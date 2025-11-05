પોપૈયો એ મૂળ ભારતનું નથી ફળ, જાણો પોપૈયો આરોગવાના પણ અનેક ફાયદાઓ
Published : November 5, 2025 at 3:28 PM IST
ભાવનગર : શિયાળાની શરૂઆત થતા પોપૈયાનું આગમન થઈ જાય છે. ભાવનગરમાં પણ પોપૈયાઓ બજારમાં જોવા મળી રહ્યા છે, પરંતુ આ પોપૈયા મૂળ ભારતનું ફળ નથી, પરંતુ વિદેશી ફળ છે. આ વિદેશી ફળ આરોગવાના કેટલા ફાયદાઓ રહેલા છે, કયા લોકોએ પોપૈયો ખાસ આરોગવો જોઈએ અને શું થાય છે.
શિયાળાનો પ્રારંભ થતાં જ ભાવનગર સહિત સમગ્ર રાજ્યમાં પોપૈયાનું બજારમાં આગમન થઈ જતું હોય છે. પોપૈયો તાસીરમાં ગરમ કે ઠંડો અને ખાસ કરીને કયા લોકોએ આરોગવો જોઈએ તેને લઈને આયુર્વેદિક પ્રાધ્યાપક સાથે વાતચીત કરવામાં આવી હતી. તમને જાણીને નવાઈ લાગશે કે પોપૈયો મૂળ ભારતનું ફળ નથી પણ વિદેશી ફળ છે. પરંતુ પોપૈયોના ફાયદાઓ ઘણા છે.
પોપૈયાની સિઝનનું થયો પ્રારંભ
શિયાળાની શરૂઆત થતા જ પોપૈયાઓ બજારમાં આવવા લાગે છે. ભાવનગરની બજારમાં પણ અનેક સ્થળો ઉપર પોપૈયાઓ જોવા મળી રહ્યા છે, ત્યારે ભાવનગર શહેરના નિલમબાગ વિસ્તારમાં રહેતા સંજયભાઈ જણાવ્યું હતું કે હાલમાં પોપૈયાની આવક ભાવનગર જિલ્લામાંથી થઈ રહી છે. હાલમાં હું માલપર ગામથી લાવ્યો છું. જો કે પોપૈયા હાલ 40 રૂપિયા કિલો વહેચાય રહ્યા છે. જો કે શરૂઆતમાં પોપૈયાનું આગમન થયું, ત્યારે 60 થી 70 રૂપિયા કિલો વેચાણ થતું હતું. હાલમાં ધીરે ધીરે સીઝન આગળ વધતા જ પોપૈયાની આવક થતા ભાવ 40 થી 50 રૂપિયા કિલો થઈ ગયા છે.
પોપૈયા મૂળ વિદેશી પણ લાભદાયી
ભાવનગર આયુર્વેદ કોલેજના રાજ્યપાલ ડોક્ટર મનોજ ટીંબડીયાએ જણાવ્યું હતું કે, આમ જોવા જઈએ તો પોપૈયો છે, જે નેટીવ ભારતનું ફ્રૂટ નથી. પોપૈયો અમેરિકન ફ્રુટ છે, પણ ઘણા બધા તેના ફાયદા છે. કારણ કે તેમાં વોટર કન્ટેન્ટ વધારે છે. સુગર કન્ટેન્ટ વધારે છે. તેના સિવાય ન્યુટ્રીયંટ બેનિફિટ્સ સારા છે. કારણ કે તેના ફાઇબર કન્ટેન્ટ સારા છે. વોટર કન્ટેન્ટ અને ફાઇબર કોન્ટેન્ટ હાઈ હોવાના કારણે પ્રોસ્ટીકેશનના દર્દીઓને રાહત આપે છે.
પોપૈયામાં આવેલું એન્જાઇમો તત્વ લાભદાયી
ભાવનગર આયુર્વેદિક કોલેજના ડોક્ટર મનોજ ટીંબડીયાએ જણાવ્યું હતું કે, પોપૈયામાં ખાસ કરીને જોઈએ તો તેમાં એન્ઝાઈમો છે. એ પાપાઇ કહેવાય છે, તે પ્રોટીન બેરીકન જલ્દી કરે છે. ડાયજેસ્ટીસ સિસ્ટમને મદદ મળે છે અને પાચનતંત્ર આપણું સુધરે છે. આ સાથે તેમાં વિટામિન C અને A સારી માત્રામાં હોય છે. વિટામીન C અને A સારી માત્રામાં હોવાથી ઇમ્યુનિટી ખૂબ સારી રહે છે. એ સ્કીન હેલ્થ માટે ખૂબ સારું કામ આપે છે. આમ પોપૈયો ઘણો બધો લાભદાયક કહેવાય છે.
ક્યાં તાસીરવાળા માટે શ્રેષ્ઠ અને હ્રદયરોગ
ભાવનગર આયુર્વેદ કોલેજના પ્રાધ્યાપક ડોક્ટર મનોજ ટીંબડીયાએ જણાવ્યું હતું કે, પોપૈયા એન્ટિઓક્સિડન્ટ હોવાથી માટે લાભદાયક છે હૃદય રોગના દર્દીઓ માટે ફાયદાકારક છે. પોપૈયામાં બીજું પોટેશિયમ સારી માત્રામાં હોય છે. એ લો કેલેરી ડાયટ છે એટલે ડાયટ કરતા હોય તેને ફાયદો થાય છે. પોપૈયો ગરમ હોવાથી ગરમ તાસીરના લોકોએ બને તો તેને ઓછો આરોગવો જોઈએ અથવા આરોગવો ના જોઈએ.
ખાસ નોંધ: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી પ્રોફેસરના વ્યક્તિગત હોય શકે, ઈટીવી ભારત તેમના દાવાઓનું પુષ્ટી નથી કરતું, જેથી અનુસરણ કરતા પહેલાં તબીબો કે નિષ્ણાંતોની સલાહ લેવી આવશ્યક છે.
