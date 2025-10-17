ETV Bharat / state

ખેડા નજીક ખાદ્ય તેલ ભરેલું ટેન્કર પલટ્યું, લોકો તેલ ભરવા ઉમટી પડ્યા

ખેડા નજીક રોડ વચ્ચે ગાય આવી જતાં તેલ ભરેલા ટેન્કરને અકસ્માત નડ્યો હતો. ટેન્કર પલટી જતા રોડ પર તેલની રેલમછેલ થઈ હતી.

લોકો તેલ ભરવા ઉમટી પડ્યા
લોકો તેલ ભરવા ઉમટી પડ્યા
Published : October 17, 2025 at 8:01 AM IST

ખેડા : સામાન્ય રીતે કોઈ અકસ્માત સર્જાય એટલે લોકોના ટોળે ટોળા ઉમટી પડે છે, અને અફરાતફરી સર્જાતી હોય છે. ત્યારે ખેડા નજીક એક અકસ્માત સર્જાયો, જે બાદ લોકોના ટોળા ઉત્સાહથી ઉમટી પડ્યા હતા. ખેડા નજીક નેશનલ હાઇવે પર પામોલીન તેલ ભરેલ ટેન્કર પલ્ટી જવાની ઘટના બનવા પામી હતી. ખાદ્યતેલ લઈને જઈ રહેલી ટેન્કર પલટી જતા રોડ પર તેલની રેલમછેલ થવા પામી હતી.

નેશનલ હાઇવે નંબર 48 પર એક પામોલીન તેલ ભરેલ ટેન્કર ગાંધીધામથી નડિયાદ આવી રહી હતી. તે દરમિયાન ખેડાના રાધવાણજ પાસે રોડ પર વચ્ચે ગાય આવી જતાં ટેન્કરને અકસ્માત નડ્યો હતો. ટેન્કર પલટી જતા રોડ પર તેલ ઢોળાયું હતું. આજુબાજુના લોકોને આ બાબતે જાણ થતાં લોકો ડોલ ડબલાં જે હાથમાં આવ્યું તે લઈને તેલ ભરવા ઉમટ્યા હતા. જોકે, આ અકસ્માતની ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિ થવા પામી નથી.

તેલ ભરેલું ટેન્કર પલટ્યું, લોકો તેલ ભરવા ઉમટી પડ્યા (ETV Bharat Gujarat)

લોકો તેલ ભરવા ઉમટ્યા : રોડ પર પામોલીન તેલ ભરેલું ટેન્કર અકસ્માતે પલ્ટી જતાં રોડ પર હજારો લીટર તેલ ઢોળાઈ જવા પામ્યું હતું. રોડ પર તેલની રેલમછેલ થવાની જાણ આજુબાજુના લોકોને થતાં લોકોના ટોળે ટોળા તેલ લેવા ઉમટી પડ્યા હતા. ડોલ-ડબલું, તપેલા અને કેરબા જે હાથમાં આવ્યું તે લઈને તેલ લેવા લોકો દોડ્યા હતા.

ગાય વચ્ચે આવી જતાં થયો અકસ્માત

પ્રાપ્ત વિગતો મુજબ પામોલીન તેલ ભરીને ટેન્કર ગાંધીધામથી નડીયાદ તરફ આવી રહ્યું હતું. તે દરમિયાન નેશનલ હાઈવે પર રઘવાણજ પાસે રોડ પર ગાય વચ્ચે આવી જતાં અકસ્માત સર્જાયો હતો. જેમાં રોડ પર ટેન્કર પલટી ખાઈ ગયું હતું. જોકે, ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિ થવા પામી નથી.

