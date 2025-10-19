પંચમહાલ: શહેરાની વાઘજીપુર ચોકડી પાસે રોડ પર દોડતી કારમાં આગ, ચાર મુસાફરોનો આબાદ બચાવ
પંચમહાલ જીલ્લાના શહેરાનગરમાં શુક્રવારે મોડી રાતે કારમાં આગ લાગવાની ઘટના બની હતી.
Published : October 19, 2025 at 2:04 PM IST
પંચમહાલ: જીલ્લાના શહેરાનગરના વાઘજીપુર ચોકડી પાસે મોડાસાથી ગોધરા તરફ જઈ રહેલી કારમાં અચાનક આગ લાગી હતી. સ્થાનિક લોકો દ્વારા ફાયરવિભાગને જાણ કરવામાં આવી હતી અને ફાયરવિભાગ દ્વારા પાણીનો મારો ચલાવામાં આવ્યો હતો. કારમાં બેઠેલા ડ્રાઈવર સહિત ચાર મુસાફરો સમયસુચકતાથી નીકળી જતા તેમનો આબાદ બચાવ થયો હતો. જોકે કાર સળગીને ખાખ થઈ ગઈ હતી. બનાવને લઈને રોડ પર પણ લોકોના ટોળા જામ્યા હતા.
પંચમહાલ જીલ્લાના શહેરાનગરમાં શુક્રવારે મોડી રાતે કારમાં આગ લાગવાની ઘટના બની હતી. મોડાસાથી ગોધરા તરફ જઈ રહેલી કારમાં ડ્રાઈવર સહિત ચાર મુસાફરો સવાર હતા, જે પોતાનું કામ પતાવીને પાછા આવતા હતા. પંચમહાલ જીલ્લાના શહેરાના વાઘજીપુર ચોકડી પાસે આવતા તેમની કારમાં ધુમાડો દેખાતા તેઓ ત્વરીત કાર ઉભી રાખીને તેઓ તાબડતોબ બહાર નીકળી ગયા હતા. જોતજોતામાં કાર આગની જ્વાળાઓમાં લપેટાઈ જવા પામી હતી.
કારને આગમાં લપેટાતી જોતા સ્થાનિક લોકો દ્વારા શહેરાનગર પાલિકાના ફાયરવિભાગને જાણ કરવામાં આવી હતી. ફાયર વિભાગની ગાડી આવીને ફાયટર ટીમ દ્વારા પાણીનો મારો ચલાવાયો હતો અને કારમાં લાગેલી આગ પર કાબુ મેળવાયો હતો. જોકે ક આગ ઓલવાઈ જાય તે પહેલા કાર બળીને ખાખ થઈ ગઈ હતી. બનાવને લઈને ગોધરા લુણાવાડા હાઈવે માર્ગ પર પર લોકોના ટોળા એકત્ર થઈ ગયા હતા. આ ઘટનાના કોઈ જાનહાની થવા પામી નહોતી. સમયસુચકતાથી કારની બહાર નીકળી જતા મુસાફરોનો પણ આબાદ બચાવ થયો હતો.
