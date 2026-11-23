નાઇટ સફારી માટે જમીન ખાલી કરાવાતા 240 પરિવાર બેઘર બન્યા, પાલનપુર કલેક્ટર કચેરી ખાતે ધરણા કરતા પોલીસે ડિટેઇન કર્યા
જૂના ડીસામાં નાઇટ સફારી પાર્ક માટે સરકારી જમીન ખાલી કરવાની પ્રક્રિયા વચ્ચે 240 પરિવારો બેઘર બન્યા છે.
Published : November 23, 2026 at 7:35 PM IST
બનાસકાંઠા: જૂના ડીસામાં નાઇટ સફારી પાર્ક માટે સરકારી જમીન ખાલી કરવાની પ્રક્રિયા વચ્ચે 240 પરિવારો બેઘર બન્યા છે. અસરગ્રસ્ત પરિવારો પાલનપુર કલેક્ટર કચેરી ખાતે ઘરવખરી સાથે પહોંચતા પોલીસે ડિટેઇન કર્યા છે.
તંત્ર દ્વારા મકાન ખાલી કરવા નોટિસ મળી
ડીસાના જૂના ડીસા ગામમાં બની રહેલા એશિયાના સૌ પ્રથમ નાઇટ સફારી પ્રાણી સંગ્રહાલયને લઇને હવે ઘણા પરિવારને પોતાનો વસવાટ છોડવો પડે તેવી પરિસ્થિતિ આવી છે. નાઇટ સફારી પાર્ક માટે દબાણદારોને સરકારી જમીન ખાલી કરવા માટે નોટિસ મળતા 240 જેટલા પરિવારના લોકો ઉપર આભ તૂટી પડ્યું છે. તંત્ર દ્વારા મકાન ખાલી કરી દેવા માટેની નોટિસ મળતા જ નારાજ થયેલા અસરગ્રસ્ત પરિવાર જૂના ડીસા ગ્રામ પંચાયતની બાજુમાં છેલ્લા ચાર દિવસ સુધી ભૂખ હડતાળ પર ઉતરી ગયા હતા.
પાલનપુર કલેકટર કચેરી ખાતે પહોંચેલા અસરગ્રસ્ત પરિવારના લોકોએ નિવાસી અધિક કલેક્ટર સમક્ષ પોતાની વેદના વ્યક્ત કરી હતી. તંત્રએ તેમને અન્ય જગ્યાએ પ્લોટ ફાળવણી માટેનું આશ્વાસન આપ્યું છે. જોકે તંત્ર સામે નારાજ થયેલા લોકો પાલનપુર કલેકટર કચેરી ખાતે જ ધરણા કરવાનો પ્રયાસ કરતા પોલીસે તેમને ડિટેઈન કર્યા હતા.
અસરગ્રસ્ત પરિવારોનુ કહેવું છે કે નાઈટ સફારી પાર્ક માટે અસરગ્રસ્તોને દબાણો દૂર કરવા માટેની નોટિસો મળતા જ ગરીબ પરિવારોની વર્ષોની કમાણી બાદ બનેલા ઘરો છોડવા પડે તેવી સ્થિતિ ઊભી થઈ છે. તેઓ તંત્ર સમક્ષ છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી આજીજી કરી રહ્યા છે પરંતુ તંત્ર અસરગ્રસ્ત ગરીબ પરિવારોની વાત કર વેદના સમજતું નથી.
નાઇટ સફારી માટે જમીન ખાલી કરવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરાઇ
જૂના ડીસા ગામમાં પ્રાણી સંગ્રહાલય માટેની જમીન પર અગાઉ 212 જેટલા પરિવારો દ્વારા દબાણ કરીને પાકાં મકાનો બનાવી વર્ષોથી વસવાટ કરવામાં આવતો હતો. જોકે, હવે અહીં એશિયાનું સૌપ્રથમ નાઈટ સફારી પ્રાણી સંગ્રહાલય બનવાનું હોવાથી જમીન ખાલી કરાવવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે. ત્યારે વર્ષોથી વસવાટ કરતા પરિવારો ઘરવિહોણા ન બને તે માટે સરકારે 8 હેક્ટર જમીનમાં નવું ગામતળ મંજૂર કરીને 500થી વધુ પ્લોટ ફાળવવાનું આયોજન કર્યું છે. વહીવટી તંત્ર દ્વારા પ્લોટની ફાળવણી માટે અરજીઓ મંગાવવામાં આવતાં કુલ 187 અરજીઓ મળી હતી. જેમાંથી 140 અરજીઓને નવા પ્લોટ ફાળવવાની મંજૂરી આપવામાં આવી છે, જ્યારે 38 અરજીઓ હાલ પેન્ડિંગ હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
ડીસા તાલુકા વિકાસ અધિકારી જય ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે, સરકારી જમીન પરના બિનઅધિકૃત દબાણ દૂર કરવા માટે નોટિસો આપવામાં આવી હતી જેમાં અરજીઓ મળતા પ્રથમ તબક્કામાં 140 પરિવારને મફત પ્લોટની ફાળવણી કરવામાં આવી છે. જોકે, અન્ય બાકી લોકો માટે પેપર અને આધાર પુરાવાની ચકાસણી કર્યા બાદ તેમને પ્લોટ ફાળવવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવશે. મોટાભાગના અસરગ્રસ્ત પરિવારોને પ્લોટ મળે તે દિશામાં હાલ તંત્ર દ્વારા કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.
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