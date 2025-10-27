પંચમહાલમાં કમોસમી વરસાદનો કહેર! ડાંગરનો પાક નમી ગયો, ભારે નુકસાનની વકી
પંચમહાલ જિલ્લામાં ડાંગરના પાકની કાપણી સમયે વરસાદી માવઠું થતા ખેડૂતો ચિંતા વધી છે. સાથે જ ખેતરોમાં નુકસાન પણ થયું છે.
Published : October 27, 2025 at 9:45 AM IST|
Updated : October 27, 2025 at 9:52 AM IST
પંચમહાલ : ગુજરાતમાંથી ચોમાસાએ વિદાય લઈ લીધી હતી પરંતુ, દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્ર સહિત અન્ય જિલ્લામાં વરસાદ પડવાની હવામાન વિભાગ દ્વારા આગાહી કરવામાં આવી હતી. પંચમહાલ જિલ્લામાં પણ ગત મોડી સાંજથી વરસાદી માહોલ જોવા મળ્યો હતો. એક તરફ વહેલી સવારથી ઠંડીની મોસમની શરૂઆત થઈ રહી હતી. તે સમયે અચાનક વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો હતો.
રવિવાર રાતથી સર્જાયો વરસાદી માહોલ
પંચમહાલના ગોધરા અને શહેરા સહિત અન્ય તાલુકાઓમાં પણ વરસાદ થયો છે. વરસાદથી ખેડૂતો ભારે ચિંતામાં મૂકાયા છે. એક તરફ જિલ્લામાં ખેતી સંર્દભે મહત્વ અને મુખ્ય ગણાતો ડાંગરનો પાક તૈયાર થઇ જતા તેની કાપણીની શરૂઆત કરવામા આવી છે. તે સમયે વરસાદે જાણે પડતા પર પાટુ માર્યુ તેવી પરિસ્થિતિ સર્જાય છે.
મોટાભાગના તાલુકામાં વરસાદી માવઠા : પંચમહાલ જિલ્લામાં ગત મોડી રાતથી વરસાદી માહોલ સર્જાયો છે. હવામાન વિભાગની આગાહીના પગલે ગુજરાતમાં ફરી એકવાર મેઘરાજા એન્ટ્રી કરી છે. પંચમહાલના શહેરા, હાલોલ,કાલોલ, ગોધરા, જાંબુઘોડા, ઘોઘંબા અને મોરવા હડફ સહિતના તાલુકામાં વરસાદ પડ્યો છે. વરસાદને કારણે ખેડૂતો ચિંતામાં મૂકાયા છે.
ડાંગરના પાકમાં મોટું નુકસાન : પંચમહાલ જિલ્લામાં ડાંગર મુખ્ય પાક ગણવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે દિવાળી બાદ ડાંગરના પાકની કાપણી શરૂ કરવામા આવે છે. હાલમાં ખેડૂતો ડાંગરની કાપણી શરૂ કરી હતી, તે સમયે જ વરસાદ પડતા માથે હાથ દઈને રોવાનો વારો આવ્યો હતો. શહેરા તાલુકામાં પણ ડાંગરના પાકને નુકસાન પહોંચ્યું હતું. વરસાદને કારણે જે ડાંગરના પાકની કાપણી બાકી હતી તે પાક નમી પડ્યો હતો. વરસાદથી ખેતરોમાં પાણી પણ ભરાયા હતા, જ સાથે તુવેર સહિતના શાકભાજીના પાકને પણ નુકસાન થયાની વકી વરતાઈ રહી છે.
આ પણ વાંચો...