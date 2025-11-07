ETV Bharat / state

શહેરા તાલુકાની વાઘજીપુર ચોકડી પાસે લકઝરી બસ અને આઈસર ટ્રક વચ્ચે અકસ્માત, 7 મુસાફરો ઈજાગ્રસ્ત

લકઝરી બસ આગળ જતી એક આઈસર ગાડી સાથે અથડાઈ જતા અકસ્માતની ઘટના બની હતી. જેમા બસમાં બેઠેલા મુસાફરોને નાની મોટી ઈજા પહોચી હતી.

વાઘજીપુર ચોકડી પાસે લકઝરી બસ અને આઈસર ટ્રક વચ્ચે અકસ્માત
વાઘજીપુર ચોકડી પાસે લકઝરી બસ અને આઈસર ટ્રક વચ્ચે અકસ્માત (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 7, 2025 at 8:03 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

પંચમહાલ : શહેરા તાલુકાના વાઘજીપુર ચોકડી પાસે એક પ્રવાસ કરીને પરત ફરી રહેલી એક લકઝરી બસ આગળ જતી એક આઈસર ગાડી સાથે અથડાઈ જતા અકસ્માતની ઘટના બની હતી. જેમા બસમાં બેઠેલા મુસાફરોને નાની મોટી ઈજા પહોચી હતી. મુસાફરો તાત્કાલિક 108ના મારફતે શહેરા હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામા આવ્યા હતા. આ ઘટનામા કોઈ જાનહાની થઈ નહોતી. બસમા 57 જેટલા મુસાફરો પ્રવાસ કરી રહ્યા હતા.

શહેરા તાલુકાની વાઘજીપુર ચોકડી પાસે અકસ્માત

પંચમહાલ જીલ્લાના શહેરા તાલુકાની વાઘજીપુર ચોકડી પાસે શુક્રવારે સવારે અકસ્માતની ઘટના બની હતી. મોડાસા શહેરના મુસાફરો મધ્યપ્રદેશના પન્ના ખાતે પ્રવાસે ગયા હતા અને તેઓ પ્રવાસ પુર્ણ થતા તેઓ પરત ફરી રહ્યા હતા. શુક્રવારે સવારે લકઝરી બસ શહેરા પાસેના વાઘજીપુર ચોકડી પાસેથી પસાર થઈ રહી હતી, તે વખતે એકાએક બસની બ્રેઈક ફેઈલ થવા પામી હતી. જેના કારણે બસ એક આગળ જતી આઈસર ટ્રક સાથે અથડાઈ જતા અકસ્માતની ઘટના બની હતી.

વાઘજીપુર ચોકડી પાસે લકઝરી બસ અને આઈસર ટ્રક વચ્ચે અકસ્માત (ETV Bharat Gujarat)

જેના કારણે લકઝરી બસના આગળના ભાગને નુકશાન પહોચ્યુ હતું, વધુમા કાચ પણ તુટી જવા પામ્યા હતા. અકસ્માતના કારણે બસમા બેઠેલા લોકોને પણ ઈજા પહોચી હતી, ત્યારબાદ ઘાયલ થયેલા મુસાફરોને શહેરા રેફરલ હોસ્પિટલ ખાતે સારવાર માટે ખસેડવામા આવ્યા હતા. જ્યાં તબીબી સ્ટાફ દ્વારા પ્રાથમિક સારવાર આપવામા આવી હતી. જોકે આ ઘટનામા કોઈ મોટી જાનહાની થવા પામી ન હતી.

વાઘજીપુર ચોકડી પાસે લકઝરી બસ અને આઈસર ટ્રક વચ્ચે અકસ્માત
વાઘજીપુર ચોકડી પાસે લકઝરી બસ અને આઈસર ટ્રક વચ્ચે અકસ્માત (ETV Bharat Gujarat)

બસમા મુસાફરી કરી રહેલા ગિરધરભાઈ પંડ્યા જણાવ્યુ હતુ કે, "અમે મધ્યપ્રદેશનો પ્રવાસ કરીને પરત મોડાસા ફરી રહ્યા હતા. તે સમયે શહેરા પાસે બસની બ્રેક ફેઈલ થતા આઈસર સાથે અથડાઈ હતી. બસમા બેઠેલા 7 જેટેલા લોકોને નાની મોટી ઈજા પહોચી હતી. 108 દ્વારા રેફરલ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામા આવ્યા હતા. ઘાયલ થયેલા મુસાફરોને સારવાર આપવામા આવી હતી."

વાઘજીપુર ચોકડી પાસે લકઝરી બસ અને આઈસર ટ્રક વચ્ચે અકસ્માત
વાઘજીપુર ચોકડી પાસે લકઝરી બસ અને આઈસર ટ્રક વચ્ચે અકસ્માત (ETV Bharat Gujarat)

આ પણ વાંચો...

  1. રાજસ્થાનમાં ગંભીર અકસ્માત: પૂરપાટ ઝડપે આવતા ડમ્પર ટ્રકે અનેક વાહનોને ટક્કર મારી, 13 લોકોના મોત
  2. રાજસ્થાનમાં એક્સપ્રેસ વે પર ભયાનક અકસ્માત, ઊભેલા ટ્રકમાં ટેમ્પો ટ્રાવેલર ઘુસી જતા 15નાં મોત

TAGGED:

SHAEHRA WAGHJIPUR CIRCLE
PANCHMAHAL NEWS
LUXURY BUS AND TRUCK ACCIDENT
SHAEHRA ACCIDENT
PANCHMAHAL ACCIDENT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.