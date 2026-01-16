પાવાગઢ મંદિરમાં સહસ્ર ચંડી મહાયજ્ઞ થયો સંપન્ન, નવી યજ્ઞશાળાનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું
યજ્ઞશાળાના લોકાર્પણ નિમિત્તે આ મહાન અનુષ્ઠાનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
Published : January 16, 2026 at 4:06 PM IST
પંચમહાલ : જિલ્લાના વિશ્વપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ તથા શક્તિપીઠ એવા પાવાગઢ ખાતે આવેલી નવનિર્મિત ભવ્ય યજ્ઞશાળામાં વિશ્વમાં પ્રથમ વખત 24 કરોડ નવાડ મંત્ર આહુતિ અનુષ્ઠાનનો ભવ્ય શુભારંભ થયો છે. યાત્રાધામ પાવાગઢના મહાકાળી મંદિર પરિસરમાં શ્રી કાલિકા માતાજી મંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા નિર્મિત યજ્ઞશાળાના લોકાર્પણ નિમિત્તે આ મહાન અનુષ્ઠાનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
આ પ્રસંગે સ્થાનિક ધારાસભ્ય જયદ્રથસિંહ પરમાર, શ્રી કાલિકા માતાજી મંદિર ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટીઓ તેમજ મોટી સંખ્યામાં માઈભક્તોની ઉપસ્થિતિમાં અનુષ્ઠાનનો આરંભ કરવામાં આવ્યો હતો. યજ્ઞશાળાના લોકાર્પણ પૂર્વે આયોજિત ત્રણ દિવસીય ‘સહસ્ર ચંડી મહાયજ્ઞ’ સફળતાપૂર્વક સંપન્ન થયો હતો. વૈદિક વિધિ અને શાસ્ત્રોક્ત રીતિ અનુસાર 24 કરોડ નવાર્ણ મંત્રોની આહુતિ માટેના હવન યજ્ઞનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો હતો.
આ યજ્ઞશાળાની લોકાર્પણ વિધિ પૂર્ણ થયા બાદ શ્રી કાલિકા માતાજી મંદિર ટ્રસ્ટના સંકલ્પ મુજબ વિશ્વ શાંતિ અને સર્વ કલ્યાણના ઉદ્દેશથી આ વિશાળ અનુષ્ઠાનની શરૂઆત કરવામાં આવી. આ અવસરે હાલોલના ધારાસભ્ય જયદ્રથસિંહ પરમાર પરિવાર સાથે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને મહાકાળી માતાજીને પ્રથમ આહુતિ અર્પણ કરીને હવન પૂજાનો આરંભ કર્યો હતો.
આ 24 કલાક સતત ચાલનારા હવન યજ્ઞમાં ભાગ લેવા માટે દેશ-વિદેશથી મોટી સંખ્યામાં માઈભક્તો રજીસ્ટ્રેશન કરાવી રહ્યા છે અને ભાવપૂર્વક આહુતિમાં જોડાઈ રહ્યા છે. સમગ્ર યાત્રાધામપાવાગઢમાં આધ્યાત્મિક વાતાવરણ સાથે ભક્તિભાવનો અદભુત સંગમ જોવા મળી રહ્યો છે. યજ્ઞ શાળાના લોકાર્પણ પ્રસંગે શરૂ કરાયેલ 24 કરોડ નવાડ મંત્રોની આહુતિ સતત 24 કલાક આપવામાં આવશે, જે પૂર્ણ થવામાં અંદાજે એક વર્ષ જેટલો સમય લાગશે તેમ આયોજકો દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે.
