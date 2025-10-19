ETV Bharat / state

પંચમહાલ: શહેરાની વાઘજીપુર ચોકડી પાસે રોડ પર દોડતી કારમાં આગ, ચાર મુસાફરોનો આબાદ બચાવ

પંચમહાલ જીલ્લાના શહેરાનગરમાં શુક્રવારે મોડી રાતે કારમાં આગ લાગવાની ઘટના બની હતી.

રોડ પર દોડતી કારમાં આગ લાગી
રોડ પર દોડતી કારમાં આગ લાગી (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 19, 2025 at 2:04 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

પંચમહાલ: જીલ્લાના શહેરાનગરના વાઘજીપુર ચોકડી પાસે મોડાસાથી ગોધરા તરફ જઈ રહેલી કારમાં અચાનક આગ લાગી હતી. સ્થાનિક લોકો દ્વારા ફાયરવિભાગને જાણ કરવામાં આવી હતી અને ફાયરવિભાગ દ્વારા પાણીનો મારો ચલાવામાં આવ્યો હતો. કારમાં બેઠેલા ડ્રાઈવર સહિત ચાર મુસાફરો સમયસુચકતાથી નીકળી જતા તેમનો આબાદ બચાવ થયો હતો. જોકે કાર સળગીને ખાખ થઈ ગઈ હતી. બનાવને લઈને રોડ પર પણ લોકોના ટોળા જામ્યા હતા.

રોડ પર દોડતી કારમાં આગ લાગી (ETV Bharat Gujarat)

પંચમહાલ જીલ્લાના શહેરાનગરમાં શુક્રવારે મોડી રાતે કારમાં આગ લાગવાની ઘટના બની હતી. મોડાસાથી ગોધરા તરફ જઈ રહેલી કારમાં ડ્રાઈવર સહિત ચાર મુસાફરો સવાર હતા, જે પોતાનું કામ પતાવીને પાછા આવતા હતા. પંચમહાલ જીલ્લાના શહેરાના વાઘજીપુર ચોકડી પાસે આવતા તેમની કારમાં ધુમાડો દેખાતા તેઓ ત્વરીત કાર ઉભી રાખીને તેઓ તાબડતોબ બહાર નીકળી ગયા હતા. જોતજોતામાં કાર આગની જ્વાળાઓમાં લપેટાઈ જવા પામી હતી.

રોડ પર દોડતી કારમાં આગ લાગી
રોડ પર દોડતી કારમાં આગ લાગી (ETV Bharat Gujarat)

કારને આગમાં લપેટાતી જોતા સ્થાનિક લોકો દ્વારા શહેરાનગર પાલિકાના ફાયરવિભાગને જાણ કરવામાં આવી હતી. ફાયર વિભાગની ગાડી આવીને ફાયટર ટીમ દ્વારા પાણીનો મારો ચલાવાયો હતો અને કારમાં લાગેલી આગ પર કાબુ મેળવાયો હતો. જોકે ક આગ ઓલવાઈ જાય તે પહેલા કાર બળીને ખાખ થઈ ગઈ હતી. બનાવને લઈને ગોધરા લુણાવાડા હાઈવે માર્ગ પર પર લોકોના ટોળા એકત્ર થઈ ગયા હતા. આ ઘટનાના કોઈ જાનહાની થવા પામી નહોતી. સમયસુચકતાથી કારની બહાર નીકળી જતા મુસાફરોનો પણ આબાદ બચાવ થયો હતો.

રોડ પર દોડતી કારમાં આગ લાગી
રોડ પર દોડતી કારમાં આગ લાગી (ETV Bharat Gujarat)

આ પણ વાંચો:

  1. અમદાવાદના RTI એક્ટિવિસ્ટની હત્યાનો ભેદ ઉકેલાયો, 4 આરોપી ઝડપાયા,2 ફરાર
  2. અમદાવાદમાં BRTS બસના કાચ ફૂટ્યા, બસે રાહદારીને અડફેટે લેતા લોકોએ કર્યો પથ્થરમારો

TAGGED:

PANCHMAHAL CAR FIRE
CAR CATCHES FIRE
SHEHRA CAR FIRE
SHEHRA CAR FIRE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.