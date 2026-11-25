અમદાવાદનો એવો પાણીપુરીવાળો, જે ગરીબને જોઈને ભાવ ઘટાડી દે છે! 60 વર્ષથી એક જ રોડ, એક જ સ્વાદ
માથે મટકી લઈને આવતી પાણીપુરીથી લઈને 5 લારી સુધી, પપ્પુના પરિવારે 60 વર્ષમાં અમદાવાદનો સ્વાદ બદલાવા દીધો નથી.
Published : November 25, 2026 at 4:15 PM IST
ભૂમિકા પરમાર, અમદાવાદ: ક્યારેક માથે મટકી મૂકીને પાણી વેચાતું, છ પાણીપુરીના 30 પૈસા લેવાતા અને કલ્પના સિનેમાના પેઇન્ટિંગવાળા બોર્ડ રસ્તાની ઓળખ હતા. સમય બદલાયો, શહેર બદલાયું, ખાવાની આદતો બદલાઈ, પણ ગાંધી રોડ પર પેઢી દર પેઢી ચાલતો આ પરંપરાગત ધંધો આજે પણ લોકોની યાદો અને સ્વાદ સાથે જોડાયેલો છે.
“ધંધો એવો કરો કે એક કિલો લોટમાંથી એક કિલો નહીં, એક ભાગ પુણ્ય પણ નીકળે. કારણ કે આ ધંધામાં સક્ષમ માણસ પણ આવે છે અને અક્ષમ માણસ પણ. ગરીબ ગ્રાહક આવે તો તેની પાસેથી જબરદસ્તી પૈસા ન લેવા.” આ શબ્દો છે ગાંધી રોડ પર લગભગ છ દાયકાથી પાણીપુરી અને પકોડીના વ્યવસાય સાથે જોડાયેલા જંગ બહાદુર પ્રજાપતિના, જેમને ઘરમાં બધા પપ્પુ કહીને બોલાવે છે. તેમના માટે પાણીપુરી માત્ર વેચવાની વસ્તુ નથી, પરંતુ જીવન જીવવાની રીત છે. ગ્રાહકને એક પાણીપુરી વધારે ખવડાવીને પણ તેના પાસેથી વધુ પૈસા ન લેવાની શીખ તેઓ પોતાના બાળકોને આપે છે. આ જ વિચાર સાથે તેમણે પિતાના સમયથી ચાલતો ધંધો આગળ વધાર્યો છે. આજે અમદાવાદની બદલાતી ખાણીપીણીની દુનિયામાં આ પરિવારની ચાર પેઢીઓની મહેનત એક એવી કહાની બની છે, જેમાં પાણીપુરીના સ્વાદની સાથે શહેરનો ઇતિહાસ, જૂની યાદો, માણસાઈ અને સમય સાથે બદલાતી જતી જિંદગી પણ ભળી ગઈ છે.
ચાર આનાની છ પાણીપુરીથી આજના સમય સુધીની સફર
આજના સમયમાં પાણીપુરી ખાવા માટે લોકો 30, 40 કે તેથી વધુ રૂપિયા ખર્ચે છે. પરંતુ એક સમય એવો પણ હતો જ્યારે છ પાણીપુરીના ભાવ માત્ર ચાર આના હતા. ત્યારબાદ છ પાણીપુરીના 30 પૈસા, 40 પૈસા, 50 પૈસા અને 60 પૈસા થયા. પછી એક રૂપિયામાં આઠ પાણીપુરી મળતી હતી. જંગ બહાદુરને આ બધા ભાવ આજે પણ યાદ છે. તેમની યાદોમાં માત્ર પાણીપુરીના ભાવ જ નથી, પરંતુ એ સમયનું આખું અમદાવાદ જીવંત છે.
તેઓ કહે છે કે તે જમાનામાં પાણીપુરીવાળા માથે મટકી મૂકીને આવતા. રસ્તા પર આવેલી પોળમાં પાણી ભરવામાં આવતું અને પાણી માટે માટલાંનો ઉપયોગ થતો. માટલાં પર પણ ખાસ પેઇન્ટિંગ કરાવવામાં આવતું. આજની જેમ તૈયાર પેકિંગ, આધુનિક સાધનો કે સુવિધાઓ નહોતી. છતાં લોકોનો સ્વાદ અને પાણીપુરી પ્રત્યેનો પ્રેમ એવો હતો કે લારી કે ધંધો એક કલાક માટે પણ શરૂ થાય તો ગ્રાહકોની અવરજવર શરૂ થઈ જતી.
જંગ બહાદુર કહે છે કે તેમણે 80ના દાયકામાં આ રોડનો અલગ જ માહોલ જોયો છે. ચીમનભાઈ પટેલની સરકારનો સમય, રસ્તા પરની ધમાલ, જૂની દુકાનો અને લોકોની ભીડ, આ બધું તેમની યાદોમાં આજે પણ તાજું છે. તેઓ કહે છે કે પાણીપુરીનો ધંધો એવો રહ્યો છે કે તેમાં એક કલાક માટે પણ ધંધો શરૂ થાય તો કામકાજમાં તેજી આવી જતી. પોતે પણ આટલાં વર્ષો પછી આજે એ જ ઉત્સાહથી કામ કરી રહ્યા છે.
કલ્પના સિનેમાથી કનક ચેમ્બર્સ સુધી: ગાંધી રોડની બદલાતી તસવીર
આ પરિવારની કહાની સમજવી હોય તો ગાંધી રોડની જૂની તસવીર પણ સમજવી પડે. જંગ બહાદુર માટે આ માત્ર ધંધાનું સ્થળ નથી, પરંતુ જીવનનાં અનેક દાયકાઓની યાદો સાચવી રાખતું સ્થળ છે. તેઓ જે જગ્યાએ આજે ઊભા રહીને પાણીપુરી અને પકોડીના ધંધાની વાત કરે છે, ત્યાં એક સમયે કલ્પના સિનેમા હતું. આજે એ સ્થળ કનક ચેમ્બર્સ તરીકે ઓળખાય છે.
જંગ બહાદુરને કલ્પના સિનેમાનો સમય પણ યાદ છે. તેમના જણાવ્યા મુજબ, અમદાવાદમાં કલ્પના સિનેમાની ખાસ ઓળખ હતી. ઉપેન્દ્ર ત્રિવેદી અને સ્નેહલતા જેવી કલાકારોની ફિલ્મો અહીં આવતી. તેઓ પોતે પણ ગુજરાતી ફિલ્મોના શોખીન રહ્યા છે. અમિતાભ બચ્ચનનો જમાનો તેમણે આ જ રોડ પર જોયો છે. સિનેમાની ફિલ્મો માટે રસ્તા પર મોટા મોટા હાથથી પેઇન્ટ કરેલા બોર્ડ લગાવવામાં આવતા. છ-છ મહિના સુધી આવા બોર્ડ લોકોનું ધ્યાન ખેંચતા. તે સમયના ગુજરાતી પેઇન્ટર હેમંત બી. કે. ભાવસારનું નામ પણ તેમને આજે યાદ છે.
આજે એ જ જગ્યા પર સિનેમાની જગ્યાએ ચેમ્બર્સ અને વેપારની દુનિયા ઊભી થઈ છે. રસ્તાની આસપાસની દુકાનો બદલાઈ છે, વાહનો વધ્યાં છે, ખરીદીની રીત બદલાઈ છે, પરંતુ ગાંધી રોડની ઓળખ હજી પણ જૂના અમદાવાદની ધબકતી બજાર સંસ્કૃતિ સાથે જોડાયેલી છે.
ફર્નાન્ડિઝ બ્રિજના પુસ્તકબજાર વચ્ચે પાણીપુરીનો જૂનો અડ્ડો
જંગ બહાદુર પોતાના વ્યવસાયનું સરનામું જણાવતાં કહે છે કે તેઓ ગાંધી રોડ પર આવેલા ફર્નાન્ડિઝ બ્રિજ પાસે, પુસ્તકબજાર વિસ્તારમાં ધંધો કરે છે. આ વિસ્તાર અમદાવાદના જૂના અને ઐતિહાસિક વેપારી વિસ્તારોમાંનો એક છે. અહીં પુસ્તકોની ખરીદી માટે આવતા લોકો, કાલુપુર ટંકશાળ તરફથી આવતા ગ્રાહકો, રતનપોળના વેપારીઓ અને આસપાસના બજારમાં કામ કરતા લોકોની અવરજવર રહે છે.
ગાંધી રોડ પર ખરીદી કે અન્ય કામ માટે આવતા અનેક લોકો માટે પાણીપુરી ખાવાનું એક નાનું પણ ખાસ રોકાણ બની ગયું છે. પુસ્તકબજારમાં આવ્યા હોય, રતનપોળ તરફ જવાનું હોય કે કાલુપુર તરફથી પસાર થવાનું હોય, ઘણા ગ્રાહકો અહીં પાણીપુરીનો સ્વાદ લીધા વિના આગળ વધતા નથી. વર્ષોથી એક જ વિસ્તારમાં ચાલતો આ વ્યવસાય ગ્રાહકોની યાદોનો પણ ભાગ બની ગયો છે.
જંગ બહાદુરના જણાવ્યા મુજબ, આ ધંધા સાથે જોડાયેલી આસપાસની દુકાનો પણ વર્ષો જૂની છે. તેઓ જે દુકાનની નીચે ધંધો કરે છે તે દુકાનના માલિક પૂનમચંદ શેઠનો ઉલ્લેખ કરતાં કહે છે કે તેઓ અમદાવાદના કાગળના મોટા વેપારીઓમાંના એક રહ્યા છે. તેમની યાદ મુજબ, આ દુકાનને પણ આશરે 60 વર્ષ થયાં છે. નજીકમાં ચંપલની દુકાન ચલાવતા બે કાકા લગભગ 50થી 55 વર્ષથી અહીં બેઠા છે અને હવે તેમના પુત્રો પણ આ વ્યવસાય સંભાળી રહ્યા છે. એટલે આ રોડ પર માત્ર એક પાણીપુરીનો ધંધો જ નહીં, પરંતુ અનેક પરિવારોની પેઢી દર પેઢીની મહેનતની કહાનીઓ પણ વસેલી છે.
પિતાના હાથમાંથી મળેલો ધંધો, શિક્ષણ પછી પણ પરંપરા જ પસંદ કરી
જંગ બહાદુરનો જન્મ 10 ઓગસ્ટ, 1967ના રોજ થયો હતો. તેઓ મૂળ ઉત્તર પ્રદેશના ઇટાવા જિલ્લાના વતની છે. જોકે તેમનું બાળપણ, શિક્ષણ અને જીવનનો મોટો હિસ્સો અમદાવાદમાં જ પસાર થયો છે. તેમના પિતા પાણીપુરી બનાવવાનો વ્યવસાય કરતા હતા. પરિવારમાં ચાર ભાઈઓ હતા અને પિતાના વ્યવસાય સાથે જોડાઈને તેમણે પણ આ જ ક્ષેત્રમાં પોતાની કારકિર્દી આગળ વધારી.
જંગ બહાદુર કહે છે કે તેઓ ભણેલા છે, છતાં પિતાનો ધંધો આગળ વધારવાનો નિર્ણય લીધો. તેમના કહેવા મુજબ, આપણા સમાજમાં ઘણી વાર પિતાનો વ્યવસાય જ બાળકના જીવનનો આધાર બની જાય છે. જેમ હલવાઈની દુકાન હોય તો બાળક નાનપણથી એ જ વાતાવરણમાં મોટું થાય અને આગળ જતાં એ જ વ્યવસાય સાથે જોડાઈ જાય, તેવી જ રીતે તેઓ પણ પાણીપુરીના વ્યવસાયમાં જોડાયા.
તેઓ આ ધંધાને માત્ર રોજગારી તરીકે નથી જોતા. તેઓ કહે છે કે આ જ વ્યવસાયમાંથી તેમના જીવનની તમામ જરૂરિયાતો પૂરી થઈ છે. પરિવારનું ભરણપોષણ થયું, બાળકોનું ભવિષ્ય ઘડાયું અને જીવનમાં સ્થિરતા મળી. આજે તેમના બાળકો પણ આ વ્યવસાય સાથે જોડાયેલા છે. પરિવારની ચાર પેઢીઓ સુધી પહોંચેલી આ પરંપરા સમયની સાથે માત્ર ટકી નથી, પરંતુ અમદાવાદમાં પાંચથી વધુ લારીઓ સુધી વિસ્તરી છે.
પ્રજાપતિ સમાજની પરંપરાથી મળેલો પાણીપુરીનો વ્યવસાય
પાણીપુરીના વ્યવસાય સાથે પ્રજાપતિ સમાજના પરંપરાગત જોડાણ વિશે પણ જંગ બહાદુર વાત કરે છે. તેઓ પોતે યાદવ સમાજના છે, પરંતુ તેમના જણાવ્યા મુજબ, આ વ્યવસાયનો અભ્યાસ કરતાં તેમને જાણવા મળ્યું કે ઉત્તર પ્રદેશમાં પ્રજાપતિ સમાજના લોકો લાંબા સમયથી પાણીપુરીના ધંધા સાથે જોડાયેલા રહ્યા છે. તેમના પિતાને પણ આ વ્યવસાયની ઓળખ અને શરૂઆત પ્રજાપતિ સમાજના લોકો પાસેથી મળી હતી.
તેઓ સ્પષ્ટ કરે છે કે પાણીપુરીનો વ્યવસાય અલગ અલગ જગ્યાએ અલગ અલગ સમાજના લોકો કરતા આવ્યા છે. પરંતુ ઉત્તર પ્રદેશમાં પ્રજાપતિ સમાજનું આ ક્ષેત્રમાં વિશેષ યોગદાન રહ્યું હોવાનું તેઓ પોતાના અનુભવ અને અભ્યાસના આધારે જણાવે છે. આ રીતે એક પરંપરાગત વ્યવસાયે અલગ અલગ સમાજના પરિવારોને રોજગારી આપી અને એક શહેરથી બીજા શહેર સુધી પોતાની ઓળખ ઊભી કરી.
ગરીબ ગ્રાહક માટે પણ એ જ સ્વાદ, એ જ સન્માન
જંગ બહાદુરની વાતોમાં સૌથી વધુ ધ્યાન ખેંચે છે તેમની ગ્રાહક પ્રત્યેની વિચારધારા. તેઓ કહે છે કે આજના સમયમાં આ જ રોડ પર કેટલાક લોકો 30 રૂપિયામાં છ પાણીપુરી વેચે છે, પરંતુ તેઓ પોતે ગરીબ ગ્રાહકને ધ્યાનમાં રાખીને 10 રૂપિયામાં પણ પાણીપુરી આપે છે. તેમના બાળકોને પણ તેમણે ખાસ શીખવ્યું છે કે ગ્રાહકની તરફથી એક પાણીપુરી વધારે જતી રહે તો 20 રૂપિયા કહીને તેને પાછો મોકલી દેજો, પરંતુ તેને જબરદસ્તી 30 રૂપિયાની કિંમત ચૂકવવા મજબૂર ન કરશો.
તેઓ કહે છે, “રસ્તા પરના ધંધામાં દરેક પ્રકારના લોકો આવે છે. કોઈ નોકર હોય, કોઈ શેઠ હોય, કોઈ ગરીબ હોય, બધા આવે છે. ગ્રાહકને તેની સ્થિતિ પ્રમાણે સમજવો જોઈએ.” તેમના મતે, રસ્તા પર ખાવા આવતો દરેક માણસ એકસરખી આર્થિક સ્થિતિ ધરાવતો નથી. તેથી ધંધો કરતી વખતે માણસાઈ ભૂલવી ન જોઈએ.
તેમની બીજી એક વાત પણ એટલી જ મહત્ત્વની છે. તેઓ કહે છે કે ખાવા-પીવાના વ્યવસાયમાં માત્ર નફો જ ન જોવો જોઈએ. “દસ કિલોનો ધંધો હોય તો એક કિલો લોટને પુણ્યમાં ફેરવીને ચાલો,” એવી તેમની વિચારધારા છે. તેમના કહેવા મુજબ, ખાવાની વસ્તુ બનાવતી વખતે થોડુંક કોઈ જરૂરિયાતમંદને આપી શકાય, તો તેમાં પણ એક પ્રકારનું પુણ્ય છે. સક્ષમ હોય કે અક્ષમ, દરેક વ્યક્તિને ખાવાનો અધિકાર છે. ધંધામાં આ ભાવના જીવંત રહેવી જોઈએ.
સરકારી નોકરી કરતાં પોતાના ધંધામાં ખુશી
જંગ બહાદુરને જ્યારે પૂછવામાં આવે છે કે સરકારી નોકરીની આવક અને તેમના વ્યવસાયની આવકની સરખામણી કેવી રીતે થાય, ત્યારે તેઓ પોતાની આગવી ફિલસૂફી રજૂ કરે છે. તેઓ આવકનો ચોક્કસ આંકડો આપવાનું ટાળે છે, પરંતુ કહે છે કે તેમનાં બાળકો તંદુરસ્ત છે, સારું ખાય-પીવે છે અને પરિવાર સક્ષમ છે. તેઓ આવકવેરાનું રિટર્ન પણ ફાઇલ કરે છે.
તેઓ માને છે કે કોઈ ગરીબ વ્યક્તિ પોતાના પરિશ્રમથી સક્ષમ બને તો તે દેશ માટે પણ સારી બાબત છે. સરકારી નોકરી અંગે તેઓ પોતાની વ્યક્તિગત માન્યતા વ્યક્ત કરતાં કહે છે કે જો તેઓ સરકારી નોકરીમાં હોત તો કદાચ આજે જેટલા ખુશ ન હોત. સાથે જ તેઓ એ પણ સ્વીકારે છે કે સરકારી નોકરીમાં સારા અને પ્રામાણિક લોકો પણ છે. તેમની વાતનો સાર એ છે કે માણસનું મૂલ્ય માત્ર નોકરી કે હોદ્દાથી નહીં, પરંતુ તેની વફાદારી અને કામ પ્રત્યેની નિષ્ઠાથી નક્કી થવું જોઈએ.
ગ્રાહકો માટે સ્વચ્છતા અને ગુણવત્તા પણ એટલી જ મહત્ત્વની
પરિવારની નવી પેઢી પણ આ વ્યવસાયને પોતાની રીતે આગળ વધારી રહી છે. જંગ બહાદુરના પરિવાર સાથે જોડાયેલા મોન્ટુ યાદવ જણાવે છે કે તેઓ ઉત્તર પ્રદેશના વતની છે, પરંતુ અમદાવાદમાં જ મોટા થયા છે. તેમણે અમદાવાદમાં ધોરણ 10 સુધી અભ્યાસ કર્યો છે. તેમના દાદાના સમયથી ગાંધી રોડ પર પાણીપુરીનો વ્યવસાય ચાલે છે અને તેમના પિતા પણ આ જ ધંધા સાથે જોડાયેલા રહ્યા છે.
મોન્ટુ યાદવ કહે છે કે હવે વ્યવસાયમાં સ્વચ્છતા અને ખોરાકની ગુણવત્તા પર ખાસ ધ્યાન આપવામાં આવે છે. પાણીની સ્વચ્છતા, ખાવાની વસ્તુઓની ગુણવત્તા અને આસપાસની સાફસફાઈ જાળવીને ગ્રાહકોને સારી સુવિધા આપવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવે છે. જૂની પેઢીએ જે વ્યવસાય ઊભો કર્યો, તેને નવી પેઢી સમયની જરૂરિયાત પ્રમાણે આગળ લઈ જવા માગે છે.
30થી 35 વર્ષથી આવતા ગ્રાહકો માટે આ માત્ર નાસ્તો નથી, યાદો છે
આ વ્યવસાયની ઓળખ માત્ર પરિવારના સભ્યો પૂરતી મર્યાદિત નથી. વર્ષોથી અહીં આવતા ગ્રાહકો પણ આ કહાનીનો મહત્ત્વનો ભાગ છે. સુનીલભાઈ જણાવે છે કે તેઓ લગભગ 30થી 35 વર્ષથી આ પકોડીની લારીને ઓળખે છે. તેમના જણાવ્યા મુજબ, કાલુપુર ટંકશાળ, લીડી બજાર અને રતનપોળ તરફથી આવતા ગ્રાહકો પણ અહીં પકોડી ખાવા આવે છે. તેમને અહીંનો સ્વાદ પસંદ છે અને તેઓ નિયમિત રીતે અહીં આવે છે.
સુનીલભાઈ કહે છે કે તેઓ સવારે વહેલા આવે છે અને ઘણીવાર અહીં બોણી પણ પોતે જ કરાવે છે. તેમના માટે આ માત્ર પકોડી ખાવાની જગ્યા નથી, પરંતુ વર્ષોથી જળવાયેલો સ્વાદ અને ઓળખ છે. ત્રણ દાયકાથી વધુ સમય સુધી કોઈ ગ્રાહક એક જ જગ્યાએ આવતો રહે, એ માત્ર સ્વાદને કારણે જ નહીં, પરંતુ વિશ્વાસ અને સંબંધને કારણે પણ શક્ય બને છે.
ધર્મેન્દ્ર ઠક્કર પણ વર્ષોથી ગાંધી રોડ પર વ્યવસાય કરે છે. તેઓ જંગ બહાદુરના પરિવારને લાંબા સમયથી ઓળખે છે અને તેમની પકોડી ખાવા નિયમિત આવે છે. ધર્મેન્દ્રભાઈના જણાવ્યા મુજબ, અહીંનો સ્વાદ સારો છે અને ખાવાની વસ્તુઓની સ્વચ્છતા પણ જાળવવામાં આવે છે.
અમદાવાદ બદલાયું, બજાર બદલાયું, પણ પાણીપુરીનો પ્રેમ યથાવત્
જંગ બહાદુરની આંખે અમદાવાદના અનેક રંગો જોયા છે. એક સમય હતો જ્યારે સિનેમાના હાથથી દોરેલા બોર્ડ રસ્તાની ઓળખ હતા, પાણીપુરી માથે મટકીમાં આવતી હતી અને છ પાણીપુરીના ભાવ પૈસામાં ગણાતા હતા. આજે એ જ રસ્તા પર આધુનિક કોમર્શિયલ ઇમારતો છે, ખરીદીની રીત બદલાઈ છે, નવી ખાણીપીણીની દુકાનો અને ફૂડ ટ્રેન્ડ આવ્યા છે. લોકોની પસંદગીમાં પણ અનેક ફેરફાર થયા છે.
પરંતુ આ બધાની વચ્ચે ગાંધી રોડ પર પાણીપુરી અને પકોડીનો સ્વાદ માણવા આવતા લોકોની અવરજવર અટકી નથી. અહીં આવનારા ગ્રાહકો માટે આ માત્ર ભૂખ સંતોષવાનો રસ્તો નથી. કોઈને બાળપણની યાદ આવે છે, કોઈને જૂના અમદાવાદનો સ્વાદ યાદ આવે છે, તો કોઈ વર્ષોથી ચાલતી પોતાની રોજિંદી આદતને જીવંત રાખવા અહીં આવે છે.
જંગ બહાદુર માટે પણ આ સફર માત્ર 60 વર્ષના વ્યવસાયની ગણતરી નથી. આ તેમના પિતાની મહેનત, પોતાનું શિક્ષણ અને અનુભવ, પરિવારની જવાબદારી, બાળકોનું ભવિષ્ય અને ગ્રાહકો સાથેના સંબંધોની સફર છે. ચાર પેઢીઓએ આ ધંધાને પોતાની રીતે આગળ વધાર્યો છે. જૂની પેઢીએ પરંપરા આપી, તેમણે તેને જીવનનો આધાર બનાવ્યો અને નવી પેઢી સ્વચ્છતા તથા બદલાતા સમયની જરૂરિયાતો સાથે તેને આગળ લઈ જઈ રહી છે.
ગાંધી રોડ પર આજે પણ કોઈ ગ્રાહક પાણીપુરી ખાવા ઊભો રહે છે ત્યારે કદાચ તેને ખબર પણ ન હોય કે તેની સામે પીરસાતી પાણીપુરીની પાછળ કેટલાં દાયકાઓનો ઇતિહાસ છે. આ માત્ર એક લારી કે એક પરિવારની કહાની નથી. આ એ અમદાવાદની કહાની છે, જ્યાં શહેરની ઓળખ મોટી ઇમારતો, બજારો અને બદલાતા રસ્તાઓમાં જ નહીં, પરંતુ પેઢી દર પેઢી ચાલતા નાના વ્યવસાયોમાં પણ જીવંત રહે છે. જંગ બહાદુરની વાતનો સાર પણ એ જ છે, ધંધો માત્ર કમાણી માટે નહીં, માણસને માણસ સાથે જોડવા માટે પણ હોવો જોઈએ. ચાર પેઢીની મહેનત અને ગ્રાહકોનો વર્ષો જૂનો વિશ્વાસ આજે પણ એ જ વાત સાબિત કરે છે કે શહેર બદલાઈ શકે, ભાવ બદલાઈ શકે, ખાવાની રીત બદલાઈ શકે, પરંતુ અમદાવાદનો રસ્તા પરના સ્વાદ પ્રત્યેનો પ્રેમ ક્યારેય જૂનો થતો નથી.
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