ETV Bharat / state

પંચમહાલ જિલ્લામાં મુસ્લિમ બિરાદરો દ્વારા ઈદ-ઉલ-ફિત્રની હર્ષોલ્લાસ સાથે ઉજવણી

જીલ્લાના ગોધરા, હાલોલ,કાલોલ, શહેરા સહિતના નગરોમા રમઝાન ઈદની શાંતિપુર્ણ માહોલમાં ઉજવણી કરવામાં આવી હતી.

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 21, 2026 at 12:17 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

પંચમહાલ: સમગ્ર જિલ્લામાં આજે પવિત્ર ઈદ-ઉલ-ફિત્ર (રમઝાન ઈદ) ની ઉત્સાહભેર ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. મુસ્લિમ બિરાદરોએ એકબીજાને ગળે મળીને ઈદની મુબારકબાદી પાઠવી હતી. આ અવસરે મસ્જિદો અને ઈદગાહમાં ઈદની ખાસ નમાજ અદા કરવામાં આવી હતી. જીલ્લાના ગોધરા, હાલોલ,કાલોલ, શહેરા સહિતના નગરોમા રમઝાન ઈદની શાંતિપુર્ણ માહોલમાં ઉજવણી કરવામાં આવી હતી.

હાલોલ શહેરમાં શનિવારના રોજ રમઝાન ઈદની ઉજવણી આનંદ અને ઉત્સાહના વાતાવરણમાં થઈ હતી. શહેરના પાવાગઢ રોડ પર આવેલા કબ્રસ્તાન સ્થિત ઈદગાહ અને મોહમંદી સ્ટ્રીટ ખાતેની નૂરાની મસ્જિદમાં વિશેષ નમાજનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. મૌલાના યાકુબ રઝવીએ પ્રેરણાદાયી તકરીર (પ્રવચન) ફરમાવી હતી અને સૈયદ ઈલ્યાસબાપુએ ઈદની નમાજ અદા કરાવી હતી. મૌલાના વસીમ મામાજી દ્વારા નમાજ પઢાવવામાં આવી હતી.

વહેલી સવારથી જ મુસ્લિમ બિરાદરોમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો. નાના બાળકોથી લઈને વડીલો અવનવા પોશાકમાં સજ્જ થઈ નમાજ અદા કરવા પહોંચ્યા હતા. નમાજ બાદ અલ્લાહનો શુક્ર અદા કરી, સમગ્ર વિશ્વમાં શાંતિ, એકતા અને ભાઈચારો સ્થપાય તે માટે વિશેષ દુઆ કરવામાં આવી હતી.

આ પ્રસંગે હાલોલમાંથી હજ યાત્રા પર જનારા હજયાત્રીઓનું મુસ્લિમ બિરાદરો દ્વારા ફૂલહાર પહેરાવી 'ગુલપોશી' કરી સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. તહેવાર દરમિયાન નગરમાં કાયદો અને વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે તે માટે હાલોલ પોલીસ દ્વારા ઠેર-ઠેર ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો હતો, જેથી શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં ઉત્સવની ઉજવણી સંપન્ન થઈ હતી.

TAGGED:

PANCHMAHAL
GREAT JOY ENTHUSIASM
MUSLIM BRETHREN CELEBRATE EID
PANCHMAHAL EID UL FITR
CELEBRATE EID UL FITR

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.