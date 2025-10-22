બેસતા વર્ષે પાવાગઢમાં ભાવિકોનું ઘોડાપુર, માંચીથી નીજ મંદિર સુધી લાગી ભાવિકોની લાંબી કતાર

ETV Bharat / state

બેસતા વર્ષે પંચમહાલના પાવાગઢની ડુંગર પર બિરાજતા મહાકાળી માતાના દર્શન કરવા માટે દૂર-દૂરથી ભાવિકોનું ઘોડાપુર ઉમટી પડ્યું હતું.

પાવાગઢ, પંચમહાલ: પંચમહાલ જીલ્લાના હાલોલ તાલુકાના પ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ પાવાગઢ ખાતે નવા વરસના પ્રથમ દિવસે હજારોની સંખ્યામા ભાવિકોનું ઘોડાપુર ઉમટી પડ્યું હતુ. બેસતા વર્ષના પર્વે લોકોએ માતાજીના દર્શન કરીને ધન્યતા અનુભવી હતી.

આજે ગુરૂવારથી નવા વર્ષની શરુઆત થઈ છે. ત્યારે ભાવિકોએ પાવાગઢ ખાતે મહાકાળી માતાજીના દર્શન કરીને ધન્યતા અનુભવી હતી અને સાથે એકબીજાને નવા વરસની શુભકામનાઓ પાઠવી હતી.

પંચમહાલ જીલ્લાના યાત્રાધામ પાવાગઢ ખાતે બેસતા વરસના દિવસે સવારથી ભાવિકોની ભીડ જોવા મળી હતી. વહેલી સવારે મંગળા આરતી કરવામા આવી હતી. જેમા મોટી સંખ્યામાં ભાવિકો જોડાયા હતા.

વહેલી સવારથી જ હજારોની સંખ્યામાં લોકો ઉમટ્યા
ભાવિકોએ મહાકાલી માતાજીના દર્શન કરીને નવા વર્ષની શરુઆત કરી હતી, ગુજરાત, રાજસ્થાન તેમજ મહારાષ્ટ્રથી મોટી સંખ્યામા ભાવિકો મહાકાળી માતાના દર્શનાર્થે ઉમટી પડ્યા હતા. ચાંપાનેરથી માંચી તેમજ નીજમંદિર સુધી ભાવિકોનુ ઘોડાપુર જોવા મળતું હતું.

પાવાગઢ મંદિર જવા માટે બે પડાવ પાર કરવા પડે છે. જેમા પાવાગઢ તળેટીથી માંચી અને ત્યાથી નીજ મંદિર પગથિયા તેમજ રોપ વેથી જઈ શકાય છે.ત્યારે લાખોની સંખ્યામા ભાવિકો માતાજીના દર્શને આવ્યા હતા.

મહાકાળી માતાનું મંદિર, પાવાગઢ
પોલીસ પ્રશાસન દ્વારા પણ ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવવામા આવ્યો હતો. પાવાગઢ જવા માટે એસટી બસો પણ દોડાવામા આવી રહી છે, હાલતો દિવાળીનુ વેકેશન ચાલી રહ્યું છે, ત્યારે ભાવિકો પણ મોટી સંખ્યામા ઉમટી પડતા હોય છે.

મહત્વપૂર્ણ છે કે, દર વર્ષે દિવાળી અને બેસતા વર્ષના પર્વે મોટી સંખ્યામાં લોકો પોતાના આરાધ્ય દેવી-દેવતાઓના દર્શન કરીને નવા વર્ષની ઉજવણી અને શરૂઆત કરતા હોય છે, ત્યારે આ વર્ષે પણ મોટી સંખ્યામાં લોકો પાવાગઢ ખાતે મહાકાળી માતાના દર્શન કરવા માટે ઉમટી પડ્યા હતાં. લોકોની ભારે ભીડ હોવા છતાં લોકોએ ધીરજ અને શાંતિથી માતાના દર્શન કર્યા હતાં.

