે. સોસના રંગ અને ગુણવત્તા અંગે પણ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.
રાજકોટમાં ટામેટા સોસના નામે પપૈયાની પેસ્ટનું વેચાણ
રાજકોટ મહાનગરપાલિકના ફૂડ વિભાગ દ્વારા માધાપરમાં આવેલ RB ફૂડ પ્રોડક્ટ નામની ફેક્ટરીમાંથી સોસના સેમ્પલ લેવામાં આવ્યા હતા. લેબોરેટરીમાં તપાસ કરતા આ સેમ્પલ ફેલ થયા હતા. તપાસમાં ખુલ્યું કે આ ફેક્ટરીમાં ટામેટા સોસના નામે ફ્રુટ સોસ બનાવીને વેચાણ કરવામાં આવતું હતું.
આ સોસમાં ટામેટાનો એક પણ અંશ નહોતો. સસ્તા ભાવે મળતા પપૈયામાંથી આ સોસ બનાવવામાં આવતો હતો અને તેને ટામેટા જેવો લાલ રંગ દેખાડવા માટે પ્રતિબંધિત કલરનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો. આ પ્રતિબંધિત કલર સ્વાસ્થ્ય માટે અત્યંત હાનિકારક છે અને કેન્સર જેવી ગંભીર બીમારી પણ નોતરી શકે છે.
આ ફેક્ટરી છેલ્લા 8 વર્ષથી આ રીતે લોકોના સ્વાસ્થ્ય સાથે ચેડા કરી રહી હતી. 250 રૂપિયામાં 5 કિલોગ્રામના ભાવે આ ઝેરીલો સોસ હોટલ, રેસ્ટોરન્ટ, લારી-ગલ્લા અને છૂટક વેપારીઓને વેચવામાં આવતો હતો. સસ્તા ભાવના કારણે લોકો આ સોસ ખરીદતા હતા, પણ તેમને ખબર જ નહોતી કે તેઓ પૈસા આપીને બીમારી ખરીદી રહ્યા છે. ફૂડ વિભાગે હાલ ફેક્ટરીને સીલ કરવાની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે અને વધુ તપાસ શરૂ કરી છે.
RMCના આરોગ્ય અધિકારી ડૉ. જયેશ વાકાણીએ જણાવ્યું હતું કે, રાજકોટમાં જુદી જુદી જગ્યાઓ પર અમે સેમ્પલ લેવાની કામગીરી હાથ ધરી હતી જેમાં RB પ્રોડક્ટમાં પણ સેમ્પલ લેવામાં આવ્યા હતા, જે સબ સ્ટાન્ડર્ડ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે અને ત્યાંથી મળેલો જથ્થાનો નાશ પણ કરવામાં આવ્યો છે.
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