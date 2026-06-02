પદ્મશ્રી દિવાળીબેન ભીલનું જન્મદિવસે સંસ્મરણ,  જુનાગઢના એસટી ડેપો સર્કલ પર પ્રતિમાનું કરાયું અનાવરણ

પ્રતિમા અનાવરણ વિધિમાં સાંસદ, તમામ ધારાસભ્યો, મેયર, કલેકટર, કમિશનર અને એસપીની ગેરહાજરીએ સ્થાનિકોમાં ભારે આક્રોશ અને સૂચક ચર્ચા જગાવી.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 2, 2026 at 2:20 PM IST

જૂનાગઢ : કાઠિયાવાડી લોકગીતોના સુવર્ણ અધ્યાય સમા પદ્મશ્રી દિવાળીબેન ભીલની ભવ્ય પ્રતિમાનું આજે તેમના જન્મદિવસ નિમિત્તે જૂનાગઢ શહેરના એસટી ડેપો સર્કલ ખાતે અનાવરણ કરવામાં આવ્યું. જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા તૈયાર કરાયેલી આ પ્રતિમા લોકગાયિકાના અમર યોગદાનને સમર્પિત છે.

દિવાળીબેન ભીલની ગાયકીનો જાદુ એટલો વ્યાપક હતો કે સ્થાનિક લોકો આજે પણ અત્યંત આદર અને સન્માન સાથે તેમનું નામ લતા મંગેશકરની સમકક્ષ લે છે. વર્ષ 1990માં ભારત સરકારે દેશના ચોથા સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માન પદ્મશ્રીથી તેમને નવાજ્યા હતા, જે તે સમયના રાષ્ટ્રપતિ આર. વેંકટરામનના હસ્તે એનાયત કરાયેલો આ ખિતાબ તેમની કલાસાધનાની સાક્ષી પૂરે છે. જૂનાગઢમાંથી પદ્મશ્રી પ્રાપ્ત કરનાર તેઓ પ્રથમ લોકગાયિકા હતા.

આજના પ્રતિમા અનાવરણ પ્રસંગની એક કડવી વાસ્તવિકતા પણ બહાર આવી. જૂનાગઢના સાંસદ, જિલ્લાના તમામ પાંચ ધારાસભ્યો, મેયર, કલેકટર, મ્યુનિસિપલ કમિશનર અને જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક સહિતના તમામ ઉચ્ચ અધિકારીઓ આ ઐતિહાસિક ક્ષણે ગેરહાજર રહ્યા. તેમની આ સામૂહિક ગેરહાજરીને સ્થાનિક નાગરિકોએ અત્યંત સૂચક અને દુર્ભાગ્યપૂર્ણ ગણાવી હતી અને ભારે નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી.

જોકે, સ્થાનિક નેતાઓમાં આકાશ કટારા અને સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન પલ્લવીબેન ઠાકરની ઉપસ્થિતિએ વિધિને ગરિમા બક્ષી. એમની હાજરીમાં પ્રતિમા ખુલ્લી મૂકાતાં દિવાળીબેનના પરિવારજનો અને મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત જૂનાગઢવાસીઓની આંખો ભીની થઈ ગઈ.

કાર્યક્રમ દરમિયાન ઉપસ્થિત લોકોએ દિવાળીબેન સાથે જોડાયેલી મધુર સ્મૃતિઓ વાગોળી. જૂનાગઢના પઢિયાર પરિવારના યોગી પઢિયારે જણાવ્યું કે, “દિવાળીબેન એટલા ઉચ્ચ સ્થાને હોવા છતાં એક સામાન્ય આમંત્રણને માન આપી અમારા લગ્ન પ્રસંગે ડાયરો કરવા પધાર્યા હતા. તેમણે તે દિવસે જે સૂર રેલાવ્યા હતા, એ આજે પણ અમારા ઘરમાં અને હૃદયમાં ગુંજે છે. આ અવાજ તેમની અમરતાનો પુરાવો છે.” આવી અનેક વ્યક્તિગત યાદોએ સમગ્ર વાતાવરણને ભાવવિભોર બનાવી દીધું.

પોતાના સમગ્ર જીવન દરમિયાન લોકગીત અને ડાયરાના માધ્યમથી ગુજરાતની અસ્મિતાને સમૃદ્ધ કરનાર દિવાળીબેન ભીલ આ પ્રતિમા સ્વરૂપે હવે જૂનાગઢના હૃદયસ્થાન એસટી ડેપો સર્કલ પર સદા માટે વિરાજમાન રહેશે, અને તેમના ગીતોની જેમ જ તેમની આ સ્મૃતિ પણ પેઢીઓ સુધી ગુંજતી રહેશે.

