પાલનપુરમાં ટ્રાફિક સમસ્યાનો અંત, 24 કિ.મી. બાયપાસ પ્રોજેક્ટને મંજૂરી

પાલનપુર શહેર અને એરોમા સર્કલ આસપાસ છેલ્લા દસ વર્ષથી ચાલતી ટ્રાફિક સમસ્યાને હવે રાહત મળશે. સરકારે પાલનપુર ફરતે 24 કિલોમીટર લાંબો બાયપાસ મંજૂર કર્યો છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 20, 2025 at 2:31 PM IST

બનાસકાંઠા: પાલનપુર શહેર અને એરોમા સર્કલ આસપાસ છેલ્લા દસ વર્ષથી ચાલતી ટ્રાફિક સમસ્યાને હવે રાહત મળશે રાજ્ય સરકારે પાલનપુર ફરતે 24 કિલોમીટર લાંબો બાયપાસ મંજૂર કર્યો છે. આ બાયપાસનો પ્રોજેક્ટ ત્રણ પેકેજમાં હાથ ધરાશે, જેમાંથી બે પેકેજનું કામ સોંપી દેવામાં આવ્યું છે. હવે ટૂંક સમયમાં આ મહત્વપૂર્ણ બાયપાસનું ખાતમુહૂર્ત કરીને કામ શરૂ થશે.

પાલનપુરના સોનગઢ પાટિયાથી જગાણા પાટીયા સુધી કુલ 24 કિલોમીટર લંબાઈનો આ બાયપાસ બનવાનો છે.

આ માટે સરકાર દ્વારા 240 કરોડનો ખર્ચ માર્ગ નિર્માણ માટે અને 140 કરોડ જમીન સંપાદન માટે નક્કી કરવામાં આવ્યા છે. આ પ્રોજેક્ટનું કામ ત્રણ પેકેજમાં વહેંચવામાં આવ્યું છે. જેમાંથી બે પેકેજનું કામ કોન્ટ્રાક્ટરને સોંપી દેવામાં આવ્યું છે અને ટૂંક સમયમાં બાયપાસનુ કામ શરૂ થઈ જશે. બનાસકાંઠા કલેક્ટર મિહિર પટેલે કહ્યું કે બાયપાસ માટે કોન્ટ્રાક્ટરને કામગીરી સોંપી દેવામાં આવી છે ટૂંક સમયમાં આ કામગીરી શરૂ થનાર છે જોકે 95 ટકા જમીન સંપાદનની કામગીરી પણ પૂર્ણ કરી દેવામાં આવી છે.

છેલ્લા દસ વર્ષથી એરોમા સર્કલ પર ટ્રાફિકની સમસ્યા એટલી ગંભીર બની ગઈ હતી કે લોકો કલાકો સુધી ટ્રાફિકજામમાં ફસાઈ જતા હતા. આ વિસ્તારમાં અનેકવાર અકસ્માતો પણ થયા છે અને અનેક લોકોના જીવ પણ ગયા છે. તેથી સ્થાનિક લોકોએ વર્ષોથી બાયપાસની માંગણી કરી રહી હતી, જે હવે સ્વીકારાઈ છે આ બાયપાસ શરૂ થતા પાલનપુર તેમજ આસપાસના વિસ્તારોમાં વાહન વ્યવહાર સરળ બનશે અને એરોમા સર્કલ પરની ટ્રાફિક સમસ્યામાં રાહત મળશે. કહી શકાય કે પાલનપુર હેરોમાં સર્કલ ગાંધીધામ કંડલા, આબુરોડ દિલ્હી,તેમજ અમદાવાદ અને પાલનપુર શહેરને જોડતું મુખ્ય સર્કલ છે જ્યાં રાત દિવસ ભારે વાહનોનો ઘસારો રહે છે અને આ જ કારણે અહીંયા ટ્રાફિક સમસ્યા પેચીદી બની હતી અને તેના ઉકેલ માટે વર્ષોથી જે માંગ હતી તે માંગ હવે ઉકેલાઈ છે.

આ પ્રોજેક્ટ માટે ખેડૂતોની જમીન લેવાની પ્રક્રિયા દરમિયાન શરૂઆતમાં થોડી અસંતોષની સ્થિતિ હતી

ખેડૂતોએ વળતર વધારાની માંગ સાથે આંદોલન પણ કર્યા હતા. પરંતુ પ્રાંત અધિકારી કચેરી, કલેક્ટર કચેરી અને માર્ગ મકાન વિભાગના અધિકારીઓએ ખેડૂતોને સમજાવીને વાત સમાધાન કરી હાલમાં જમીન સંપાદનની પ્રક્રિયા 95 ટકા પૂર્ણ થઈ ચૂકી છે અને જમીનનો કબજો માર્ગ મકાન વિભાગને સુપ્રત કરવામાં આવ્યો છે. હાલમાં ટેન્ડરિંગની પ્રક્રિયા પણ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે અને હવે ટૂંક સમયમાં આ બાયપાસનું ખાતમુહૂર્ત કરી કાર્ય શરૂ થવાનું છે.

પાલનપુરની વર્ષોથી ચાલતી ટ્રાફિક સમસ્યા હવે સમાપ્ત થશે સરકારે લાંબા સમયથી અપેક્ષિત બાયપાસને મંજૂરી આપી છે, આ લોકો માટે રાહતનો શ્વાસ સમાન છે. પાલનપુર બાયપાસ શરૂ થવાથી એરોમા સર્કલ અને શહેરના મધ્ય વિસ્તારમાં ટ્રાફિકનું ભારણ ઓછું થશે. લોકોને મુસાફરીમાં રાહત મળશે અને શહેરની ટ્રાન્સપોર્ટ સુવિધા વધુ સુવ્યવસ્થિત બનશે. સરકાર અને તંત્ર દ્વારા લાંબા સમયથી અપેક્ષિત આ પ્રોજેક્ટને હવે વાસ્તવિક સ્વરૂપ મળવાનું છે.

