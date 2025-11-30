Exclusive ઈન્ટરવ્યૂ: ભજનો ગાવા માટે હેમંત ચૌહાણે સરકારી નોકરી છોડી, જાણો કલાર્કથી 'ભજન કિંગ' બનવા સુધીની સફર
હેમંત ચૌહાણની આ સંગીતયાત્રાની શરૂઆત કેવી રીતે થઈ, તેમને પ્રેરણા ક્યાંથી મળે છે, ચાલો જાણીએ આ અહેવાલમાં...
Published : November 30, 2025 at 6:24 AM IST
તુષાર ચૌહાણ, હૈદરાબાદ : ગુજરાતમાં ભક્તિ સંગીતની વાત થાય એટલે તરત જ મોઢા પર હેમંત ચૌહાણનું નામ આવી જાય. તેમના અવાજમાં એવી શુદ્ધતા અને ભાવના છે, કે કોઈપણ વયનો માણસ ભજન સાંભળે તો શાંતિ અનુભવે. ભજન હોય કે લોકગીત હેમંતભાઈએ વર્ષો સુધી ગુજરાતના સંગીતને પોતાના સ્વરથી ઓળખ આપી છે.
આજે તેમના ભજન ગુજરાતીઓના ઘરે ઘરે પહોંચ્યા છે. ગામડાંમાં યોજાતા મેળાથી લઈને મોટા મંચો સુધી, હેમંતભાઈની ગાયકીનો પ્રભાવ એકસરખો છે. લોકો તેમનો અવાજ સાંભળે એટલે તેમને ભક્તિ અને શાંતિની અનુભૂતિ મળે છે. તેમને ગુજરાતના પરંપરાગત લોક સંગીતમાં તેમના યોગદાન બદલ ભારત સરકાર દ્વારા અકાદમી રત્ન પુરસ્કાર 2011 અને 2023માં પદ્મશ્રી પુરસ્કાર પ્રાપ્ત થયો.
ખૂબ જ ઓછા લોકોને ખબર હશે કે, હેમંત ચૌહાણ આરટીઓમાં ક્લાર્કની નોકરી કરતા હતા. પરંતુ વારસામાં મળેલી ગાયકીમાં સરકારી નોકરી વિઘ્ન બનતા તેમણે નોકરી પણ છોડી દીધી હતી. તો ચાલો જાણીએ, કે તેમની આ સંગીતયાત્રાની શરૂઆત કેવી રીતે થઈ, તેમને પ્રેરણા ક્યાંથી મળે છે, અને વર્ષોથી તેઓ કેવી રીતે લોકોના હૃદયમાં સ્થાન જાળવી શક્યા છે.
સંગીત યાત્રા કેવી રીતે શરૂ થઈ?
પોતાની સંગીત યાત્રા વિશે ETV ભારત સાથે વાત કરતા હેમંત ચૌહાણે જણાવ્યું કે, મને અમારા વારસામાં જ સંગીત મળ્યું છે. અમારા દાદા, પિતા, કાકા અને મારા માતૃશ્રી પણ ઘરમાં બહુ સુંદર લોકગીતો અને લગ્નગીતો ગાતા હતા. દાદીનો પણ સુંદર અવાજ હતો, એટલે સંગીતનો વારસો જ અમને મળ્યો. દાદા રામાયણ, મહાભારત અને લોકસાહિત્યને સારા જાણકાર હતા. એટલે એમની પાસે પણ બાળપણમાં જાણવા મળ્યું.
ભજન પ્રત્યે આકર્ષણ કેવી રીતે થયું?
તેમણે કહ્યું, ભજન સાથેનું આકર્ષણ ફકત પરિવારમાં બધા લોકો ગાતા, ત્યારે મારી ઉંમર 5 થી 6 વર્ષની એટલે ગામડામાં ક્યાંક ક્યાંક પ્રોગ્રામ થાય, જે ઘર ઘરાવ હોય ત્યાં મને ઘડીક ભજન ગાવા મળતું, એટલે એવી રીતે મને ગાવાને એક પ્રોત્સાહન મળ્યું અને 1968 થી 1971 કસ્તુરબા આશ્રમ ત્રંબા રાજકોટ ધોરણ 8, 10 અને મેટ્રિક એમ ત્રણ વર્ષ હું ત્યાં રહ્યો, ત્યાં પણ હુ સવાર, બપોર સાંજ અને રાતની પ્રાર્થના અને આશ્રમમાં કોઈ કાર્યકરો કે પ્રધાનો આવે તો મને ગાવા મળતું અને એ સમય મને ગાવામાં બહુ મદદરૂપ થયો, ત્યાં સામંતભાઇ હતા, તેઓ હાર્મોનિયમ વગાડતા એટલે એમનાં થકી મને હાર્મોનિયમ પણ આવડી ગયું. એમ મારી યાત્રા સંગીત યાત્રા આગળ ચાલી.
મેં નિણર્ય કર્યો કે સાહેબ કાલથી હું નહી આવુ અને સરકારી નોકરી છોડી: હેમંત ચૌહાણ
સરકારી નોકરી 1976થી 1987 સુધી RTO ઓફિસમાં કરી, RTO ઓફિસમાં આખો દિવસ કામ કરીને રાતે કોઈકવાર પ્રોગ્રામ મળતા એટલે રાતે પ્રોગ્રામ કરવાના અને સવારે નોકરીએ જવાનું. આમ કરીને નોકરીમાં 11 વર્ષ કાઢ્યા. નોકરીમાં હોઈએ ત્યારે જમવા સાથે બેસીએ ત્યારે એક ભાઈએ કહ્યું કે, હેમંત તારા જેવી કલા મારી પાસે હોય તો એક મિનિટમાં હું નોકરી છોડી દઉં. એટલે મને વિચાર આવે કે નોકરી છોડી દવ, ઘરે જઈએ તો ઘરના ના પાડે. નોકરી છોડી દઈએ તો પૈસાની પણ તફલીફ થાય એટલે આમ 2 વર્ષ ચાલ્યું. પછી એકવાર આરટીઓના મુકાદમ સાહેબ પોતે મારી પાસે આવીને ઉભા રહી ગયા અને હું ભજન વાંચતો હતો, મને ખબર નહોતી કે તેઓ મારી પાસે 5 મિનીટ ઊભા રહ્યા. અને તેમણે કહ્યું, આ શું કરો છો?, મેં સોરી કહ્યું અને તેમણે કહ્યું, બે માંથી ગમે તે એક કામ કરો, અને એ જ સમયે મેં નિણર્ય લઈ લીધો કે સાહેબ કાલથી હું નહીં આવુ અને સરકારી નોકરી છોડી.
સુર, સંગીતની તાલીમ કોની પાસે મેળવી?
સંગીતની તાલીમ લેવા વિશે હેમંત ચૌહાણ કહે છે, સંગીતનું પ્રારંભિક શિક્ષણ વારસામાં મળ્યું છે. સા..રે..ગા..મા કોને કહેવાય, તે ત્યારે સૂરમાં ગાતા આવડતું હતું. હું કોલેજમાં દાખલ થયો ત્યારે બાબુભાઈ અંધારિયા શાસ્ત્રીય સંગીત શીખવતા હતા. એમની પાસે હું ત્રણ વર્ષ શીખ્યો. તે ગુરુ સંગીત શીખવવાની સાથે જીવન કેમ જીવવું, કઈ વસ્તુ ખાવી- ના ખાવી, પ્રોગ્રામ કેવી રીતે કરવા જીવનની તમામ બાબતો શીખવતા અને એમના થકી જ હું આગળ આવ્યો છું.
ઇન્દિરા ગાંધીએ માથા પર હાથ મૂકીને પૂછ્યું બડા હોકે ક્યાં બનોગે: હેમંત ચૌહાણ
ઇન્દિરા ગાંધી 1968માં રાજકોટ સરદાર બાગમાં આવ્યા હતા. અમારી સંસ્થા પણ ગાંધીવાદી અને સરકાર પણ કોંગ્રેસની એટલે અમે 70 જેટલા વિદ્યાર્થીઓને આમંત્રણ મળ્યું, એટલે અમે લગભગ 7 થી 8 કિલોમીટર ચાલીને ત્રંબાથી રાજકોટ ચાલીને ગયા, ત્યારે કનુભાઈ ગાંધીએ મારો પરિચય વડાપ્રધાન ઇન્દિરા ગાંધી સાથે કરાવ્યો હતો. તેમણે ઈન્દિર ગાંધીને કહ્યું, આ છોકરો સ્કુલમાં સૌથી નાનો છે અને તે સુંદર ગીતો ગાય છે. ત્યારે ઇન્દિરા ગાંધીએ માથા પર હાથ મૂકીને પૂછ્યું બડા હો કે ક્યાં બનોગે? હું કઈ બોલી ના શક્યો પણ એ ફોટો યાદગીરી માટે હાલ મારી જોડે છે.
રેડિયો સાથેની સફર અંગે કોઈ ખાસ યાદગાર વાત
તેઓ કહે છે, 1976માં મેં રેડિયોની પરીક્ષા આપી, એ પહેલાં એક જાહેર પ્રોગ્રામની અંદર હરીફાઈમાં મેં ભાગ લીધો હતો, એમાં રેડિયોના પ્રોડ્યુસર ઉપેન્દ્રભાઈ ત્રિવેદીએ મને સાંભળ્યો અને મને પહેલો નંબર આપ્યો અને કહ્યું કે, આવતીકાલે રેડિયો સ્ટેશન આવી જજે. હું રેડિયો સ્ટેશન ગયો ત્યારે તેમણે કહ્યું, ભજનો આવડે છે? તો મે કહ્યું હા સાહેબ, ભજનો તો આવડે છે. એમને પૂછ્યું રામગરી આવડે છે? તો મેં ના પાડી, અખંડ રોજીના હાથમાં આ ભજન આવડે છે? તો મેં કહ્યું હા, એ મને આવડે છે. એમણે કહ્યું, એ જ રામગરી કહેવાય.
પછી કહ્યું, સાવલા આવડે છે? તો મેં કહ્યું એ આવડતું નથી, તો કહ્યું, વાગે ભડાકા આવડે છે? તો મેં કહ્યું હા, એ મને મોઢે છે, તો એમણે કહ્યું, તને પ્રકારની ખબર નથી, પણ તમને બધું ખ્યાલ છે. મને ફોર્મ ભરવાનું કહીને બી ગ્રેડ માં પાસ કર્યો, હાઈગ્રેડ અને એ ગ્રેડની પરીક્ષા પણ આપી, ત્યારબાદ મને ટોપ ગ્રેડ આપ્યો. એ વખતે ગ્રેડ દિલ્હીથી લઈને સૌરાષ્ટ્ર સુધી કોઈને ગ્રેડ મળેલો નહીં. ત્યારે વેસ્ટ ઝોનમાં સૌ પ્રથમ ટોપ ગ્રેડ આપવામાં આવ્યો.
તમારું પ્રિય ભજન અને પ્રિય ભજન ગાયક કોણ?
પોતાના પ્રિય ભજન વિશે હેમંત ચૌહાણ કહે છે, મારા પ્રિય ભજન તો મેં જેટલા ગાયા એ બધા છે, પણ જો ક્યાંક ગાવાનું આવે તો "મારા માવાની મોરલીએ મારા મનડા હેરા રે, મારા માવાની મોરલીયે મારા દલડાં હેરા રે, માવો માવો શું કરો માવો મોરી પાસ રે," અને મારા પ્રિય ગાયકો જેમાં શાસ્ત્રિય સંગીતમાં; અમીરખા સાબ, ભીમસેન દાદા, જશરાજ દાદા, કુમર ગાંધર્વ, કિશોરી અમોલકર, આવા જે મહાનુભવો સાથે મે પ્રોગ્રામ કરેલા અને એમને ખૂબ સાંભળેલા છે.
લોકસંગીત જેમાં હેમુભાઈ ગઢવી, કનુભાઈ બારોટ, યશવંત ભટ્ટ એ વખતના વિજા પરમાર, મોહનલાલ રાયાણી આવા બધા જૂના ભજનિકો જે મારા પ્રિય ગાયકો હતો. સુગમ સંગીતમાં તો પુરુષોત્તમ ભાઈ ઉપાધ્યાય, ગૌરાંગ વ્યાસ, અવિનાશ ભાઈ એમના તમામ મ્યુઝિકો પસંદ છે. સુગમ સંગીતના તમામ મહારથીઓને સાંભળવા ગમે છે.
"આપડી આ સંસ્કૃતિ જીવંત રહે, "ગોરસ બેચત હરિ મિલે, એક પંથ દો કાચ" આપડી સંસ્કૃતિ જળવાય રહે, જેમ જેમ સમય જશે એમ આ બધું ભૂંસાઈ જશે વર્ષો પહેલા જે સંતો થઈ ગયા કબીર સાહેબ, નરસિંહ મહેતા, મીરાબાઈ, ગંગાસતી, ત્રિકમ સાહેબ, ભીમ સાહેબ, જેસલ તોરલ, આ સંતોને આપડે યાદ કેમ કરિએ છીએ કે તેઓ સોનું મૂકતા ગયા છે. એનું પોતાનો આત્મા અનુભવ કરીને મૂકતા ગયા છે, એટલે એમની વાણી આપડને પસંદ પડે છે. આ સંતોની વાણી પોતાનો અવાજ તો સાંભળવા ના મળે પણ પરંપરાગત જે વાણી ગવાતી કબીર સાહેબ, નરસિંહ મહેતાના પ્રભાતિયાં કેવી રીતે ગવાય આ બધું અમે ખૂબ ગાયું છે અને ભવિષ્યમાં ઉપયોગી થશે એવી જ અમારી ધારણા છે" - પદ્મશ્રી હેમંત ચૌહાણ, ભજનીક
