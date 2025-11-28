ETV Bharat / state

પંચમહાલ: શહેરાના ડેમલી ગામે પાસ પરમિટ વગર લાકડા ભરેલી ટ્રક ઝડપાઇ, 3 લાખથી વધુનો મુદ્દામાલ જપ્ત

વનવિભાગ દ્વારા 3,80,000 નો મુદ્દામાલ જપ્ત કરીને કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

પંચમહાલ: શહેરાના ડેમલી ગામે પાસ પરમિટ વગર લાકડા ભરેલી ટ્રક ઝડપાઇ, 3 લાખથી વધુનો મુદ્દામાલ જપ્ત
પંચમહાલ: શહેરાના ડેમલી ગામે પાસ પરમિટ વગર લાકડા ભરેલી ટ્રક ઝડપાઇ, 3 લાખથી વધુનો મુદ્દામાલ જપ્ત (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 28, 2025 at 3:28 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

પંચમહાલ: પંચમહાલ જીલ્લાના શહેરા તાલુકામાં ગેરકાયદેસર રીતે લાકડાની હેરાફેરી કરનારા ઈસમો સામે વનવિભાગ દ્વારા લાલ આંખ કરવામા આવી છે. શહેરા વનવિભાગ દ્વારા તાલુકાના ડેમલી ગામે પેટ્રોલીંગ દરમિયાન પરવાના વગર લાકડ઼ા ભરેલી ટ્રક ઝડપી પાડી હતી. વનવિભાગ દ્વારા 3,80,000 નો મુદ્દામાલ જપ્ત કરીને કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

પંચમહાલ જીલ્લાના શહેરા તાલુકામા ગેરકાયદેસર રીતે પરવાના વગર લાકડાની હેરાફેરીની વ્યાપક બુમો વચ્ચે વનવિભાગ દ્વારા પરવાના વગર લાકડા ભરીને હેરાફેરી કરતી એક ટ્રક ઝડપી પાડી હતી.

પંચમહાલ: શહેરાના ડેમલી ગામે પાસ પરમિટ વગર લાકડા ભરેલી ટ્રક ઝડપાઇ, 3 લાખથી વધુનો મુદ્દામાલ જપ્ત
પંચમહાલ: શહેરાના ડેમલી ગામે પાસ પરમિટ વગર લાકડા ભરેલી ટ્રક ઝડપાઇ, 3 લાખથી વધુનો મુદ્દામાલ જપ્ત (ETV Bharat Gujarat)

પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર શહેરા પરિક્ષેત્રના વનવિભાગના અધિકારી રોહીતકુમાર આર. પટેલના માર્ગદર્શન અનુસાર શહેરા રેન્જ ઓફીસરના સ્ટાફ પેટ્રોલિંગમાં હતા ત્યારે શહેરા તાલુકાના ડેમલી ગામ પાસે એક લીલા પંચરાઉ લાકડા ભરેલી ટ્રક પસાર થઈ રહી હતી. સ્ટાફની ટીમે ટ્રક ઉભી રખાવીને ચાલક પાસે લાકડા અંગે જરુરી પાસ પરવાનો માંગ્યો હતો. આથી પરવાનો મળી ન આવતા ટ્રક ને શહેરા વનવિભાગની કચેરી ખાતે લાવામાં આવી હતી. લાકડા તેમજ ટ્રક સહિતનો 2,80,000 લાખ રુપિયાનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરીને કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. વનવિભાગની કાર્યવાહીને પગલે પાસ પરમિટ વગર લાકડાની હેરાફેરી કરનારાઓમાં ભારે ફફડાટ વ્યાપી ગયો હતો.

પંચમહાલ: શહેરાના ડેમલી ગામે પાસ પરમિટ વગર લાકડા ભરેલી ટ્રક ઝડપાઇ, 3 લાખથી વધુનો મુદ્દામાલ જપ્ત
પંચમહાલ: શહેરાના ડેમલી ગામે પાસ પરમિટ વગર લાકડા ભરેલી ટ્રક ઝડપાઇ, 3 લાખથી વધુનો મુદ્દામાલ જપ્ત (ETV Bharat Gujarat)

અત્રે નોધનીય છે કે, શહેરા તાલુકામા આવેલા ગ્રામીણ વિસ્તારોમા લાકડાની ગેરકાયદેસર રીતે હેરાફેરી થતી રહે છે. ત્યારે શહેરા વનવિભાગ દ્વારા કડકમા કડક પેટ્રોલીંગ કરીને આ રીતે લાકડાની ગેરકાયદેસર રીતે હેરાફેરી કરનારાઓ સામે કાર્યવાહી કરવામા આવે છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

WITHOUT PASS PERMIT
DEMLI VILLAGE OF SHAHARA
PANCHMAHAL
GOODS SEIZED
TRUCK LOADED WITH WOOD CAUGHT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.