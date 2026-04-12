પાલનપુર: ભાજપના ગઢના પૂર્વ કોર્પોરેટરોનો ભાજપ સામે જ બળવો

ભાજપે 5 જૂનાને રિપીટ કર્યા જેમાં વોર્ડ 2માં ભારતીબેન રંગવાણી, વોર્ડ 3માં નરેશભાઈ રાણા, વોર્ડ 7માં રીનાબેન ઠાકોર અને નાગજીભાઈ દેસાઈ, વોર્ડ 8માં સુનિતાબેન પટેલ.

ચૂંટણી પહેલા જ ઉઠ્યો મોટો સવાલ (Etv Bharat Gujarat)
Published : April 12, 2026 at 3:49 PM IST

પાલનપુર (બનાસકાંઠા): નગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP) એ 39 નવા ચહેરા લાવ્યા છે, જ્યારે 5 ઉમેદવારોને રિપીટ કર્યા છે. જોકે, વર્ષોથી ભાજપના સિમ્બોલ પર ચૂંટાઈ આવતા નગરસેવકોની ટિકિટ કપાતા તેમને ભાજપ સામે બળવો કરી અપક્ષ અને કોંગ્રેસના શરણે થયા છે. સાથે જ 5 વોર્ડમાં ભાજપ સામે કપરા ચડાણ જેવી સ્થિતિ ઊભી થઈ છે.

પાલનપુર નગરપાલિકામાં 11 વોર્ડમાં કુલ 44 સીટો પર ચૂંટણી યોજાઈ રહી છે. ભાજપે 39 બેઠકો પર નવા ચહેરાઓને તક આપી છે અને માત્ર 5 બેઠકો પર જૂના ઉમેદવારોને રિપીટ કર્યા છે. પરંતુ ટિકિટ ન મળતા અનેક જૂના કોર્પોરેટરોએ બળવો કરી દીધો છે. ભાજપના ગઢ ગણાતા વોર્ડ નંબર 1, 2, 6, 8 અને 10માં સૌથી વધુ અસંતોષ જોવા મળી રહ્યો છે.

વોર્ડ નં. 2: પૂર્વ કોર્પોરેટરે અપક્ષ ઉમેદવારી નોંધાવી

વોર્ડ નંબર 2માં ભાજપના પૂર્વ કોર્પોરેટર સાગર માળીએ અપક્ષ ઉમેદવારી નોંધાવીને ભાજપ માટે મુશ્કેલી ઊભી કરી છે. તેઓ ભાજપ સામે જ મેદાનમાં ઉતર્યા છે.

વોર્ડ નં. 1: 30 વર્ષના વફાદારનો કોંગ્રેસમાં પ્રવેશ

વોર્ડ નંબર 1માં છેલ્લા 30 વર્ષથી ભાજપ સાથે સંકળાયેલા અને 4 ટર્મથી નગરપાલિકા ચૂંટણી જીતનારા શાંતિભાઈ પઢીયાર અને તેમના પુત્ર આશિષ પઢિયારની ટિકિટ કપાઈ છે. આથી તેમણે ભાજપ સાથે સીધો છેડો ફાડી કોંગ્રેસનો ખેસ ધારણ કર્યો છે. તેઓ વોર્ડ નં. 1માંથી કોંગ્રેસની આખી પેનલ બનાવવાની તૈયારીમાં છે.

વોર્ડ નં. 10: જાગૃતિ મહેતાએ અપક્ષ ઉમેદવારને આપ્યો ટેકો

વોર્ડ નંબર 10માં ભાજપે પૂર્વ નગરસેવિકા જાગૃતિ મહેતાની ટિકિટ કાપી છે અને એક નવા ચહેરાને તક આપી છે. નારાજ જાગૃતિ મહેતાએ અપક્ષ ઉમેદવારને જાહેરમાં ટેકો આપીને તેને જીતાડવાની વાત કરી છે. તેમણે કહ્યું, "અમે વર્ષોથી ભાજપ સાથે સંકળાયેલા છીએ, અમારી ટિકિટ કાપી છે. અમારા વોર્ડમાં એવા વ્યક્તિને ટિકિટ આપી છે જેને કોઈ ઓળખતું નથી, જેને ભાજપનો 'ભ' પણ ખબર નથી. અમે અપક્ષ ઉમેદવાર ઉભો કર્યો છે અને તેને જીતાડીશું."

વોર્ડ નં. 6: પૂર્વ પ્રમુખના પુત્રનો અપક્ષ દાવ

વોર્ડ નંબર 6, જે ભાજપનો ગઢ ગણાય છે, ત્યાં પણ નારાજગીનો જ્વાળામુખી ફાટ્યો છે. નગરપાલિકાના પૂર્વ પ્રમુખ અશોક ઠાકોરના પુત્ર અને સેનિટેશન વિભાગના ભૂતપૂર્વ ચેરમેન પાર્થ ઠાકોરે અપક્ષ ઉમેદવારી નોંધાવી છે. તેમણે પોતાના સમર્થકો સાથે નોમિનેશન ભર્યું છે.

વોર્ડ નં. 8: કૌશલ જોશીએ કોંગ્રેસમાં કરી ઘર વાપસી

વોર્ડ નંબર 8માં ભાજપના કોર્પોરેટર કૌશલ જોશીની ટિકિટ કપાતા તેમણે કોંગ્રેસ સાથે જોડાઈ ઉમેદવારી નોંધાવી છે. નોંધનીય છે કે તેમના પિતા કોંગ્રેસમાંથી પૂર્વ નગરપાલિકા પ્રમુખ રહી ચૂક્યા છે. કૌશલ જોશી ગયા વખતે પક્ષ પલટો કરી ભાજપમાં ગયા હતા, પરંતુ આ વખતે ટિકિટ ન મળતા ફરી કોંગ્રેસમાં ઘર વાપસી કરી છે.

ભાજપે કોને રિપીટ કર્યા?

ભાજપે માત્ર 5 ઉમેદવારોને રિપીટ કર્યા છે જેમાં,

વોર્ડ નં. 2: ભારતીબેન રંગવાણી

વોર્ડ નં. 3: નરેશભાઈ રાણા

વોર્ડ નં. 7: રીનાબેન ઠાકોર અને નાગજીભાઈ દેસાઈ

વોર્ડ નં. 8: સુનિતાબેન પટેલ

પાલનપુરમાં વર્ષોથી ભાજપના સિમ્બોલ પર ચૂંટાઈને સેવા કરનારા અને હોદ્દા મેળવનારા લોકો, જેઓ હંમેશા વિકાસ અને ભાજપની વિચારધારાની વાત કરતા હતા, તે જ લોકો ટિકિટ કપાતા જ પક્ષ સામે ઊભા થઈ ગયા છે. હવે સવાલ એ છે કે જે લોકો પાર્ટીમાં વર્ષો સુધી રહ્યા પણ પાર્ટીના ન થયા, તેઓ જનતાના કેવા કામો કરશે? ભાજપ માટે આ બળવો ચૂંટણી પૂર્વે એક મોટો પડકાર બની ગયો છે.

