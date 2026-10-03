ઉનાના ઉમેજની આંગણવાડીમાં છતના પોપડા પડ્યા, 23 બાળકોની સુરક્ષા પર સવાલ
દોઢ વર્ષ પહેલાં રૂ.1.40 લાખના ખર્ચે રિનોવેશન છતાં અનેક જગ્યાએ તિરાડો
Published : October 3, 2026 at 8:18 PM IST
ગીર સોમનાથ જિલ્લાના ઉના તાલુકાના ઉમેજ ગામમાં આંગણવાડી કેન્દ્રની ઇમારતની જાળવણી અને બાળકોની સુરક્ષાને લઈને સવાલો ઊભા થયા છે. ઉમેજ ગામથી પાતાપુર તરફ જતા માર્ગ પર આવેલી સીમ શાળામાં આંગણવાડી કેન્દ્ર નં.4 કાર્યરત છે, જેમાં કુલ 23 બાળકો નોંધાયેલા છે. ગત તા.02/10/2026ના રોજ સવારના સમયે આંગણવાડીમાં બાળકો આવી રહ્યા હતા ત્યારે આંગણવાડીની ઇમારતની ઉપરની છત પરથી અચાનક પ્લાસ્ટરના પોપડા નીચે પડ્યા હતા.
બાળકો બહાર ગ્રાઉન્ડમાં હોવાથી મોટી જાનહાનિ ટળી
આંગણવાડી કાર્યકર હંસાબેન ચૌહાણે જણાવ્યું હતું કે, “ગત રોજ સવારના સમયે બાળકો આંગણવાડીમાં આવી રહ્યા હતા ત્યારે ઉપરની છત પરથી પ્લાસ્ટરના પોપડા પડ્યા હતા. સદનસીબે તે સમયે બાળકો આંગણવાડીની બહાર ગ્રાઉન્ડમાં હતા. જેના કારણે કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી.”
બાળકો આંગણવાડી કેન્દ્રની અંદર ન હોવાથી સદનસીબે કોઈ બાળકને ઈજા થઈ નહોતી. જોકે છત પરથી પ્લાસ્ટરના પોપડા પડવાની ઘટનાએ આંગણવાડીની ઇમારતની સુરક્ષા અંગે ચિંતા ઊભી કરી છે.
હાલ બાળકોને બહાર કમ્પાઉન્ડમાં બેસાડવાની ફરજ
ઘટના બાદ હાલ બાળકોને ઇમારતની અંદર બેસાડવાને બદલે બહાર કમ્પાઉન્ડમાં બેસાડવાની સ્થિતિ ઊભી થઈ છે. જ્યાં સુધી ઇમારતની છત, બીમ અને અન્ય માળખાકીય ભાગોની યોગ્ય તપાસ ન થાય ત્યાં સુધી બાળકો માટે વૈકલ્પિક અને સુરક્ષિત વ્યવસ્થા કરવાની જરૂરિયાત ઊભી થઈ છે.
અગાઉથી જ બહાર ચાલતી હતી બાળકોની પ્રવૃત્તિઓ
સ્થાનિકોની રજૂઆત મુજબ, પોપડા પડવાની ઘટના પહેલાંથી જ આંગણવાડીના બાળકોને વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ માટે બહારના કમ્પાઉન્ડમાં બેસાડવામાં આવતા હતા. બાળકો વડલાના ઝાડ નીચે રમતા હતા, જ્યારે લીમડાના ઝાડ નીચે વિવિધ પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા જ્ઞાન મેળવતા હતા.
હવે છત પરથી પોપડા પડવાની ઘટના બાદ બાળકોને બહાર રાખવાની સ્થિતિ વધુ ગંભીર બની છે. કમ્પાઉન્ડમાં ગીચ ઝાડી-ઝાંખરા પણ જોવા મળતા હોવાથી બાળકોના બેસવા અને રમવાના સ્થળની સ્વચ્છતા તથા સુરક્ષા અંગે સવાલો ઊભા થયા છે.
ગીચ ઝાડી-ઝાંખરા વચ્ચે બાળકોની સુરક્ષા સામે સવાલ
આંગણવાડીના કમ્પાઉન્ડમાં ઝાડી-ઝાંખરા હોવાથી બાળકોને બહાર બેસાડવા અંગે પણ ચિંતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. આવા સ્થળે સાપ, વીંછી અથવા અન્ય જીવજંતુઓનો ભય રહેવાની શક્યતા હોવાથી કમ્પાઉન્ડની તાત્કાલિક સફાઈ અને યોગ્ય જાળવણી કરવી જરૂરી બની છે.
જો બહાર બેસાડવામાં આવેલા કોઈ બાળકને જીવજંતુના કારણે નુકસાન થાય તો તેની જવાબદારી કોની રહેશે? તેવો સવાલ પણ વાલીઓ અને ગ્રામજનો દ્વારા ઉઠાવવામાં આવી રહ્યો છે. બાળકો માટે સ્વચ્છ, સુરક્ષિત અને યોગ્ય બેસવાની તથા રમવાની જગ્યા ઉપલબ્ધ કરાવવાની માંગ ઉઠી છે.
દોઢ વર્ષ પહેલાં રૂ.1.40 લાખના ખર્ચે રિનોવેશન
મળતી માહિતી મુજબ આંગણવાડી કેન્દ્ર નં.4ની ઇમારત વર્ષ 2009માં બનાવવામાં આવી હતી. આશરે દોઢ વર્ષ પહેલાં સરપંચની ગ્રાન્ટમાંથી રૂ.1.40 લાખના ખર્ચે આંગણવાડીનું રિનોવેશન કરવામાં આવ્યું હતું.
ઉમેજના સરપંચ હમભાઈ દુદાવાળાના જણાવ્યા મુજબ, રિનોવેશન દરમિયાન ઉપરના ભાગે પાણીની ટાંકીની કામગીરી કરવામાં આવી હતી. આંગણવાડીની અંદર તેમજ છત ઉપર લાદી નાખવામાં આવી હતી. જ્યાં જૂનું પ્લાસ્ટર નબળું હતું ત્યાં નવું પ્લાસ્ટર કરવામાં આવ્યું હતું. બારી-બારણાં બદલવામાં આવ્યા હતા અને આંગણવાડીમાં રંગકામ પણ કરવામાં આવ્યું હતું.
રિનોવેશન છતાં અનેક જગ્યાએ તિરાડો
રિનોવેશન થયાને આશરે દોઢ વર્ષનો સમય થયો હોવા છતાં આંગણવાડીની ઇમારતમાં અનેક જગ્યાએ તિરાડો જોવા મળતી હોવાની રજૂઆત છે. ખાસ કરીને આગળના ભાગના બીમમાં પણ તિરાડો જોવા મળતા બાંધકામની સ્થિતિ અંગે સવાલો ઊભા થયા છે. હવે છત પરથી પ્લાસ્ટરના પોપડા પડવાની ઘટના બાદ સમગ્ર ઇમારતની માળખાકીય સ્થિતિની ટેકનિકલ તપાસ જરૂરી બની છે.
રિનોવેશન દરમિયાન કઈ કામગીરી કરવામાં આવી હતી, કયા પ્રકારની સામગ્રીનો ઉપયોગ થયો હતો અને હાલ તિરાડો તથા પ્લાસ્ટર પડવાનું કારણ શું છે, તે તપાસ બાદ જ સ્પષ્ટ થઈ શકે તેમ છે.
ઉમેજમાં કુલ ચાર આંગણવાડી, તમામની તપાસ જરૂરી
ઉમેજ ગામની વસ્તી આશરે 4 હજાર જેટલી છે અને ગામમાં કુલ ચાર આંગણવાડી કેન્દ્રો કાર્યરત હોવાનું જાણવા મળે છે. કેન્દ્ર નં.4માં બનેલી ઘટનાને પગલે માત્ર એક જ ઇમારત નહીં પરંતુ ગામની તમામ ચાર આંગણવાડી કેન્દ્રોની પણ સ્થિતિની તપાસ કરવામાં આવે તેવી માંગ ઉઠી છે. બાળકો જ્યાં દરરોજ બેસે છે, રમે છે અને શૈક્ષણિક તથા અન્ય પ્રવૃત્તિઓ કરે છે ત્યાં છત, બીમ, દિવાલો, બારીઓ, દરવાજા તેમજ કમ્પાઉન્ડની સુરક્ષા અંગે નિયમિત ચકાસણી થવી જરૂરી છે.
સ્થાનિકોના જણાવ્યા મુજબ આસપાસ વન્ય પ્રાણીઓની અવર જવર
ઉમેજ ગામ પાતાપુર ગામને અડીને આવેલું છે. સ્થાનિકોના જણાવ્યા મુજબ ઉમેજ અને પાતાપુર આસપાસના વિસ્તારમાં આશરે 8થી 10 સિંહોનો કાયમી વસવાટ રહે છે તેમજ દીપડાની પણ હાજરી જોવા મળે છે. આ સ્થિતિને ધ્યાનમાં લેતા પણ આંગણવાડીના કમ્પાઉન્ડમાં ગીચ ઝાડી-ઝાંખરા દૂર કરી બાળકો માટે સ્વચ્છ અને સુરક્ષિત પરિસર તૈયાર કરવું જરૂરી બને છે.
સરકારની જાહેરાતો સામે જમીની હકીકત અંગે સવાલ
સરકાર દ્વારા આંગણવાડીના બાળકો માટે પોષણ, શિક્ષણ, સલામતી, સ્વચ્છતા અને સર્વાંગી વિકાસને લઈને અનેક યોજનાઓ અને જાહેરાતો કરવામાં આવે છે. પરંતુ ઉમેજની આંગણવાડીમાં છત પરથી પોપડા પડવાની ઘટના, ઇમારતમાં જોવા મળતી તિરાડો અને હાલ બાળકોને બહાર કમ્પાઉન્ડમાં બેસાડવાની સ્થિતિ સામે આવતા જાહેરાતો અને જમીની હકીકત વચ્ચેના અંતર અંગે સવાલો ઊભા થયા છે.
CDPO દ્વારા સ્ટાફને જાણ, પંચરોજ કરી અહેવાલ રજૂ કરાશે
આ અંગે ઇન્ચાર્જ CDPO દર્શનાબેન પુરોહિતે જણાવ્યું હતું કે, આંગણવાડી કેન્દ્ર નં.4 વર્ષ 2009માં બનાવવામાં આવ્યું હતું અને આશરે દોઢ વર્ષ પહેલાં સરપંચની ગ્રાન્ટમાંથી રૂ.1.40 લાખના ખર્ચે રિનોવેશન કરવામાં આવ્યું હતું. હાલની ઘટનાની જાણ સ્ટાફ દ્વારા કરવામાં આવી છે અને પંચરોજ કરી અહેવાલ રજૂ કરવામાં આવશે.
હવે સવાલ માત્ર પોપડા પડવાનો નહીં, 23 બાળકોની સુરક્ષાનો
આ સમગ્ર ઘટનામાં સવાલ માત્ર છત પરથી પ્લાસ્ટરના પોપડા પડવાનો નથી, પરંતુ આંગણવાડીમાં આવતા 23 બાળકોની સુરક્ષાનો છે. ઇમારતની ટેકનિકલ તપાસ, તિરાડો અને બીમની સ્થિતિની ચકાસણી, કમ્પાઉન્ડમાંથી ઝાડી-ઝાંખરા દૂર કરવા તથા બાળકો માટે સુરક્ષિત બેસવાની વ્યવસ્થા તાત્કાલિક કરવામાં આવે તેવી માંગ ઉઠી છે.હવે જોવાનું એ રહેશે કે પંચરોજ અને તપાસના અહેવાલમાં ઇમારતની વાસ્તવિક સ્થિતિ શું સામે આવે છે અને 23 બાળકો માટે તંત્ર દ્વારા કેટલી ઝડપથી સુરક્ષિત અને કાયમી વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે.
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