ખેતર પાસે ફરતો દીપડો જોવા મળ્યો હોવાનો વીડિયો સોમાજિક માધ્યમોમાં ઝડપથી વાયરલ થતા ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ભય અને ચકચાર ફેલાઈ ગઈ છે.

વાલિયા નલધરી ગામની સીમમાં દીપડો દેખાતા હડકંપ: ખેડૂતોએ મોબાઈલમાં કેદ કર્યો વીડિયો, આસપાસના વિસ્તારમાં ભયનો માહોલ (સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ તસવીરો)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 27, 2025 at 3:49 PM IST

ભરૂચ: વાલિયા તાલુકાના નલધરી ગામની સીમમાં મધરાતે દીપડો નજરે પડ્યાનું એક ચોંકાવનારું બનાવ સામે આવ્યું છે. ખેતર પાસે ફરતો દીપડો જોવા મળ્યો હોવાનો વીડિયો સોમાજિક માધ્યમોમાં ઝડપથી વાયરલ થતા ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ભય અને ચકચાર ફેલાઈ ગઈ છે. સ્થાનિક ખેડૂતો અને ગામજનોમાં સુરક્ષાને લઈને ચિંતા વધવા પામી છે.

ઘટના કેવી રીતે બની?

મળતી માહિતી મુજબ, વાલિયા તાલુકાના વટારીયા ગામના બે-ત્રણ યુવાન મધરાત દરમિયાન નલધરી ગામની સીમ વિસ્તારમાં આવેલા ખેતર ખેડાણ કરવા માટે ટ્રેક્ટર લઈને પહોંચ્યા હતા. ખેડાણનું કામ ચાલી રહ્યું હતું ત્યારે અચાનક ખેતરની બાજુમાં કોઈ મોટા પ્રાણીની હરકત જણાતા યુવાનોનું ધ્યાન ત્યાં ગયું. તેઓએ મોબાઈલ લાઇટ અને ટ્રેક્ટરની લાઇટ પાડી તપાસ કરતા ખેતર પાસે એક કદાવર દીપડો ઉભો જોવા મળ્યો.

યુવાનોનો દીપડો સાથેનો સામનો

દીપડાને સામે જોઈ યુવાનોના ધાબા થોડા સમય માટે ખસી ગયા હતા, પરંતુ તેઓએ તરત સાવચેતી સાથે તેની હરકતોનો વીડિયો તેમના મોબાઈલમાં કેદ કર્યો. વીડિયોમાં સ્પષ્ટ રીતે દીપડો ખેતરની બાજુમાં ફરતો દેખાઈ રહ્યો છે. ટ્રેક્ટરની લાઇટ પડતા દીપડો થોડોક સમય અટકી યુવાનો તરફ નજર કરે છે અને બાદમાં ધીમે ધીમે ખેતરની ઘાસવાળા વિસ્તારમાં ખસી જાય છે. સમગ્ર વિડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થતા લોકોમાં ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે.

ખેડૂતોમાં ભયનો માહોલ

વિડિયો વાયરલ થતા નલધરી, વટારીયા, વાલિયા અને આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તારોના ખેડૂતોમાં ભારે ભયનો માહોલ સર્જાયો છે. હાલ રાત્રીના સમયે ખેડૂતો ખેતરમાં જવા અચકાઈ રહ્યા છે. દીપડો માનવ પર હુમલો કરી શકે તેવા સંજોગોને ધ્યાનમાં રાખીને ગ્રામજનો રાત્રિ ફરવું, ખેતરમાં સિંચાઈ કે ખેડાણ માટે જવું ઓછું કરી રહ્યા છે.

વનવિભાગને જાણ, પેટ્રોલિંગમાં વધારો

વિડિયો સોમાજિક માધ્યમોમાં વાયરલ થતા સ્થાનિક લોકો દ્વારા વનવિભાગને જાણ કરવામાં આવી છે. વનવિભાગની ટીમે ઘટના સ્થળે મુલાકાત લઈને દીપડાના પગના નિશાન તથા હલચલની માહિતી મેળવી છે. વિભાગે ગામ લોકોને સાવચેતી રાખવા તથા રાત્રે એકલા બહાર ન નીકળવા સૂચના આપી છે. સાથે જ નલધરીની સીમ, વટારીયા વિસ્તાર તથા નજીકના ખેતરોમાં પેટ્રોલિંગમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે.

દીપડાની વધતી દસ્તક, ચિંતા વધી

છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓથી વાલિયા અને આસપાસના વિસ્તારોમાં દીપડાના દેખાવની ફરિયાદો વધી રહી છે. જંગલ વિસ્તાર નજીક હોવાને કારણે આ વિસ્તાર દીપડાનું કુદરતી હેબિટેટ ગણાય છે, પરંતુ માનવ વસાહતો નજીક આવી જતાં વન્ય પ્રાણીઓ માનવ વિસ્તારમાં ભટકતા જોવા મળી રહ્યા છે. નિષ્ણાતોના જણાવ્યા મુજબ, ખોરાકની શોધમાં દીપડો આવી રીતે ખેતરો અને ગામની સીમમાં વળાંક લેતો હોય છે.

ગામજનોએ સુરક્ષા માંગણી કરી

ગામજનોએ વનવિભાગ પાસે રાત્રે વધુ પેટ્રોલિંગ, નલધરી અને વટારીયા વચ્ચે કેજ પોઈન્ટ મૂકવાની માંગ કરી છે. બાળકો અને મહિલાઓને ખાસ સાવચેતી રાખવા કહેવામાં આવ્યું છે.

સમગ્ર ઘટના બાદ હાલ પોલીસે અને વનવિભાગે સંયુક્ત રીતે વિસ્તાર પર નજર રાખી છે અને લોકોને શાંતિ જાળવી સાવચેતી રાખવાની અપીલ કરી છે.

