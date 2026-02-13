ETV Bharat / state

ધાબા અને રેસ્ટોરન્ટ સહિત દુગ્ધાલયના પનીર સેમ્પલ ફેલ, 2025માં લીધેલા નમૂનાઓ 2026માં ફેલ

ભાવનગર: ભાવનગર શહેરમાં કોઈ પણ ખૂણે જાવ તો ખાદ્ય ચિઝોમાં ભેળસેળ હોવાનું સામે આવી રહ્યું છે. 2025માં લેવામાં આવેલા પનીરના સેમ્પલો 2026માં સરકારી લેબોરેટરીના રીપોર્ટ સબ સ્ટાન્ડર્ડ જાહેર થયા છે.

ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા વર્ષ 2025 માં ખાણીપીણીના માધ્યમોમાંથી લેવામાં આવેલા પનીરના નમૂનાઓ સબ સ્ટાન્ડર્ડ જાહેર થયા છે. જેને પગલે ધોરણસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. મહાનગરપાલિકા દ્વારા વર્ષ 2025 માં લેવામાં આવેલા નમુનાઓ સબ સ્ટાન્ડર્ડ જાહેર થયા બાદ સ્વાદનો ચસ્કો ધરાવતા લોકોએ તેમના સ્વાસ્થ્યને લઈને પણ ચેતી જવું ખૂબ જરૂરી છે.

વર્ષ 2025માં લેવાયા ક્યાંથી નમૂનાઓ

ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના આરોગ્ય વિભાગના અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, વર્ષ 2025 માં જાન્યુઆરીથી લઈને ડિસેમ્બર સુધી પનીર લુઝ, કંપની પેક પનીર, મલાઈ પનીર, લો ફેટ પનીર, લુઝ પનીર વગેરે જેવા સેમ્પલો શહેરના વાઘાવાડી રોડ, રિંગ રોડ, આખલોલ જકાતનાકા, ચિત્રા, ઘોઘા સર્કલ, ડોન ચોક, 14 નાળા, સરદારનગર વગેરે જેવા વિસ્તારમાંથી કુલ 10 જેટલા સેમ્પલો લઈને સરકારી લેબોરેટરીમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા. સેમ્પલોનો રીપોર્ટ આવ્યા બાદ હવે ધોરણસર કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.

પનીરના લીધેલા સેમ્પલ થયા ફેલ

મહાનગરપાલિકાના આરોગ્ય વિભાગના અધિકારી આર. કે. સિન્હાએ જણાવ્યું હતું કે, વર્ષ 2025માં ચિત્રા વિસ્તારમાં આવેલા શેરે પંજાબ ધાબા જોગીન્દ્રસિંહ ચરણસિંહ સુદેના ત્યાંથી પનીરના લુઝ સેમ્પલ લઈને સરકારી લેબોરેટરીમાં મોકલાયા હતા, તે સબ સ્ટાન્ડર્ડ જાહેર થયા છે. ત્યારબાદ શેરે પંજાબ ચિત્રા વિસ્તારમાં નરેન્દ્રસિંહ ચરણસિંહ સુદેને ત્યાંથી પનીર લુઝના સેમ્પલ લેવામાં આવ્યા હતા, તેના સરકારી લેબોરેટરીનો રિપોર્ટ સબ સ્ટાન્ડર્ડ જાહેર થયો છે, જેને પગલે ધોરણસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

રેસ્ટોરન્ટને દુગ્ધાલયમાં પનીર સબ સ્ટાન્ડર્ડ

આરોગ્ય અધિકારી આર. કે. સિન્હાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, વર્ષ 2025માં આખલોલ જકાતનાકા પંડ્યા દુગ્ધાલય જે અનિલભાઈ પ્રેમશંકર પંડ્યાને ત્યાંથી પનીર લુઝના સેમ્પલ લેવામાં આવેલો જે સરકારી લેબોરેટરીમાં સબ સ્ટાન્ડર્ડ જાહેર થયો છે. આ સાથે વાઘાવાડી રોડ ઉપર સોફ્ટ બી રવિરાજસિંહ ચંદ્રસિંહ સરવૈયાને ત્યાંથી પનીર લુઝનો સેમ્પલ લેવામાં આવેલું છે જે સબ સ્ટાન્ડર્ડ જાહેર થયું છે. જ્યારે રઘુભાઈ ગીગાભાઈ માયડ વૃંદાવન રેસ્ટોરન્ટ રીંગ રોડ ઉપર ત્યાંથી પનીર લુઝનું સેમ્પલ લેવામાં આવેલું જે પણ સબ સ્ટાન્ડર્ડ જાહેર થયું છે. તમામ સેમ્પલને લઈને ધોરણેસર કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. જો કે 5000 થી લઈને 5 લાખ સુધીના દંડની જોગવાઈ છે.

