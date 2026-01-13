ETV Bharat / state

10 વર્ષ પહેલા કરેલા પ્રેમલગ્નનો કરૂણ અંત, પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટમાં ખુલ્યો હત્યાનો ભેદ

હાલોલ ટાઉન પોલીસે આરોપી પતિની ધરપકડ કરીને કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

ઘરકંકાશનો કરૂણ અંજામ
ઘરકંકાશનો કરૂણ અંજામ (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 13, 2026 at 3:58 PM IST

હાલોલ,પંચમહાલ: પંચમહાલ જીલ્લાના હાલોલ તાલુકામાં કંજરી ગામે પરિણીતાના મોતનો ભેદ પોલીસે ઉકેલી નાખ્યો છે. પરિણીતાના મૃતદેહના થયેલા પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટમાં અક્સ્માત મોત નહીં પરંતુ તેની હત્યા થઈ હોવાનું ખુલ્યું છે.

પતિ-પત્ની વચ્ચે ઘરકંકાસ થતો હોવાથી પતિએ તેનું ગળું દબાવીને હત્યા કરી નાખી હોવાની વિગતો સામે આવી છે. હાલોલ ટાઉન પોલીસે આરોપી પતિની ધરપકડ કરીને કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

પંચમહાલ જિલ્લાના હાલોલ તાલુકાના કંજરી ગામે પતિએ કરી પત્નીની હત્યા (Etv Bharat Gujarat)

કંજરી ગામનો કરૂણ બનાવ

પંચમહાલ જિલ્લાના હાલોલ તાલુકાના કંજરી ગામના અને હાલ ચંદ્રપુરા જીઆઈડીસીમાં આવેલી ખાનગી કંપનીમાં નોકરી કરતા યુવકની પત્નીનું અગમ્ય કારણોસર મોત નિપજતાં સમગ્ર વિસ્તારમાં ચકચાર મચી ગઈ હતી. બનાવની જાણ થતાં હાલોલ શહેર પોલીસે પ્રાથમિક તબક્કે અકસ્માત મોતનો ગુનો નોંધ્યો હતો અને આગળની તપાસ હાથ ધરી હતી.

આરોપી પતિ હર્ષદ અજીતભાઈ પરમાર
આરોપી પતિ હર્ષદ અજીતભાઈ પરમાર (Etv Bharat Gujarat)

પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટમાં થયો ચોંકાવનારો ખુલાસો

દરમિયાન મૃતક પરિણીતાનું હાલોલ રેફરલ હોસ્પિટલ ખાતે તબીબો દ્વારા પોસ્ટમોર્ટમ કરાવ્યું હતું. પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ આવતા જ સમગ્ર કેસમાં મોટો વળાંક આવ્યો હતો. રિપોર્ટમાં ખુલાસો થયો કે પરિણીતાનું મોત ગળું દબાવવાથી થયું છે.આ ગંભીર ખુલાસા બાદ પોલીસે તાત્કાલિક હત્યાનો ગુનો નોંધી તપાસ શરૂ કરી હતી.

પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટમાં ખુલ્યો હત્યાનો ભેદ
પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટમાં ખુલ્યો હત્યાનો ભેદ (Etv Bharat Gujarat)

2016માં કર્યા હતા પ્રેમલગ્ન

પોલીસ તપાસ દરમિયાન જાણવા મળ્યું હતું કે મૃતક પરિણીતા શિલ્પા અને તેના પતિ હર્ષદ અજીતભાઈ પરમાર વચ્ચે અવારનવાર ઘરે કંકાસ થતો હતો.પોલીસે હર્ષદની કડક પૂછપરછ કરતા શિલ્પાની હત્યા અન્ય કોઈએ નહીં પરંતુ તેને ગળું દબાવી કરી હોવાનું સ્વીકારતાં હાલોલ શહેર પોલીસે તેની ધરપકડ કરી લીધી છે. હર્ષદ અને શિલ્પાએ વર્ષ 2016માં પ્રેમલગ્ન કર્યા હતા. હાલોલ ટાઉન પોલીસે આરોપી પતિની ધરપકડ કરીને કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી વધુ તપાસ શરૂ કરી છે.

