શહેરા તાલુકાની વાઘજીપુર ચોકડી પાસે લકઝરી બસ અને આઈસર ટ્રક વચ્ચે અકસ્માત, 7 મુસાફરો ઈજાગ્રસ્ત
લકઝરી બસ આગળ જતી એક આઈસર ગાડી સાથે અથડાઈ જતા અકસ્માતની ઘટના બની હતી. જેમા બસમાં બેઠેલા મુસાફરોને નાની મોટી ઈજા પહોચી હતી.
Published : November 7, 2025 at 8:03 PM IST
પંચમહાલ : શહેરા તાલુકાના વાઘજીપુર ચોકડી પાસે એક પ્રવાસ કરીને પરત ફરી રહેલી એક લકઝરી બસ આગળ જતી એક આઈસર ગાડી સાથે અથડાઈ જતા અકસ્માતની ઘટના બની હતી. જેમા બસમાં બેઠેલા મુસાફરોને નાની મોટી ઈજા પહોચી હતી. મુસાફરો તાત્કાલિક 108ના મારફતે શહેરા હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામા આવ્યા હતા. આ ઘટનામા કોઈ જાનહાની થઈ નહોતી. બસમા 57 જેટલા મુસાફરો પ્રવાસ કરી રહ્યા હતા.
શહેરા તાલુકાની વાઘજીપુર ચોકડી પાસે અકસ્માત
પંચમહાલ જીલ્લાના શહેરા તાલુકાની વાઘજીપુર ચોકડી પાસે શુક્રવારે સવારે અકસ્માતની ઘટના બની હતી. મોડાસા શહેરના મુસાફરો મધ્યપ્રદેશના પન્ના ખાતે પ્રવાસે ગયા હતા અને તેઓ પ્રવાસ પુર્ણ થતા તેઓ પરત ફરી રહ્યા હતા. શુક્રવારે સવારે લકઝરી બસ શહેરા પાસેના વાઘજીપુર ચોકડી પાસેથી પસાર થઈ રહી હતી, તે વખતે એકાએક બસની બ્રેઈક ફેઈલ થવા પામી હતી. જેના કારણે બસ એક આગળ જતી આઈસર ટ્રક સાથે અથડાઈ જતા અકસ્માતની ઘટના બની હતી.
જેના કારણે લકઝરી બસના આગળના ભાગને નુકશાન પહોચ્યુ હતું, વધુમા કાચ પણ તુટી જવા પામ્યા હતા. અકસ્માતના કારણે બસમા બેઠેલા લોકોને પણ ઈજા પહોચી હતી, ત્યારબાદ ઘાયલ થયેલા મુસાફરોને શહેરા રેફરલ હોસ્પિટલ ખાતે સારવાર માટે ખસેડવામા આવ્યા હતા. જ્યાં તબીબી સ્ટાફ દ્વારા પ્રાથમિક સારવાર આપવામા આવી હતી. જોકે આ ઘટનામા કોઈ મોટી જાનહાની થવા પામી ન હતી.
બસમા મુસાફરી કરી રહેલા ગિરધરભાઈ પંડ્યા જણાવ્યુ હતુ કે, "અમે મધ્યપ્રદેશનો પ્રવાસ કરીને પરત મોડાસા ફરી રહ્યા હતા. તે સમયે શહેરા પાસે બસની બ્રેક ફેઈલ થતા આઈસર સાથે અથડાઈ હતી. બસમા બેઠેલા 7 જેટેલા લોકોને નાની મોટી ઈજા પહોચી હતી. 108 દ્વારા રેફરલ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામા આવ્યા હતા. ઘાયલ થયેલા મુસાફરોને સારવાર આપવામા આવી હતી."
આ પણ વાંચો...