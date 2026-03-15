પંચમહાલ: શહેરામાં 732 કરોડના વિકાસકાર્યોનું લોકપર્ણ, 79 ગામોના 130 તળાવો ભરાશે
CM એ જનકલ્યાણના વિવિધ પ્રકલ્પોનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત કરીને જિલ્લાની જનતાને કરોડો રૂપિયાના વિકાસકામોની ભેટ ધરી હતી.
Published : March 15, 2026 at 8:41 PM IST
પંચમહાલ : જીલ્લાના શહેરા ખાતે આવેલા કેશવ ગ્રાઉન્ડ ખાતે રુપિયા 732 કરોડના રકમના વિકાસકામોના લોકાપર્ણ અને ખાતમુર્હુતના કાર્યક્રમાં ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલે હાજરી આપી હતી. તેમણે ગૌરવભેર જણાવ્યું કે, સંત પૂ.રંગ અવધૂત મહારાજ, ઠક્કરબાપા, મહાત્મા ગાંધી અને સરદાર પટેલના પંચમહાલ સાથેના જોડાણને યાદ કરી આઝાદીની લડતમાં જિલ્લાનો નોંધપાત્ર ફાળો રહ્યો છે.
પંચમહાલ જિલ્લામાં પાનમ જળાશય આધારિત પૂર્વ પટ્ટી ઉદવહન સિંચાઇ યોજનાનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું છે. જેના દ્વારા જિલ્લાના 79 ગામોના 130 તળાવો ભરાશે, જેનાથી 86 હજાર એકર જમીનને સિંચાઈનો લાભ મળશે. તેમણે વડાપ્રધાનના 'કેચ ધ રેઈન' અભિયાન પર ભાર મૂકતા જણાવ્યું હતું કે, જળસ્તર ઊંચા લાવવા માટે રાજ્ય સરકાર મક્કમ છે. સ્થાનિક સ્તરે રિચાર્જિંગ બોર અને પાણીના સંગ્રહના કામો થઈ શકે તે હેતુ માટે દરેક ધારાસભ્યને રૂપિયા 50 લાખની ખાસ ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવી છે. ચાલુ વર્ષના 4 લાખ કરોડના બજેટમાં લિફ્ટ ઇરિગેશન માટે રૂપિયા 485 કરોડ જોગવાઈ કરી છે.
જેમાં છોટા ઉદેપુર, દાહોદ અને પંચમહાલ જિલ્લામાં નર્મદા આધારિત ઉદવહન સિંચાઈ યોજનાથી 18 તાલુકોઓના 51480 હેક્ટર વિસ્તારમાં સિંચાઈની સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાવી આદિવાસી વિસ્તારોમાં પાણીના પાણીદાર આયોજનથી વિકાસની નવી દિશા આપવાની સરકારની નેમ હોવાનું તેમણે વધુમા ઉમેર્યું હતું.
જનકલ્યાણના વિવિધ પ્રકલ્પોનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત કરીને જિલ્લાની જનતાને કરોડો રૂપિયાના વિકાસકામોની ભેટ ધરી હતી. જેમા શહેરા નગર ખાતે 5 કરોડના 37 લાખનાખર્ચે બનેલા સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્રનું પણ લોકાપર્ણ કર્યુ હતું. બે માળની બનેલી હોસ્પિટલમાં ઓપીડી, લેબોરેટરી, મેલ અને ફિમેલ વોર્ડ સહિતની સુવિધાઓનો લાભ મળશે.
આરોગ્ય વિભાગના સુત્રો પાસેથી મળતી માહિતી અનુસાર, આ પાંચ કરોડ સાડત્રીસ લાખ ખર્ચે બની છે. જેમા પહેલા માળે રજીસ્ટ્રેશન ક્યુ એરિયા, રિસેપ્શન, વેટીંગ એરિયા, ફાર્મસી વીથ સ્ટોર, વોશ એરિયા લેબર રુમ, ઓપીડી, સોનોગ્રાફી રુમ, લેબોરેટરી, એક્સરે રુમ, ઈન્જેકશન રુમ સહિત રેમ્પની સુવિધા છે.
બીજા માળે મેલ વોર્ડ ફિમેલ વોર્ડ, આઈશોલેશન વોર્ડ, નર્શિગ સ્ટેશન, રિકવરીરુમ, ઓટી, ચેન્જીગ રુમ ઓકસીજન સહિતની સુવિધાઓ રાખવામા આવી છે. સાથે પીએમ રુમ, ગેરેજ, મેડીકલ ગેસ પાઈપલાઈન સાથે ફર્નિચરની સુવિધાઓ મળશે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે આ પ્રસંગે રીમોટ કંટ્રોલના એક ક્લિકથી વિવિધ વિકાસ કામોનું ખાતમૂહુર્ત અને લોકાર્પણ તથા તકતી અનાવરણ કર્યું હતું.
આ પણ વાંચો...