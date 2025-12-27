ETV Bharat / state

ભરત ચૌધરી હત્યા કેસ: પોલીસે અલગ અલગ 8 ટીમો બનાવી આરોપીને પકડ્યા, પાલનપુર કોર્ટે 8 દિવસના રિમાન્ડ કર્યા મંજૂર

પાલનપુર હાઈવે પર આવેલ રામદેવ હોટલ નજીક પાર્લર નજીક ઉભેલા બે યુવકો પર ટોળા દ્વારા હિચકારો હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો.

Published : December 27, 2025 at 1:50 PM IST

બનાસકાંઠા : જિલ્લાના ગાદલવાડા ગામના યુવકની 20 ડિસેમ્બર 2025ની ચકચારી હત્યા કેસમાં મુખ્ય આરોપી સહિત 6 શખ્સોની ધરપકડ કરી લેવામાં આવી છે. પોલીસે તમામને પાલનપુર કોર્ટમાં રજૂ કરતા કોર્ટે આઠ દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા છે. પાલનપુર હાઈવે પર આવેલ રામદેવ હોટલ નજીક પાર્લર નજીક ઉભેલા બે યુવકો પર ટોળા દ્વારા હિચકારો હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો.

આ હુમલામાં એક યુવકને ગંભીર ઈજાઓ થઈ હતી, જ્યારે એકનું મોત થયું હતું. આ ઘટના બાદ ચૌધરી સમાજમાં ભારે આક્રોશ જોવા મળ્યો હતો. ચૌધરી સમાજ દ્વારા આરોપીઓ નહીં પકડાઈ, ત્યાં સુધી મૃતદેહ સિવિલમાંથી ન ઉઠાવવા માટેની ચીમકી આપી હતી. જોકે પોલીસે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરવાની અને વહેલી તકે આરોપીઓ ઝડપી લેવાની ખાતરી આપી હતી.

જે બાદ પરિવારજનોએ મૃતદેહ સ્વીકાર્યો હતો. આખરે પોલીસે ગણતરીના દિવસોમાં જ આરોપીઓને ઝડપી લીધા છે. પોલીસે પશ્ચિમ પોલીસ મથકે મુખ્ય આરોપી અને અન્ય 24 લોકો સામે ગુનો નોંધીને તપાસ શરૂ કરી હતી, તમામ આરોપીઓને વહેલી તકે ઝડપી લેવા માટે 8 અલગ અલગ ટીમો બનાવવામાં આવી હતી.

પાલનપુર એલસીબી, એસઓજી, સાયબર ક્રાઈમ તેમજ અમદાવાદ અને રાજકોટ પોલીસની પણ મદદ લેવાઈ હતી. હત્યા કરીને ભાગી ગયેલા લોકોને પકડવા માટે પોલીસે રૂટ મેપ તૈયાર કર્યો હતો. જે બાદ 500 લોકેશન ઉપર 2000 જેટલા કેમેરા ચેક કર્યા હતા, ત્યારબાદ પોલીસે મુખ્ય આરોપી લાલો ઉર્ફે ભાર્ગવ મંડોરા સહિત નાસી છૂટેલા 6 શખ્સોને ઝડપી લીધા છે.

"તારીખ 20 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ આ સમગ્ર હત્યાની ઘટના બની હતી. જે બાદ પાલનપુર એલસીબી, એસઓજી, સાયબર ક્રાઇમ અને પશ્ચિમ પોલીસ સહિત વિવિધ ટીમો હત્યા કેસમાં સંડોવાયેલા લોકોને ઝડપી લેવા માટે ચક્રો ગતિમાન કર્યા હતા. જેમા અમદાવાદ અને રાજકોટ પોલીસની પણ મદદ લેવામાં આવી હતી. મુખ્ય આરોપી સુધી પહોંચવા માટે રોડ મેપ ખાસ તૈયાર કરવામાં આવ્યો હતો. જેમાં 500 લોકેશન ઉપર 2000થી વધુ સીસીટીવી કેમેરા જોવામાં આવ્યા હતા, ત્યારબાદ પોલીસ આ લોકો સુધી પહોંચી હતી. જોકે હજુ સુધી જે લોકો ફરાર છે, તેમને પણ પકડી પાડવા માટે પોલીસ દ્વારા અલગ અલગ ટીમો કામે લાગેલી છે અને વહેલી તે લોકો પણ પકડાઈ જશે." - ડો. જીગ્નેશ ગામીત, ડીવાયએસપી

આ હુમલો પૈસાની લેતીદેતીની અદાવતમાં કરવામાં આવ્યો હતો. હુમલામાં ભરતભાઈ ચૌધરીનુ મોત થયું હતું. જ્યારે નીતિનભાઈ ચૌધરીને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી હતી. પોલીસે પકડાયેલા છ શખ્સોને ઝડપી પાલનપુરની કોર્ટમાં રજૂ કરી 14 દિવસના રિમાન્ડની માંગણી કરી હતી, જોકે કોર્ટે આઠ દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા છે. 8 દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર થતા હવે આ લોકોની પોલીસ કડક પૂછપરછ હાથ ધરશે

પકડાયેલા મુખ્ય આરોપી:

1. લાલો ઉર્ફે ભાર્ગવ મંડોરા, પાલનપુર જે ગુનાહીત ઈતિહાસ ધરાવે છે, તેની સામે 8 જેટલા ગુના નોંધાયેલા છે.

2. ભરતજી રાજપૂત, ટડાવ, વાવ થરાદ તેની સામે 4 ગુના નોંધાયેલા છે.

3. રિકી નોયલ રોક્સબ્રો, પાલનપુર તેની સામે 7 જેટલા ગુનાઓ નોંધાયેલા છે.

4. ભૌતિક પરમાર, પરખડી, વડગામ જેના પર 5 જેટલા ગુનાઓ નોંધાયેલા છે.

5. ગણપત ચૌહાણ, ગઠામણ, પાલનપુર તેની સામે 2 જેટલા ગુના નોંધાયેલા છે.

6. અનિલ બાવરી, પાલનપુરને ઝડપી લીધો છે.

સંપાદકની પસંદ

