પાલનપુરમાં ITIના શિક્ષકે વિધાર્થીઓને પટ્ટાથી ફટકાર્યા, વિધાર્થીઓએ શિક્ષક સામે કાર્યવાહી કરવા આપ્યું આવેદનપત્ર
શિક્ષકનો વિડીયો વાયરલ થયા બાદ અખિલ ભારતીય વિદ્યાર્થી પરિષદએ આઈ.ટી.આઈ કોલેજ ખાતે પહોંચીને શિક્ષક સામે કડક કાર્ય કરવાની માંગ કરી છે
Published : December 16, 2025 at 3:07 PM IST
બનાસકાંઠા: બનાસકાંઠાના પાલનપુરમાં આવેલ આઈ.ટી.આઈ કોલેજમાં વિદ્યાર્થીઓને પટ્ટેથી માર મારવામાં આવતો હોવાનો શિક્ષકનો વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે. વિદ્યાર્થીઓ ક્લાસમાં હાજરી ન રહેતા શિક્ષક દ્વારા પટ્ટાથી વિદ્યાર્થીઓને ફટકાર્યા હોવાનો વીડિયો સામે આવ્યો છે, જેમાં સ્પષ્ટ જોઈ શકાય છે કે શિક્ષક દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને ક્લાસમાં ગેરહાજર રહેવાની સજા આપી રહ્યા છે.
શિક્ષકનો વિડીયો વાયરલ થયા બાદ અખિલ ભારતીય વિદ્યાર્થી પરિષદએ આઈ.ટી.આઈ કોલેજ ખાતે પહોંચીને શિક્ષક સામે કડક કાર્ય કરવાની માંગ કરી છે અને પ્રિન્સિપાલને આવેદનપત્ર આપ્યું છે. 24 કલાકમાં જો શિક્ષક સામે કાર્યવાહી કરવામાં નહીં આવે અને જો શિક્ષક સામે કાર્યવાહી નહીં થાય તો આંદોલન કરવામાં આવશે તે પ્રકારની ચીમકી અખિલ ભારતીય વિદ્યાર્થી પરિષદ દ્વારા આંદોલન કરાશે તેવી ઉચ્ચારવામાં આવી છે.
આઈટીઆઈમાં એટીએન ટ્રેડમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓને માર મારવામાં આવ્યો હોવાની સૂત્રો તરફથી માહિતી મળી છે. જોકે વાયરલ વીડીયોમાં કેમ આટલા દિવસ ગેરહાજર રહ્યા છો? છેલ્લે ક્યારે લેક્ચર ભર્યા હતા? તેમ કહીને વિધાર્થીઓને માર મરાયો છે.
સમગ્ર મામલે ITI પ્રિન્સીપાલે શું કહ્યું?
આઈ.ટી.આઈ ના પ્રિન્સિપાલ અલ્પેશ પટેલે જણાવ્યું કે આ સમગ્ર મામલાની જાણ મને થઈ છે. આ બાબતે અમે ઉપલી કચેરીએ જાણ કરીને તાલીમાર્થીઓને માર મારનારા ઈન્સ્ટક્ટર સામે કાર્યવાહી કરીશું. વધુમાં તેમણે કહ્યું કે, અમારી સંસ્થામાં રેગ્યુલર ફોર્મેન અને પ્રિન્સિપાલ વિઝિટ કરતા હોય છે. વિદ્યાર્થીઓને જે કોઈ તકલીફ હોય તેની તમામ પ્રકારની સુવિધા અવેલેબલ છે. સૂચન પેટીઓ પણ લગાવેલી છે. જો વિદ્યાર્થીઓને કોઈ પ્રોબ્લેમ હોય તો ફોર્મેનને મળી શકે છે, સીધા પ્રિન્સિપાલને પણ તેઓ મળી શકે છે.
મહત્વનું છે કે ઘણીવાર શિક્ષકો વિધાર્થીઓને માર મારી શિક્ષણ આપવાનો પ્રયાસ કરી કરતા હોય છે ત્યારે પરંતુ ક્યારેક આ રીતે વિડીયો વાયરલ થતા તેમની સામે કાર્યવાહી થતી હોય છે. પાલનપુર ITIના શિક્ષક પણ હવે માર મારતો વિડીયો વાયરલ થતા ભરાઈ ગયા છે. વાયરલ વિડીયો બાદ અખિલ ભારતીય વિદ્યાર્થી પરિષદે પણ પ્રિન્સિપાલને આવેદનપત્ર આપી આ શિક્ષક સામે કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી 24 કલાકનુ અલ્ટિમેટમ આપ્યું છે. જોકે આઈટીઆઈ કોલેજના પ્રિન્સિપાલે પણ વડી કચેરીએ રજૂઆત બાદ કાર્યવાહીના આદેશ થતા કાર્યવાહી કરવાની ખાતરી આપી છે.
