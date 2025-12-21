સુરતના એડવોકેટે 57 વર્ષની ઉંમરે પીએચડીની પદવી મેળવી, શ્રી ગોવિંદ ગુરુ યુનિવર્સટીનો યોજાયો સાતમો પદવીદાન સમારોહ
ભણવાની કે શીખવાની કોઈ સીમા હોતી નથી, આ ઉક્તિ ખરા અર્થમાં સાર્થક કરી છે 57 વર્ષીય ભગીરથભાઈએ કે, જેઓએ આ ઉંમરે પીએચડીની પદવી મેળવી છે.
Published : December 21, 2025 at 10:33 AM IST
પંચમહાલ : ગોધરા તાલુકાના વિંઝોલ ખાતે આવેલી શ્રી ગોવિંદ ગુરુ યુનિવર્સટીનો સાતમો પદવીદાન સમારોહ રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતની ઉપસ્થિતીમાં યોજાયો હતો. આ દિક્ષાંત સમારંભમાં 140 જેટલા વિદ્યાર્થીઓને ડૉક્ટરેટની ડિગ્રી પણ એનાયત કરવામાં આવી હતી. આ વિદ્યાર્થીઓમાં એક વિદ્યાર્થી ભગીરથભાઈ પટેલે 57 વર્ષની વયે ડોક્ટરેટની ડિગ્રી મેળવી હતી, તેઓ સુપ્રિમ કોર્ટ અને હાઇકોર્ટના એડવોકેટ છે.
પંચમહાલ જીલ્લાના ગોધરા તાલુકાના વિંઝોલ ખાતે આવેલી શ્રી ગોવિંદગુરુ યુનિવર્સીટી ખાતે સાતમો દિક્ષાંત સમારોહ યોજાયો હતો. આ પદવીદાન સમારોહમા વિવિધ વિદ્યાશાખાના અભ્યાસ, કરનારા વિદ્યાર્થીઓને પદવી આપવામા આવી હતી. આ પદવીદાન સમારોહમાં સુરતથી પી.એચ.ડી ( ડોક્ટેરટ)ની પદવી લેવા આવેલા સુરતના વતની એડવોકેટ ભગીરથભાઈ નારણભાઈ પટેલએ સૌ કોઇનૂં ધ્યાન ખેચ્યુ હતું.
"મને 57 વર્ષે કાયદાના વિષયમાં પી.એચ.ડીની પદવી ગર્વનર સાહેબના હસ્તે મળી છે. આ મદદરુપ થનારા સૌને તેમજ ગાઈડ અમિતભાઈનો આભાર માનું છે. હું વિદ્યાર્થીઓને વિનંતી કરીશ કે ભણવાની કોઈ ચોકકસ ઉંમર નથી, ભણતા રહેશો. તો તમે તમારી જાતને અને સમાજને ઉપયોગી થશો. મારા માટે આ દિવસ ખુબજ મહત્વનો છે. એક વર્ષ પહેલા જ્યારે મારા દિકરાને પદવી મળી ત્યારે તે અમેરિકા ગયો હતો, ત્યારે ગર્વ થતો હતો, ખુશી મળી હતી.એટલી ખુશી અને ગર્વ મને આજે મળી છે." - ભગીરથભાઈ, પી.એચ.ડીની ડિગ્રી પ્રાપ્ત કરનાર
સામાન્ય રીતે વિદ્યાર્થીઓ કોલેજ, માસ્ટર ડિગ્રી કર્યા બાદ પી.એચ.ડીની પદવી યુવાવસ્થામાં જ પ્રાપ્ત કરતા હોય છે, પરંતુ ભગીરથભાઈ પટેલે જેમણે 57 વર્ષેની વયે પી.એચ.ડીની પદવી પ્રાપ્ત કરતા ભારે હર્ષની લાગણી અનુભવી હતી. ભગીરથભાઈ પટેલ સુરત ખાતે રહે છે. અને વ્યવસાયે ગુજરાત હાઈકોર્ટ અને સુપ્રિમકોર્ટમાં એડવોકેટ તરીકે પ્રેકટીસ કરે છે.
"મન હોય તો માળવે જવાય"ની ઉક્તિ ખરા અર્થમાં સાર્થક કરી એડવોકેટ ભગીરથભાઈએ આજની નવયુવાપેઢીને અભ્યાસ પ્રત્યેનો જુસ્સો અને મહેનતથી શ્રેષ્ઠ પરિણામ પ્રાપ્ત કરી શકાય તે સાર્થક કરી બતાવ્યુ છે.
