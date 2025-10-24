ETV Bharat / state

32 વર્ષથી શાંતિના મશાલવાહક રહેલા પંકજ ઝાલા, આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે મળ્યો શાંતિ પુરસ્કાર

પંકજકુમાર ઝાલા ગ્લોબલ પીસ ફાઉન્ડેશન ઓફ ઇન્ડિયાના પ્રમુખ છે, જે શાંતિ અને ભાઈચારાનો સંદેશ ફેલાવવાનું કામ કરે છે.

પંકજકુમાર ઝાલા
પંકજકુમાર ઝાલા (ETV Bharat Gujarat)
Published : October 24, 2025 at 1:52 PM IST

અમદાવાદ : નફરતભર્યા રાજકારણના આ યુગમાં, પંકજકુમાર ઝાલા એક એવા વ્યક્તિ છે જેમણે છેલ્લા 32 વર્ષથી શાંતિ અને ભાઈચારાનો સંદેશ ફેલાવવાનું કામ કર્યું છે. તેઓ ગ્લોબલ પીસ ફાઉન્ડેશન ઓફ ઇન્ડિયાના પ્રમુખ છે. શ્રીલંકામાં તેમને દક્ષિણ એશિયા શાંતિ પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા, ત્યારે તેમના પ્રયાસોને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે પણ માન્યતા મળી હતી. આ પહેલા, તેમને ત્રણ રાષ્ટ્રીય પુરસ્કારો પણ મળ્યા છે.

શાંતિના મશાલવાહક પંકજકુમાર ઝાલા

ધોળકા તાલુકાના બદરખા ગામના વતની અને અમદાવાદના વેજલપુર વિસ્તારમાં રહેતા પંકજકુમાર ઝાલાને ગ્લોબલ પીસ ફાઉન્ડેશન ઓફ ઇન્ડિયા ચેરમેન તરીકે શ્રીલંકા ખાતે પ્રતિષ્ઠિત 'ગ્લોબલ સસ્ટેનેબલ આઈકોન હાઈ એવોર્ડ' થી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે.

32 વર્ષથી શાંતિના મશાલવાહક રહેલા પંકજ ઝાલા (ETV Bharat Gujarat)

32 વર્ષથી શાંતિ અને ભાઈચારાને સમર્પિત કારકર્દી

ETV Bharat ટીમ સાથે વાતચીત કરતા પંકજભાઈએ જણાવ્યું કે, મારો જન્મ જૂનાગઢના મધ્યમવર્ગીય પરિવારમાં થયો હતો. મારા પિતા શિક્ષક હતા અને બાદમાં તેઓની બદલી અમદાવાદમાં થઈ હતી. અમદાવાદ આવીને હું શાંતિ માટે કામ કરતી એક સંસ્થા રાષ્ટ્રીય યુવા યોજના સાથે જોડાયો. હું છેલ્લા 32 વર્ષથી શાંતિ અને ભાઈચારા માટે કામ કરી રહ્યું છું. હું બાંગ્લાદેશ, શ્રીલંકા અને વિવિધ દેશોની મુલાકાત પણ કરી ચૂક્યો છું.

"ગ્લોબલ પીસ ફાઉન્ડેશન ઓફ ઈન્ડિયાની સ્થાપના 2023 માં કરવામાં આવી, જેમાં હું ચેરમેન છું. જેનું કામ શાંતિ અને સંવાદિતાનું છે. ઉપરાંત ભારતના આર્ટ એન્ડ કલ્ચર ઉપર પણ કામ કરી રહ્યા છીએ." -- પંકજકુમાર ઝાલા

આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે મળ્યો શાંતિ પુરસ્કાર

હાલમાં 31 ઓગસ્ટ, 2025 ના દિવસે શ્રીલંકા ખાતે સનફો ગ્લોબલ ફેડરેશન દ્વારા મને શાંતિ પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યો, જે મારા માટે બહુ જ ગર્વની વાત છે. આ મારા માટે પ્રથમ આંતરરાષ્ટ્રીય એવોર્ડ છે, અગાઉ પણ મને ત્રણ નેશનલ એવોર્ડ મળી ચૂક્યા છે. આ એવોર્ડ સનફોના કેનેડાના ડોક્ટર મોનિકા રોશનીનાના હસ્તે એનાયત કરવામાં આવ્યો હતો.

આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે મળ્યો શાંતિ પુરસ્કાર
આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે મળ્યો શાંતિ પુરસ્કાર (ETV Bharat Gujarat)

શાંતિ યુનિવર્સિટી સ્થાપવાનું સ્વપ્ન : પંકજ ઝાલા ભારતમાં એક શાંતિ યુનિવર્સિટી સ્થાપવાનું સ્વપ્ન ધરાવે છે, જ્યાં બાળકોને શાંતિ અને સદભાવના શીખવી શકાય. તેમનું માનવું છે કે જો શાળાઓમાં શાંતિ અને સંવાદિતા શીખવવામાં આવે તો નફરતની દિવાલો આપમેળે તૂટી જશે. ગાંધીજીના વિચારોને ધ્યાનમાં લઈને તેઓએ શાંતિ અને ભાઈચારા માટે કામ કરવાની શરૂઆત કરી.

2002 ભૂકંપ સમયે કર્યું ઉમદા કાર્ય

સામાજિક ક્ષેત્રે શાંતિ, સદભાવના અને ભાઈચારાના ઉમદા કાર્ય કરવા બદલ તેમજ દેશ અને દુનિયામાં લુપ્ત થતી સાંસ્કૃતિક કલા અને વારસાને જીવંત રાખવાના ઉમદા પ્રયાસો બદલ પંકજકુમાર ઝાલાને આંતરરાષ્ટ્રીય સન્માન મળ્યું છે. પંકજકુમારે જણાવ્યું હતું કે ગુજરાતમાં જ્યારે ભૂકંપ આવ્યો ત્યારે પણ અમે બહુ જ કામ કર્યું, 56 દિવસ સુધી સતત શિબિર ચલાવી હતી. જે બદલ પણ એક નેશનલ એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો.

32 વર્ષથી શાંતિના મશાલવાહક રહેલા પંકજ ઝાલા (ETV Bharat Gujarat)

વર્ષ 2024 માં એકતા પરિષદ અને એક સંસ્થાએ મને નેશનલ એવોર્ડ આપ્યો હતો. વર્ષ 2025 માર્ચ મહિના દરમિયાન ધોળકામાં એક આંતરરાષ્ટ્રીય લેવલની શિબિર કરી હતી. એને ધ્યાનમાં રાખીને સનફો નામની સંસ્થાએ મને એવોર્ડ આપવા માટે બોલાવ્યા. આખા દેશમાંથી ત્રણ લોકોને એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો, જેમાં મને શાંતિ અને સદભાવના એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો.

