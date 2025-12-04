પાકિસ્તાન મરીન એજન્સીએ કર્યું 7 ભારતીય માછીમારોનું અપહરણ, દિવના ત્રણ લોકો પણ ફસાયા
ભારતની જળસીમા નજીક પાકિસ્તાન મરીન એજન્સી દ્વારા બોટ પર ફાયરિંગ કરી 7 જેટલા માછીમારોનું અપહરણ
Published : December 4, 2025 at 12:33 PM IST|
Updated : December 4, 2025 at 12:54 PM IST
ગીર સોમનાથ: ઓખા બંદર નજીક દરિયામાં પાકિસ્તાન દ્વારા માછીમારો પર ફાયરિંગ કરી 7 જેટલા માછીમારોનું અપહરણ કરવામાં આવતા પરિવાર ચિંતામાં મુકાયો છે. અવારનવાર પાકિસ્તાન મરીન એજન્સી દ્વારા ભારતીય જળસીમામાં પ્રવેશ કરી માછીમારોના અપહરણની ઘટના સામે આવતી રહે છે. ત્યારે ફરી એકવાર પાકિસ્તાન મરીન એજન્સી દ્વારા અવળચંડાઈ કરવામાં આવી છે.
ભારતની જળસીમા નજીક પાકિસ્તાન મરીન એજન્સી દ્વારા માછીમારોનું અપહરણ
દિવના વણાકબારા વિસ્તારના ત્રણ જેટલા માછીમારો તેમજ ગીર સોમનાથ અને જુનાગઢ જિલ્લાના કુલ 7 જેટલા માછીમારો માઢવાડ ગામની બોટમાં માછીમારી કરવા ગયા હતા. આ દરમિયાન ઓખા નજીક પહોંચતા પાકિસ્તાન મરીન એજન્સી દ્વારા બોટ પર ફાયરિંગ કરવામાં આવ્યું હતું, અને તમામ માછીમારોનું અપહરણ કરીને પાકિસ્તાન લઈ જવામાં આવતા પરિવાર ચિંતામાં મુકાયો છે.
પાકિસ્તાન મરીન એજન્સી દ્વારા 7 માછીમારોનું અપહરણ
કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ દિવના વણાકબારા,માઢવાડ સહિતના બંદર પર વસતા લોકો વધુ પડતા માછીમારીના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા છે ત્યારે ગીર સોમનાથ જિલ્લાના માઢવાડ બંદરની જેન્તી રામજીભાઇ સોલંકી નામના વ્યક્તિની IND GJ32MM 591 નંબરની બોટ લઇ 25 ઓક્ટોબર 2025ના રોજ માછી મારી કરવા માટે દિવના વણાકબારાના મિતેષ રામજી સોલંકી, કરૂણ પ્રેમજી બામણીયા,ભરત દિલીપ સિકોતરીયા તેમજ ગીર સોમનાથ જિલ્લાના મોહન રાણા બાંભણિયા, નામદેવ બાલક્રિષ્ન મેહેર, નિલેશ રમેશ પંજરી, તરુણ સિદ્દી બારૈયા સહિત કૂલ 7 જેટલા માછીમારો દ્વારકા જિલ્લાના ઓખા બંદર નજીક માછીમારી કરતા હતા ત્યારે પાકિસ્તાન મરીન એજન્સીએ બોટ પર ફાયરિંગ કરતા વણાકબારાના સાઉદવાદી વિસ્તારના મિતેષ રામજી સોલંકી નામના માછીમારને ગોળી લાગી હતી.
બાદમાં બોટમાં રહેલ તમામ માછીમારોનું પાકિસ્તાન મરીન એજન્સી દ્વારા અપહરણ કરવામાં આવ્યું હતું. પાકિસ્તાન મરીન એજન્સી દ્વારા માછીમારોના અપહરણની જાણકારી કરવામાં ના આવતા પરિવારજનો ચિંતિંત થયા છે. મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે પાકિસ્તાન મરીન એજન્સી દ્વારા અવાર નવાર ભારતીય જળ સીમા નજીકથી ભારતીય માછીમારોનું અપહરણ કરવામાં આવે છે.
"આ બોટમાં ગયેલા તમામ માછીમારોને પાકિસ્તાન મરીન એજન્સીએ પકડી પાડ્યા છે, જે બાબતે માછીમારોના પરિવારને પણ જાણ કરવામાં આવી છે." -- સુકર અંજની (ફિશરીઝ અધિકારી)
દિવના વણાકબારાના 22 માછીમારો પાકિસ્તાનની જેલમાં બંધ
આ પહેલા પણ દિવના વણાકબારા વિસ્તારના પ્રેમજી સોમા સોલંકી,જીતેશ સોમા બારૈયા, જસવંત ચુનીલાલ બામણીયા, સોમા વરજાંગ સોલંકી, મૌલિક કાનજી ચાવડા, સુરેશ માંડણ સોલંકી, અશ્વિન રામા, જીતેન્દ્ર લખન બારિયા સહિત કૂલ 19 જેટલા માછીમારો ચાર વર્ષથી તેમજ એક માસ પહેલા પકડાયેલા 3 માછીમારો મળી કૂલ 22 જેટલા માછીમારો પાકિસ્તાનની જેલમાં બંધ છે.પાકિસ્તાનની જેલમાં બંધ માછીમારોને વહેલી તકે જેલ મુક્ત કરવામાં આવે તેવી માગ પરિવારજનો દ્વારા કરવામાં આવી છે.
