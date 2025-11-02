ETV Bharat / state

પંચામૃત ડેરીના ચેરમેન દ્વારા દાણના ભાવમાં ઘટાડો કરવાની જાહેરાત, વરસાદમાં ઘાસચારો પલળી જતા ખેડૂતો હતા ચિંતિત

ડાંગરના પાકને નુકશાન થવાની સાથે સાથે ઘાસચારો પણ પલળી ગયો છે. જેના કારણે ખેડુતો પશુઓના ઘાસચારાની લઈને ભારે ચિંતામાં હતા.

મોરવા રેણા ખાતે ખેડુતોની મહત્વની બેઠક
મોરવા રેણા ખાતે ખેડુતોની મહત્વની બેઠક (ETV Bharat Gujarat)
Published : November 2, 2025 at 8:45 PM IST

પંચમહાલ : જિલ્લામાં પાછલા દિવસોમાં પડેલા કમોસમી વરસાદને કારણે ખેડુતોને ડાંગર સહિત અન્ય પાકોને નુકશાન થયું છે. ખાસ કરીને ડાંગરના પાકને નુકશાન થવાની સાથે સાથે ઘાસચારો પણ પલળી ગયો છે. જેના કારણે ખેડુતો પશુઓના ઘાસચારાની લઈને ભારે ચિંતામાં હતા.

જેઠાભાઈ ભરવાડ દ્વારા પંચામૃત દાણના પ્રતિ કિલોએ એક રુપિયો ઘટાડવાની જાહેરાત

પંચમહાલ જીલ્લાની પંચામૃત ડેરી દ્વારા પંચામૃત દાણના પ્રતિ કિલોએ એક રુપિયો ઘટાડવાની જાહેરાત પંચામૃત ડેરીના ચેરમેન જેઠાભાઈ ભરવાડ દ્વારા કરવામા આવી હતી. શહેરા તાલુકાના મોરવા રેણા ગામે ખેડુતો સાથેની મિંટીગમા આ જાહેરાત કરવામા આવી હતી.

પંચમહાલ જીલ્લામાં કમોસમી વરસાદના કારણે ખેડુતોના પાક તેમજ પશુઓ માટેના ઘાસચારાને પણ નુકશાન પહોચ્યું હતું. તેના કારણે ખેડુતોને આર્થિક નુકશાની વેઠવાનો વારો આવ્યો હતો. શહેરા તાલુકામા પણ ડાંગર સહિતના પાકોને કમોસમી વરસાદથી ભારે નુકશાન પહોચ્યુ હતુ. શહેરા વિધાનસભાના ધારાસભ્ય અને પંચામૃત ડેરીના ચેરમેન જેઠાભાઈ ભરવાડ દ્વારા આજે રેણા મોરવા વિસ્તારમાં ખેડુતોને મળીને પરિસ્થિતીનો તાગ મેળવ્યો હતો.

ખેડુતો દ્વારા પણ પાક નુકશાન સહિતની રજુઆતો કરી હતી. મોરવા રેણા ખાતે ખેડુતો સાથેની એક બેઠકમાં ચેરમેન જેઠાભાઈ ભરવાડ પણ હાજર રહીને ખેડુતો સાથે જરુરી ચર્ચા વિચારણા કરવામા આવી હતી. ખેડુતો દ્વારા પશુઓ માટે ઘાસચારાની અછત હોવાનુ ખેડુતો દ્વારા જણાવામા આવ્યુ હતુ. ખેડુતોની રજુઆતને ધ્યાનમા રાખીને પંચામૃત ડેરીના ચેરમેન જેઠાભાઈ ભરવાડ દ્વારા પંચામૃત દાણ પર પ્રતિ કિલોએ એક રૂપિયાના ભાગ ઘટાડો કરવાની જાહેરાત મિટીંગમા જ કરવામા આવી હતી. ખેડુતો દ્વારા તેમનો આભાર માનવામા આવ્યો હતો.

પંચામૃત ડેરીના ચેરમેન જેઠાભાઈ ભરવાડે જણાવ્યુ કે, "મોરવા ખાતે ખેડુતોના પાકને નુકશાન થયુ છે, તે જોવા માટે આવ્યો હતો. અહીયા ખેડુતો ભેગા થયા મિટીગનુ આયોજન થયુ. તેમની સાથે બેસીને ચર્ચા કરી તેમને સાંભળ્યા,પશુઓ માટે ઘાસચારો નથી. ડેરીના ચેરમેન હોવાને નાતે પંચમહાલ,મહિસાગર અને દાહોદ અને ત્રણેય જીલલાના પશુપાલકો માટે કિલોદીઠ એક રુપિયો પશુદાણનો ભાવ ઘટાડવાની જાહેરાત કરુ છુ."

