અમરેલી: વડીયામાં પ્રથમ વખત દીપડો દેખાતા ભયનો માહોલ, શ્વાનનો શિકાર કરવા આવ્યો હોવાની ચર્ચા

વડીયામાં દીપડો શ્વાનનો શિકાર કરવા માટે રહેણાંક વિસ્તારમાં આવ્યો હોવાની સ્થાનિકોમાં ચર્ચા ચાલી રહી છે

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 21, 2026 at 4:47 PM IST

અમરેલી: અમરેલીના વડીયા શહેરમાં દીપડો દેખાતા રહેણાંક વિસ્તારમાં ભયનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. વડીયાના સદગુરૂ નગર તેમજ બરવાળા બાવળ રોડ પાસે આવેલા નુઓળ પટ્ટી વિસ્તારમાં સ્થાનિકોએ દીપડાને જોતા અફરા તફરી મચી ગઇ હતી. રહેણાંક વિસ્તારમાં વન્યજીવના આંટાફેરાને કારણે લોકો ભયભીત બન્યા હતા.

વડીયાના રહેણાંક વિસ્તારમાં દીપડો દેખાયો

વડીયામાં દીપડો શ્વાનનો શિકાર કરવા માટે રહેણાંક વિસ્તારમાં આવ્યો હોવાની સ્થાનિકોમાં ચર્ચા ચાલી રહી છે. રાત્રે કેટલાક સ્થાનિકોએ રસ્તા નજીક દીપડો ફરી રહ્યો હોવાના દ્રશ્ય જોયા હતા. લોકોની અવર જવર અને હોબાળો વધતા દીપડો ત્યાંથી પલાયન થઇ ગયો હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે.

ઘટનાના પગલે સમગ્ર સદગુરુ નગર વિસ્તારમાં ડરનો માહોલ ફેલાઈ ગયો હતો. ખાસ કરીને નાના બાળકો અને મહિલાઓમાં વધુ ભય જોવા મળ્યો હતો. લોકો દ્વારા વન વિભાગને પણ જાણ કરવામાં આવી હોવાનું જાણવા મળે છે. સ્થાનિકોએ રાત્રિના સમયે બહાર ન નીકળવા અને સાવચેતી રાખવાની અપીલ પણ કરી હતી.

મહત્ત્વપૂર્ણ બાબત એ છે કે વડીયા પંથક અમરેલી જિલ્લાના એવા વિસ્તારોમાં ગણાય છે જ્યાં સામાન્ય રીતે વન્ય પ્રાણીઓની અવરજવર ખૂબ ઓછી રહે છે. અહીં જંગલ વિસ્તાર ન હોવાને કારણે દીપડા જેવા વન્ય પ્રાણીના અચાનક દેખાવાથી લોકો આશ્ચર્યચકિત બની ગયા હતા. ઘણા સ્થાનિકો માટે આ ઘટનાનો પ્રથમવાર અનુભવ હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે.

સ્થાનિકોમાં હવે રાત્રિના સમયે સુરક્ષાને લઈને ચિંતા વધી છે. લોકો દ્વારા વન વિભાગને વિસ્તારમાં પેટ્રોલિંગ વધારવા તેમજ દીપડાને પકડવા માટે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરવાની માંગ ઉઠી રહી છે.

“રાત્રે અચાનક દીપડો દેખાતા લોકો ઘરની બહાર દોડી આવ્યા હતા. અહીં સામાન્ય રીતે આવા વન્ય પ્રાણી જોવા મળતા નથી, તેથી લોકોમાં ભારે ડરનો માહોલ સર્જાયો હતો.” અજય કાનાણી, સ્થાનિક

