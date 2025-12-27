ETV Bharat / state

ગોધરામાં ભારતનું પ્રથમ સાર્વજનિક આલ્કલાઈન વોટર ATM, ઓછી કિંમતે પીવાનું ચોખ્ખું પાણી મળશે

ગોધરાના લોકોને ઓછી કિમંતે પીવાનુ શુધ્ધ અને ચોખ્ખું પાણી, વોટર ATM થકી મળશે. આ પાણીનો લાભ એ છે તેનાથી અનેક રોગો સામે રક્ષણ પણ મળશે.

સાર્વજનિક આલ્કલાઈન વોટર ATM
સાર્વજનિક આલ્કલાઈન વોટર ATM (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 27, 2025 at 8:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

પંચમહાલ : સામાન્ય રીતે પીવાનું પાણી બધે જ ઉપલબ્ધ હોય છે, પરંતુ તેની ગુણવત્તા અને ચોખ્ખાઈને લઈને સવાલો ઉભા થાય છે. લોકો RO પ્લાન્ટ થકી પીવાના પાણીનો ઉપયોગ કરે છે, ત્યારે ગોધરા નગરપાલિકા અને નાસિકની પ્રથમેશ એન્ટરપ્રાઈઝના સહિયારા પ્રયાસથી હવે ગોધરાના લોકોને ઓછી કિંમતે પીવાનું શુધ્ધ અને ચોખ્ખું પાણી, વોટર ATM થકી મળશે. આ પાણીનો લાભ એ છે તેનાથી અનેક રોગો સામે રક્ષણ પણ મળશે.

ગોધરામાં ભારતનો પ્રથમ સાર્વજનિક આલ્કલાઈન વોટર ATM

ગોધરામાં ભારતનું પ્રથમ સાર્વજનિક આલ્કલાઈન વોટર ATM પ્રોજેક્ટ 27 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ લોકાર્પણ થયું. આ પ્રોજેક્ટ ગોધરા નગરપાલિકા અને નાસિક સ્થિત પ્રથમેશ એન્ટરપ્રાઈઝના સંયુક્ત ઉપક્રમે શરૂ કરવામાં આવ્યો હતો. ગોધરાના અટલ ઉદ્યાન ખાતે ગોધરાના ધારાસભ્ય સી.કે. રાઉલજીએ મુખ્ય મહેમાન તરીકે ઉપસ્થિત રહીને આ વોટર એટીએમની શરુઆત કરાવી હતી.

સાર્વજનિક આલ્કલાઈન વોટર ATM (ETV Bharat Gujarat)

આ પ્રોજેક્ટ દ્વારા ગોધરાના નાગરિકોને શુદ્ધ આલ્કલાઈન પાણી ઉપલબ્ધ થશે, જે સ્વાસ્થ્ય માટે લાભદાયી માનવામાં આવે છે.

આલ્કલાઈન વોટર ATM
આલ્કલાઈન વોટર ATM (ETV Bharat Gujarat)

"ભારતમાં પ્રથમ આલ્કલાઈન વોટર એટીએમનો પ્રારંભ ગોધરા ખાતે શરુ કરાયો છે. કંપની દ્વારા ગોધરા નગરપાલિકા સાથે MOU કરવામા આવ્યા છે. 6 એટીએમ ગોધરામાં રહેશે, 2 એટીએમની ગાડી ગોધરા શહેરમાં ફરતી રહેશે. જેથી લોકોને ઘર આંગણે પણ ચોખ્ખું પાણી મળશે. આ પાણીથી રોગોની સામે રક્ષણ પણ મળશે. કંપની અને ગોધરા નગરપાલિકા દ્વારા અમે રેટ પણ વાજબી નક્કી કર્યા છે." - હરીશ જૈન, CEO, પ્રથમેશ એન્ટપ્રાઈઝ

હરીશ જૈને વઘુમાં જણાવ્યું કે, "1 રુપિયામાં 500 એમએલ, 5 રૂપિયામા ચાર લિટર, 10 રૂપિયામા 8 લીટર, એટીએમ કાર્ડથી 25 રૂપિયામાં 20 લીટર ભાવ રાખવામાં આવ્યા છે. અહીં લોકો પોતાના ઘરેથી બોટલ લાવીને પાણી ભરી શકશે, વધુમા ગંદકી થતી પણ અટકશે."

પ્રોજેક્ટનું થયું લોકાર્પણ
પ્રોજેક્ટનું થયું લોકાર્પણ (ETV Bharat Gujarat)

"પીવાના શુધ્ધ પાણી માટે એટીએમ દ્વારા આલ્કાલાઈન વોટર લોકોને આપવામાં આવશે, રોગોથી મુકતી મળશે. આજે ભારતમાં પ્રથમ વખત શરુઆત ગોધરાથી શરુ કરવામાં આવ્યો છે. ગોધરા શહેરના નાગરિકોને આવનાર દિવસોમાં પીવાનું શુધ્ધ પાણી મળી રહશે. આ પ્રોજેક્ટનો લોકો લાભ લે તેવી હું ગોધરાની જનતાને અપીલ કરું છું. મેં પાણીનો ટેસ્ટ લીધો છે, પાણી સારું છે." - સી.કે રાઉલજી, ધારાસભ્ય, ગોધરા

આ પણ વાંચો...

  1. ભરૂચમાં ઉનાળા સમયે જ વોટર ATM બંધ હાલતમાં, લાખો રૂપિયાનો ખર્ચ પાણીમાં ગયો
  2. નવસારીમાં વોટર ATM શોભાના ગાંઠીયા સમાન, શુદ્ધ પાણી આપતા મશીનો ધૂળ ખાતા થયાં

TAGGED:

GODHRA ALKALINE WATER ATM
PANCHMAHAL NEWS
C K RAULJI MLA
NASHIK PRATHAMESH ENTERPRISES
PUBLIC ALKALINE WATER ATM

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.