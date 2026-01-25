ETV Bharat / state

પદ્મશ્રી એવોર્ડ 2026: ગુજરાતની આ 5 હસ્તીઓને મળશે પદ્મશ્રી, જાણો તેમના વિશે

સરકારે પદ્મ વિભૂષણ પુરસ્કારો માટે નામાંકિત ઉમેદવારોની પણ જાહેરાત કરી. રાષ્ટ્રપતિએ 2026 માટે 131 પદ્મ પુરસ્કારોને મંજૂરી આપી છે.

પદ્મશ્રી એવોર્ડ 2026
પદ્મશ્રી એવોર્ડ 2026 (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 25, 2026 at 9:39 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ : કેન્દ્ર સરકારે રવિવારે પદ્મ પુરસ્કારો 2026ની જાહેરાત કરી. આ પુરસ્કારો વિવિધ ક્ષેત્રોમાં ઉત્કૃષ્ટ સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરનાર વ્યક્તિઓને દર વર્ષે આપવામાં આવે છે. સરકારે પદ્મ વિભૂષણ પુરસ્કારો માટે નામાંકિત ઉમેદવારોની પણ જાહેરાત કરી. રાષ્ટ્રપતિએ 2026 માટે 131 પદ્મ પુરસ્કારોને મંજૂરી આપી છે.

જેમાં બે ડબલ પુરસ્કારો (ડબલ પુરસ્કારોમાં, એવોર્ડને એક ગણવામાં આવશે)નો સમાવેશ થાય છે. આ યાદીમાં પાંચ પદ્મ વિભૂષણ, 13 પદ્મ ભૂષણ અને 113 પદ્મશ્રી પુરસ્કારોનો સમાવેશ થાય છે.

જેમાં ગુજરાતમાંથી કલા ક્ષેત્રે અરવિંદ વૈધ્યને પદ્મશ્રી, કલા ક્ષેત્રે ધાર્મિકલાલ પંડ્યાને પદ્મશ્રી, કલા ક્ષેત્રે હાજીભાઈ કાસમભાઈને પદ્મશ્રી, સામાજિક કાર્યકર નિલેશ માંડલેવાલાને પદ્મશ્રી અને સાહિત્યમાં રતિલાલ બોરીસાગરને પદ્મશ્રી પુરસ્કાર એનાયત કરવામાં આવશે, તો ચાલો જાણીએ તેમના વિશે વિગતે...

ધાર્મિકલાલ પંડ્યા (કલા ક્ષેત્રે)
ધાર્મિકલાલ પંડ્યા (કલા ક્ષેત્રે) (Goverment of india)
  • ધાર્મિકલાલ પંડ્યા

પ્રેમાનંદની પરંપરાને જીવંત રાખતા પંડ્યા સાહેબ આજે પણ તાંબાની માન (ઘડો) વગાડીને લોકોને મંત્રમુગ્ધ કરે છે. ગુજરાત વિશ્વકોશ મુજબ, 1986માં સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના આચાર્ય શ્રી તેજેન્દ્રપ્રસાદ દ્વારા તેમને સન્માન મળ્યું હતું. 1987માં અમૃતા સંસ્થા, ચુંવાળ તથા ગુજરાત લોકકલા કેન્દ્ર દ્વારા એવોર્ડ આપવામાં આવ્યા હતા અને 1991માં પ્રેમાનંદ સુવર્ણચંદ્રક અર્પણ થયો હતો. તેમણે માણભટ્ટ પરંપરામાં કવિ પ્રેમાનંદના આખ્યાનોને નવજીવન આપ્યું. ગુજરાતી, હિંદી અને અંગ્રેજીમાં કથાઓ રજૂ કરીને લોકસાહિત્યને વ્યાપક ઓળખ આપી. ભારત ઉપરાંત ઝિમ્બાબ્વે, અમેરિકા, કેનેડા, થાઈલેન્ડ, યુ.કે. અને ઝામ્બિયામાં પણ કાર્યક્રમો આપ્યા. તેમના કાર્યથી લોકકલા અને સાહિત્યનો પ્રચાર-પ્રસાર વધ્યો છે.

હાજીભાઈ કાસમભાઈ (કલા ક્ષેત્રે)
હાજીભાઈ કાસમભાઈ (કલા ક્ષેત્રે) (Goverment of india)
  • મીર હાજી કાસમ

ગુજરાતી લોકસંસ્કૃતિ અને પરંપરાગત કલાને વૈશ્વિક મંચ સુધી લઈ જનાર મીર હાજી કાસમને પદ્મશ્રી સન્માન માટે પસંદ કરવામાં આવ્યા છે. લોકગાયકી અને પ્રાદેશિક સંગીત ક્ષેત્રે તેમની અવિરત સાધનાએ ગુજરાતની સંસ્કૃતિક ધરોહરને વધુ ઉજ્જવળ બનાવી છે. આધુનિક યુગના કહેવાતા અર્બન કલાકારો સાથે પણ તેઓ સહજ રીતે તાલમેલ સાધી સંગીતમય વાતાવરણ સર્જી દે છે. ઢોલના તાલ, શરણાઈની મધુર ધ્વનિ, લગ્નગીતોની રંગત કે ડાયરાની મહેફિલ—દરેક મંચ પર પોતાની જુસ્સાભરી રજૂઆતથી તેઓ શ્રોતાઓને મંત્રમુગ્ધ કરી આનંદથી ઝૂમી ઊઠવા મજબૂર કરી દે છે.

નિલેશ માંડલેવાલા (સામાજિક કાર્યકર)
નિલેશ માંડલેવાલા (સામાજિક કાર્યકર) (Goverment of india)
  • નિલેશ માંડલેવાલા

સુરતના નિલેશ વિનોદચંદ્ર માંડલેવાલાને સમાજસેવા ક્ષેત્રે આપેલા અમૂલ્ય યોગદાન બદલ પદ્મ પુરસ્કારથી નવાજવામાં આવ્યા છે. ‘ડોનેટ લાઈફ’ સંસ્થા મારફતે તેઓ છેલ્લા 18 વર્ષથી અંગદાન અંગે જનજાગૃતિ ફેલાવી રહ્યા છે. તેમની સતત મહેનતના પરિણામે અત્યાર સુધીમાં 1300થી વધુ અંગોનું દાન શક્ય બન્યું છે, જેના કારણે અનેક જરૂરિયાતમંદ પરિવારોને નવી આશા અને જીવન મળ્યું છે. અગાઉ ‘ગુજરાત ગરિમા એવોર્ડ’થી સન્માનિત થયેલા નિલેશભાઈના સેવાકાર્યને હવે દેશભરમાં માન્યતા મળી છે, જે સમગ્ર સમાજ માટે ગૌરવની વાત છે.

રતિલાલ બોરીસાગર (સાહિત્ય)
રતિલાલ બોરીસાગર (સાહિત્ય) (Goverment of india)
  • રતિલાલ બોરીસાગર

ગુજરાત વિશ્વકોશ મુજબ, ગુજરાતી હાસ્યલેખક તથા નિબંધકાર તરીકે જાણીતા લેખકે પ્રાથમિક અને માધ્યમિક શિક્ષણ સાવરકુંડલામાં લીધું હતું. 1956માં એસ.એસ.સી., 1963માં બી.એ., 1967માં એમ.એ. અને ત્યારબાદ બી.એડ. પૂર્ણ કરીને શિક્ષણક્ષેત્રમાં પ્રવેશ કર્યો. ત્રણ વર્ષ પ્રાથમિક અને સાડાઆઠ વર્ષ માધ્યમિક શિક્ષક તરીકે સેવા આપી. 1971માં સાવરકુંડલા કૉલેજમાં ગુજરાતી અધ્યાપક તરીકે નિમણૂક થઈ. 1989માં ‘સાહિત્યિક સંપાદન : વિવેચનાત્મક અધ્યયન’ વિષય પર પીએચ.ડી. પ્રાપ્ત કરી. ‘બાલવંદના’ (1994) તેમનું નોંધપાત્ર પુસ્તક છે. તેમણે નાટ્યલેખન, વિવેચન અને સંપાદનકાર્ય પણ કર્યું છે. નિવૃત્તિ બાદ અમદાવાદના ‘સંદેશ’માં કટારલેખન કરી રહ્યા છે.

અરવિંદ વૈધ્ય (કલા ક્ષેત્રે)
અરવિંદ વૈધ્ય (કલા ક્ષેત્રે) (Goverment of india)
  • અરવિંદ વૈદ્ય

33 વર્ષની શ્રેષ્ઠતા સાથે પ્રખ્યાત હિન્દી ટીવી અને ફિલ્મ અભિનેતા માટે તેઓ જાણીતા છે. 200થી વધુ નાટકોના પ્રખ્યાત દિગ્દર્શક, રંગભૂમિમાં તેમણે કામ કર્યું છે.

આ સન્માન શા માટે ખાસ છે?

ભારતના સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માનોમાંના પદ્મ પુરસ્કારો ત્રણ શ્રેણીઓમાં આપવામાં આવે છે: પદ્મ વિભૂષણ, પદ્મ ભૂષણ અને પદ્મ શ્રી. આ પુરસ્કારો કલા, સામાજિક કાર્ય, જાહેર વહીવટ, વિજ્ઞાન, વેપાર અને ઉદ્યોગ, દવા, સાહિત્ય અને શિક્ષણ, રમતગમત અને નાગરિક સેવા સહિત વિવિધ ક્ષેત્રોમાં ઉત્કૃષ્ટ યોગદાન આપનારા વ્યક્તિઓને ઓળખે છે. પદ્મ વિભૂષણ અસાધારણ અને વિશિષ્ટ સેવા માટે, પદ્મ ભૂષણ સર્વોચ્ચ સ્તરની વિશિષ્ટ સેવા માટે અને પદ્મ શ્રી કોઈપણ ક્ષેત્રમાં ઉત્કૃષ્ટ સેવા માટે એનાયત કરવામાં આવે છે.

આ પણ વાંચો...

  1. પદ્મ એવોર્ડ્સ 2026ની જાહેરાત, આ નાયકોને મળશે સન્માન, ધર્મેન્દ્ર સહિત 5 લોકોને પદ્મ વિભૂષણ
  2. દેશની વિભૂતિઓને પદ્મ પુરસ્કારો એનાયત, રાષ્ટ્રપતિના હસ્તે સન્માન

TAGGED:

GUJARAT PADMSRI AWARD
PADMA SHRI DHARMILLAL PANDYA
PADMSRI MIR HAJI KASAM
PADMSRI RATILAL BORISAGAR
PADMA SHRI AWARD 2026

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.