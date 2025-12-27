ETV Bharat / state

પાવાગઢમાં 9મા પંચમહોત્સવમાં ઓસમાન મીરે પોતાના સુરોથી દર્શકોને મંત્રમુગ્ધ કર્યા, આ વર્ષ શું ખાસ છે જુઓ

સ્થાનિક રોજગારીની તકોમાં વધારો લાવી શકાય તે હેતુસર વર્ષ 2015થી પ્રતિ વર્ષ હાલોલ તાલુકાના વડા તળાવ ખાતે પંચમહોત્સવ યોજાય છે.

પાવાગઢ વડા તળાવ ખાતે 9મો પંચમહોત્સવ
પાવાગઢ વડા તળાવ ખાતે 9મો પંચમહોત્સવ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 27, 2025 at 6:34 PM IST

1 Min Read
પંચમહાલ : જિલ્લામા દર વર્ષ ડિસેમ્બર મહિનામાં પંચ મહોત્સવનું આયોજન કરવામા આવે છે. 2025ના પંચમહોત્સવનો પ્રારંભ પણ આ વખતે રંગે ચંગે કરવામાં આવ્યો હતો. રાજ્યમંત્રી રમેશભાઈ કટારા દ્વારા કાર્યક્રમને ખુલ્લો મુકવામાં આવ્યો હતો. પ્રથમ દિવસે ગાયક પાર્થિવ ગોહિલે પોતાના સુરોથી દર્શકોને ડોલાવ્યા હતા. બીજા દિવસે ગુજરાતના જાણીતા ગાયક ઓસમાન મીરે પોતાના સુરોથી દર્શકોને મંત્રમુગ્ધ કર્યા હતા.

પંચમહાલ જિલ્લાના હાલોલ તાલુકામાં આવેલ ચાંપાનેર-પાવાગઢ એક ઐતિહાસિક મહત્વ ધરાવતું પ્રવાસન મથક છે. જેને યુનેસ્કો દ્વારા "વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ" તરીકેનો દરજ્જો પણ આપવામાં આવ્યો છે. આ ઐતિહાસિક પ્રવાસન મથક ખાતે પ્રવાસન વિકાસની રહેલ ભરપૂર શક્યતાઓ જોતા તેના યોગ્ય પ્રચાર પ્રસાર દ્વારા તેને રાષ્ટ્રીય આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાએ પ્રસિદ્ધિ મળે તથા તેની આગવી વિશિષ્ટ ઓળખ પ્રવાસીઓને આપી શકાય તથા સ્થાનિક રોજગારીની તકોમાં વધારો લાવી શકાય તે હેતુસર વર્ષ 2015થી પ્રતિ વર્ષ હાલોલ તાલુકાના વડા તળાવ ખાતે પંચમહોત્સવ યોજાય છે.

ઓસમાન મીરે પોતાના સુરોથી દર્શકોને મંત્રમુગ્ધ કર્યા
જે અંતર્ગત 9માં તબક્કા પંચમહોત્સવના મુખ્ય આકર્ષણ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમની નિમિત્તે આયોજિત સંગીત સંધ્યામાં ગુજરાતના જાણીતા ગાયક ઓસમાન મીરે તેમના તાલબદ્ધ અને સુરમયી મધુર સ્વરથી લોકોને મંત્રમુગ્ધ કરી દીધા હતાં અને તેમના મધુર અવાજે ગીતો સાંભળીને પ્રેક્ષકો ઝૂમી ઉઠ્યા હતા.

ઓસમાન મીરે પોતાના સુરોથી દર્શકોને મંત્રમુગ્ધ કર્યા
નોંધનીય છે કે ફ્રુટ બજાર અને ફૂડ સ્ટોલ પણ ઉભા કરવામા આવ્યા છે, જેની પણ મુલાકાતે લોકો આવે છે. પંચમહોત્સવ નિહાળવા માટે પંચમહાલ સહિત અન્ય જિલ્લાઓમાથી લોકો ઉમટી પડે છે અને તેનો આનંદ માણે છે.

