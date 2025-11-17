ભાઈગીરી કરવી ભારે પડશે, પાલનપુર પોલીસે આરોપીને કાયદાનું ભાન કરાવ્યું
પાલનપુર પશ્ચિમ પોલીસે 24 કલાકમાં જ અસામાજિક તત્વોને કાયદાનું ભાન કરાવ્યું, કાલે થાર ગાડી સાથે સીનસપાટા કર્યા હતા.
Published : November 17, 2025 at 12:57 PM IST|
Updated : November 17, 2025 at 2:11 PM IST
બનાસકાંઠા : પાલનપુરમાં અસામાજિક તત્વોને થાર ગાડી સાથે સીનસપાટા કરી ભાઈગીરી કરવી મોંઘી પડી છે. થાર ગાડી લઈને કોમ્પ્લેક્સમાં ઘુસાડી સલૂનમાં તોડફોડ કરી પોતાનો ખોફ ઊભો કરવાનો પ્રયાસ કરનાર આ અસામાજિક તત્વોને હવે પોલીસે ઝડપીને કાયદાનું ભાન કરાવ્યું છે.
ભાઈગીરી કરવી ભારે પડી
પોલીસ ટીમ વચ્ચે લગડા ચાલતો આ આર્યન પઢિયાર છે. આજે તો તે લંગડા તો ચાલે છે કારણ કે તે પોલીસને હાથે ઝડપાઈ ગયો છે, પરંતુ ગઈકાલે આ આર્યન પઢિયારે પોતાની ભાઈગીરી દેખાડવા માટે થાર ગાડી લઈને એરોમા સર્કલ નજીક આવેલ ટાઈમ સ્ક્વેર કોમ્પ્લેક્સમાં પહોંચ્યો હતો. જ્યાં પહેલા કોમ્પ્લેક્સના પાર્કિંગમાં પડેલા ટુ-વ્હીલર દૂર કર્યા અને ત્યારબાદ ત્રણ પગથિયાં ચડીને થાર ગાડી છેક સલૂન સુધી લઈ ગયો. બાદમાં સલૂનમાં ગાડી ઘુસાડવાનો પ્રયાસ કરી નુકસાન પહોંચાડ્યું હતું.
પાલનપુરમાં અસામાજિક તત્વોનો આતંક
ક્યારેક અસામાજિક તત્વો કાયદો ભૂલી જતા હોય છે અને ધોળે દિવસે જાહેરમાં ધમાલ મચાવતા હોય છે. અસામાજિક તત્વો આતંક મચાવીને જાણે પોલીસને ચેલેન્જ ફેકતા હોય તે પ્રકારે પોતાના ખોફ જમાવતા હોય છે. જ્યારે તેઓ પોલીસના હાથે ઝડપાઈ જાય ત્યારે ભાઈગીરીનો નશો ઉતરી જતો હોય છે. આવા અસામાજિક તત્વોને પોલીસ પકડીને કાયદાનું ભાન કરાવતી હોય છે.
પોલીસે આર્યન પઢિયારને ઝડપી લીધો
પાલનપુરમાં પણ શનિવારે એરોમા સર્કલ નજીક અસામાજિક તત્વોએ ધોળે દિવસે થાર ગાડીને લઈને સીનસપાટા કર્યા હતા. સાથે જ કોમ્પલેક્ષમાં ગાડી ઘુસાડી અને સલૂનમાં તોડફોડ કરી ભાઈગીરીનો ખોફ જમાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. આ બનાવના CCTV વીડિયો સામે આવતા જ પોલીસમાં એક્શનમાં આવી અને આ અસામાજિક તત્વ એટલે કે આર્યન પઢિયારને ઝડપી લીધો છે.
આરોપી સાથે ઘટનાનું રિકન્સ્ટ્રક્શન
આર્યન પઢિયારે જ્યાં થાર ગાડી સાથે સીન સપાટા કર્યા ત્યાં પોલીસ લઈ ગઈ અને ઘટનાનું રિકન્સ્ટ્રક્શન કર્યું હતું. થાર ગાડી સાથે સીન સપાટા કરનારા આર્યન પઢિયારને જોવા માટે આસપાસના લોકોના ટોળા પણ એકત્ર થયા હતા. પોલીસે આર્યન પઢિયાર પાસે રીતસરની ફરિયાદી જોડે માફી મંગાવી હતી. એટલે કે જ્યાં ભાઈગીરી કરી ત્યાં જ આજે માફી માંગવી પડી. 24 કલાકમાં જ પાલનપુર પશ્ચિમ પોલીસે આર્યન પઢિયારનો ભાઈગીરીનો નશો ઉતારી દીધો છે.
