પંચમહાલ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી: ઢોલ-નગારા સાથે ઉમેદવારોએ ફોર્મ ભર્યા, જીતનો વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો
પંચમહાલ જીલ્લામા સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીનો રંગ બરાબર જામ્યો, ભાજપ,કોંગ્રેસ સહિતની રાજકીય પાર્ટીના ઉમેદવારોએ ફોર્મ ભર્યા.
Published : April 12, 2026 at 10:09 AM IST
ગોધરા: પંચમહાલ જીલ્લામાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીને લઇને ફોર્મ ભરવા માટે રાજકીય પાર્ટીના ઉમેદવાર વાજતે ગાજતે પહોંચ્યા હતા. પંચમહાલમાં નગરપાલિકા-જીલ્લા અને તાલુકા પંચાયતની ચૂંટણી માટે વિવિધ પાર્ટીના ઉમેદવારોએ ફોર્મ ભર્યા હતા. આ વખતે પંચમહાલમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં ભાજપ-કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટી વચ્ચે ત્રિકોણીય જંગ જોવા મળી શકે છે.
ગોધરા નગરપાલિકા ચૂંટણી માટે ભાજપના ઉમેદવારોએ ફોર્મ ભર્યા
પંચમહાલ જીલ્લાની ગોધરા નગરપાલિકાની બેઠક માટે ભાજપના ઉમેદવારોએ વિજય સંકલ્પ રેલી સાથે ઉમેદવારી ફોર્મ ચૂંટણી અધિકારીને સુપરત કર્યા હતા. મહેદી બંગલો ખાતેથી રેલી પ્રાન્ત કચેરી પહોંચી હતી. આ રેલીમાં મોટી સંખ્યામાં કાર્યકર્તાઓ, આગેવાનો, સ્થાનિક લોકો જોડાયા હતા.
11 વોર્ડ ધરાવતી ગોધરા નગરપાલિકામાં ભાજપના ઉમેદવારો દ્વારા ફોર્મ ભરવામાં આવ્યા હતા. ફોર્મ ભર્યા બાદ ઉમેદવારોએ જનતા ભાજપને ફરી બહુમતીથી જીતાડશે તેવો વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો. ભાજપના ઉમેદવાર કે.ટી.પરીખે જણાવ્યું હતું કે, "અમે તમામ સીટો પર વિજય મેળવીશું. સાથે મતદારોનો જુસ્સો પણ એવો જ છે. વિજય મેળવ્યા બાદ અમે લોકોની જરૂરિયાતને સંતોષવાનો પુરો પ્રયત્ન કરીશું."
પંચમહાલમાં તાલુકા-જીલ્લા પંચાયતની ચૂંટણી માટે ફોર્મ ભરાયા
પંચમહાલના સાત તાલુકા મથક- ગોધરા, શહેરા, હાલોલ, કાલોલ, જાંબુઘોડા, મોરવા હડફ, ઘોઘંબા ખાતે ભાજપ,કોંગ્રેસ સહિતની રાજકીય પાર્ટીના ઉમેદવારોએ ફોર્મ ભર્યા હતા.
પંચમહાલ જીલ્લામા સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીનો રંગ બરાબર જામ્યો છે.આ વખતે આમ આદમી પાર્ટી,ભાજપ,કોંગ્રેસ સહિતના પક્ષોના ઉમેદવારોએ ફોર્મ ભર્યા હતા. શહેરા તાલુકાની બેઠકો અને જીલ્લા પંચાયતની બેઠકો,તેમજ શહેરાનગરપાલિકાની સાત વોર્ડ માટે ઉમેદવારોએ ફોર્મ ભર્યા હતા. હાલોલ ખાતે પણ જીલ્લા પંચાયત અને તાલુકા પંચાયતની બેઠકો માટે ઉમેદવારી ફોર્મ ભર્યા હતા. ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવારોએ ઉમેદવારી ફોર્મ વાજતે ગાજતે ભર્યા હતા.ઢોલ નગારા ત્રાસા સાથે ફોર્મ ભર્યા હતા,સાથે હાલોલના ધારાસભ્ય જયદ્રથસિંહ પરમાર પણ હાજર રહ્યા હતા.
શહેરા ખાતે પણ જીલ્લા પંચાયત ,તાલુકા પંચાયતના બેઠક માટે ભાજપના ઉમેદવારોએ ફોર્મ ભર્યા હતા,પારંપરિક ઢોલ શરણાઈના તાલે ફોર્મ ભર્યા હતા.પોતાનો વિજયનો વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો.શહેરાની મંગલિયાણા જીલ્લા પંચાયત સીટ પર યુવા ઉમેદવાર રાકેશ ચૌહાણ તેમજ બોરીયા જીલ્લા પંચાયત બેઠક માટે ઉમેદવાર મગનભાઈ પટેલીયાએ ભાજપ પક્ષ તરફથી ફોર્મ ભર્યા હતા.
