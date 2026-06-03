વણઝારી ચોકના ગરબાથી ચોથા સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માન સુધી, જાણો પદ્મશ્રી દિવાળીબેન ભીલના સુરીલા જીવનની સંપૂર્ણ કહાની
વણઝારી ચોકના ગરબાથી ચોથા સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માન સુધી, જાણો પદ્મશ્રી દિવાળીબેન ભીલના સુરીલા જીવનની સંપૂર્ણ કહાની
Published : June 3, 2026 at 2:20 PM IST
જૂનાગઢ : ગુજરાતના લોકસંગીતની દુનિયામાં એક એવું નામ છે જેને કોઈ પણ સંગીતપ્રેમી ભૂલી શકતો નથી. આ નામ છે પદ્મશ્રી દિવાળીબેન ભીલનું. ગુજરાતના સૌરાષ્ટ્ર પ્રદેશના લોકસંગીત, ભજન, ગરબા અને ડાયરાના સુરોને પોતાના કંઠમાં સમાવી લેનાર આ મહિલા કલાકારે સમગ્ર ગુજરાતમાં પોતાની અમીછાપ છોડી છે.
જન્મ અને બાળપણ
2 જૂન 1943 ના દિવસે અમરેલી જિલ્લાના ધારી તાલુકાના દલખાણીયા ગામમાં દિવાળીબેન ભીલનો જન્મ પુંજાભાઈ ભીલના ઘરે થયો હતો. તેમના પિતા રેલવેમાં સામાન્ય સેવક તરીકે કામ કરતા હતા અને માતાનો સ્વર લોકગીતો, ભજન અને ગરબામાં ખૂબ જ મધુર હતો. બાળપણમાં દિવાળીબેન તેમની માતાના કંઠમાં ગવાતા લોકગીતો, ભજન અને ગરબાને ખૂબ જ ધ્યાનપૂર્વક સાંભળતા અને પછી તેને ગાવાનો પ્રયત્ન કરતા.
સંગીતની આ સફર દલખાણીયામાં શરૂ થઈ હતી, પરંતુ તેને રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય ઓળખ જૂનાગઢમાં મળી. પિતાની રેલવેની નોકરીને કારણે પરિવાર જૂનાગઢમાં સ્થળાંતર થયો અને અહીં સંગીતની સફરે નવી દિશા પકડી.
વણઝારી ચોકમાં ગરબાથી મળેલી ઓળખ
જૂનાગઢના વણઝારી ચોકમાં સૌથી પ્રાચીન ગરબીનું આયોજન થતું હતું, જ્યાં દિવાળીબેન માત્ર ઢોલ અને શરણાઈના સુરે ગરબાની રમઝટ બોલાવતા હતા. નવરાત્રીના આ દિવસોમાં દિવાળીબેનના ગરબાનો સુરીલો અવાજ ખૂબ જ મોટા ગજાના કલાકાર હેમુ ગઢવીના કાને અથડાયો અને અહીંથી દિવાળીબેન ભીલની પદ્મશ્રી સુધીની સફર શરૂ થઈ.
આકાશવાણી અને રેડિયો થકી ઘર-ઘરમાં પહોંચેલા સુર
1964માં માત્ર 20 વર્ષની ઉંમરે હેમુ ગઢવીએ પારખેલા સૂર અને સંગીતના આ અદના કલાકારને રાજકોટ આકાશવાણી કેન્દ્ર પર રેકોર્ડિંગ માટે આમંત્રણ આપ્યું. આકાશવાણી રાજકોટ પરથી દિવાળીબેન ભીલે ગાયેલા ગીતો, ભજન, લોકગીત અને ગરબા પ્રત્યેક ઘરમાં સંભળાવવા લાગ્યા અને અહીંથી તેમની એક કલાકાર તરીકે નવી ઓળખ ઊભી થઈ.
દિવાળીબેન ભીલના અમર ભજન અને લોકગીતો
દિવાળીબેને તેમના જીવનકાળ દરમિયાન લોકપ્રિય ગીતો, ભજનો, પરંપરાગત લોકગીતો અને લગ્નગીતોને પોતાનો સૂર આપીને અમર કરી લીધા. તેમના કેટલાક અમર ગીતોમાં સતી તોરલનું ભજન "પાપ તારું પ્રકાશ જાડેજા ધર્મ તારો સંભાળ રે", "રામના બાણ વાગ્યા હરિના બાણ વાગ્યા", "હું તો કાગળિયા લખી લખી થાકી કાનુડા તારા મનમાં નથી", "એક ઝાડ માથે ઝુમખડું ઝુમખડે રાતા ફૂલ રે ભમ્મર રે રંગ ડોલરીયો", "ચેત રે ચમનવા મુસાફિર રહેવું થોડા દિન" અને "મારે ટોડલે બેઠો મોર ક્યાં બોલે" જેવા ભજનો અને ગરબા સામેલ છે.
ગુજરાતી સિનેમામાં દિવાળીબેનનું યોગદાન
લોકગીત, ગરબા અને ડાયરાથી આગળ વધીને દિવાળીબેન ભીલનો અવાજ ગુજરાતી ચલચિત્રમાં પણ પાર્શ્વ ગાયક તરીકે ઉપયોગી રહ્યો. 'જેસલ તોરલ', 'ગંગા સતી', 'હોથલ પદમણી' અને 'લોહીની સગાઈ' જેવી અનેક ફિલ્મોમાં તેમણે શબ્દોને સૂર આપીને સોરઠની પરંપરાને ચલચિત્રમાં પણ જીવંત રાખવાનો પ્રયાસ કર્યો.
પદ્મશ્રી અને અન્ય પુરસ્કારો
દિવાળીબેન ભીલને કલા અને લોકસંગીત ક્ષેત્રે આપેલા પ્રદાનને ધ્યાનમાં રાખીને રાષ્ટ્રીય અને રાજ્ય સ્તરે અનેક પુરસ્કારો મળ્યા. 1990માં ભારત સરકાર દ્વારા તેમને દેશના વ્યક્તિગત ચોથા નંબરના સર્વોચ્ચ સન્માન પદ્મશ્રીથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા. આ સિવાય ગુજરાત સરકારે ગુજરાત ગૌરવ પુરસ્કાર, સંગીત નાટ્ય અકાદમી એવોર્ડ જેવા અનેક રાષ્ટ્રીય અને રાજ્ય સ્તરના પુરસ્કારોથી તેમની સંગીત સાધનાને સન્માનિત કરી.
અંતિમ સમય: સાદગી સાથે સુરલોકમાં સમાવ
19 મે 2016 ના દિવસે 72 વર્ષની વયે ખૂબ જ ટૂંકી બીમારી બાદ દિવાળીબેન ભીલે સોરઠની લોકસંસ્કૃતિ, લોકગીત, ભજન અને ડાયરાને એક સાથે સમેટીને સુરલોક સીધાવ્યા. તેમણે તેમના જીવનના અંતિમ વર્ષોમાં ખૂબ જ સાદગીપૂર્ણ જીવન ગાળ્યું. જીવનપર્યંત માત્ર એક રૂમમાં સુર અને સંગીતની સાધના કરનાર દિવાળીબેન ભીલે તેની સુર અને સંગીતની સાધનાને એક સાથે તે જ રૂમમાં સમેટીને સાદગીને પણ મહાન કરી દીધી.
આજે પણ ગુજરાતના લોકસંગીતના દરેક મંચ પર અને દરેક ઘરમાં દિવાળીબેન ભીલના સુરીલા સૂર ગૂંજે છે, જે તેમને અમર બનાવે છે. તેમના સંગીતના ઋણને કોઈ પણ સંગીતપ્રેમી ક્યારેય ભૂલી શકતો નથી.
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