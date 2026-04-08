ETV Bharat / state

પંચમહાલ: રાયોટીંગના ગુનાનો ફરાર આરોપીની મહારાષ્ટ્રના ભીવંડી ખાતેથી ધરપકડ

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 8, 2026 at 5:04 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

પંચમહાલ : જિલ્લાના ગોધરા ટાઉન 'બી' ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલા ચકચારી રાયોટીંગના ગુનામાં છેલ્લા ઘણા સમયથી નાસતા ફરતા મુખ્ય સૂત્રધાર આરોપીને ઝડપી પાડવામાં પંચમહાલ-ગોધરા એલ.સી.બી. અને એસ.ઓ.જી. પોલીસને મોટી સફળતા મળી છે. પોલીસની ટીમે બાતમીના આધારે મહારાષ્ટ્રના ભીવંડી ખાતેથી આરોપીની ધરપકડ કરી છે.

આગામી જિલ્લા પંચાયત, તાલુકા પંચાયત અને નગરપાલિકાની ચૂંટણીઓને ધ્યાને રાખી કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવા માટે રેન્જ આઈ.જી. વિધી ચૌધરી અને એસ.પી. ડૉ. હરેશભાઈ દુધાત દ્વારા ગંભીર ગુનાના નાસતા ફરતા આરોપીઓને પકડવા સૂચના અપાઈ હતી. જે અંતર્ગત એસ.ઓ.જી. પી.આઈ. એમ.એ. વાઘેલાના માર્ગદર્શન હેઠળ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી.

ટેકનિકલ એનાલિસિસ દ્વારા બાતમી મળી હતી કે રાયોટીંગનો મુખ્ય આરોપી જાકીર અહેમદ જભા (રહે. વાલી ફળીયા નં. 3, ગોધરા) ધરપકડથી બચવા માટે મહારાષ્ટ્રના ભીવંડીમાં છુપાયો છે. આ ચોક્કસ માહિતીના આધારે એસ.ઓ.જી.ની એક સંયુક્ત ટીમ તાત્કાલિક ભીવંડી રવાના કરવામાં આવી હતી.

​ભીવંડી પહોંચેલી પંચમહાલ પોલીસ ટીમે ટીમે પોતાની ઓળખ છુપાવવા માટે વેશપલટો કર્યો હતો અને આરોપી પર સતત વોચ ગોઠવી રાખી હતી. અંતે, નાસીક રોડ પર આવેલી 'હોટલ અના સાગર' પાસેથી આરોપી જાકીર અહેમદ જભાને દબોચી લેવામાં આવ્યો હતો.

​હાલમાં પોલીસ દ્વારા આરોપીને ગોધરા લાવી આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવા માટે ગોધરા ટાઉન 'બી' ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનને સોંપવાની તજવીજ હાથ ધરવામાં આવી છે. પોલીસની આ આયોજનબદ્ધ કામગીરીને પગલે ગુનાહિત તત્વોમાં ફફડાટ વ્યાપી ગયો છે.

નોંધનીય છે કે, 19 સપ્ટેમ્બર 2025ના રોજ ગોધરા બી ડીવીઝન પોલીસ મથક ખાતે બનાવ બન્યો હતો, જેમાં ઝાકીર જબા નામના આ આરોપીએ પોલીસે માર માર્યો છે, તેવો વીડિયો બનાવીને વાઈરલ કરીને લોકોમાં ગેરસમજ ઉભી થાય તેવો પ્રયાસ કર્યો હતો, જેના પગલે એક ટોળું પોલીસ સ્ટેશનમાં ધસી આવ્યુ હતુ અને ઘેરાવો કર્યો હતો. ઉપરાંત પોલીસ ચોકી પર તોડફોડ કરી હતી. આ બાબતે ગુનો બી ડીવીઝન પોલીસ મથકમા રજીસ્ટર થયેલો હતો.

TAGGED:

PANCHMAHAL CRIME
BHIWANDI MAHARASHTRA
PANCHMAHAL POLICE
CRIME OF RIOTING
PANCHMAHAL NEWS

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.